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礁溪冠翔泉旅今試營運！整修後亮點一次看　9／30前住1送1晚

▲礁溪老字號旅店冠翔泉旅今（26日）重啟試營運。（圖／業者提供）

▲礁溪老字號旅店冠翔泉旅於2020年閉館整修，並在今重啟試營運。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

礁溪老字號旅店冠翔泉旅有新面貌了！歷經2020年疫情，經營團隊決議暫停營業，全館投入大規模翻新整修，工程完工後，於今（26日）重啟試營運，翻修範圍涵蓋外觀及8樓花園、餐廳、戶外溫泉池、客房內裝、兒童遊戲室、健身房和閱覽室等。為慶祝重啟，9月30日前不分平假日，入住即另招待一晚，暑假旺季也維持原價。

▲礁溪老字號旅店冠翔泉旅重啟試營運。（圖／業者提供）

▲找來台灣知名景觀建築師吳書原合作，設計中融入台灣低海拔原生闊葉林景致，圖為大廳。（圖／業者提供）

冠翔泉旅座落於礁溪溫泉溝公園旁，自2007年開幕至今已邁入第18年，不料因2020年碰上疫情，決議暫停營運進行整修。更新後的冠翔泉旅找來台灣知名景觀建築師吳書原合作，設計中融入台灣低海拔原生闊葉林景致，並選用宜蘭地區常見的林相物種，呈現原汁原味的大自然魅力。

▲礁溪老字號旅店冠翔泉旅重啟試營運。（圖／業者提供）

▲▼翻新後的冠翔泉旅共有5種房型，包括綠境、舒境、森境、樂境以及天境。（圖／業者提供）

▲礁溪老字號旅店冠翔泉旅重啟試營運。（圖／業者提供）

翻新後的冠翔泉旅共有5種房型，包括綠境、舒境、森境、樂境以及天境。業者表示，所有房型皆以 Cozy Zone 概念設計，部分牆面選用火山岩漿製成「白洲土」，有空氣淨化、除臭殺菌之效且具環保特性。衛浴空間採大面落地玻璃，並搭配灰色系地壁磚與天然石材，與自然綠景相得益彰。

▲礁溪老字號旅店冠翔泉旅重啟試營運。（圖／業者提供）

▲森境套房為連通房型，兩房間配備起居室，設置沙發或餐桌和陽台泡腳池。（圖／業者提供）

其中，森境套房為連通房型，兩房間配備起居室，設置沙發或餐桌和陽台泡腳池；位於8樓天境客房，步出房門即可欣賞花園景觀。房內備品嚴選台灣精品咖啡品牌「湛盧咖啡」、100%無咖啡因台灣蕎麥茶；洗沐用品則選擇「茶籽堂」，更減少一次性備品使用，房內提供玻璃水瓶，透過實際行動落實永續旅遊理念。

▲礁溪老字號旅店冠翔泉旅重啟試營運。（圖／業者提供）

▲▼戶外設有含漢方精油成分的舒緩養生池；房內湯屋。（圖／業者提供）

▲礁溪老字號旅店冠翔泉旅重啟試營運。（圖／業者提供）

戶外溫泉除了原湯與山泉之外，還設有含漢方精油成分的舒緩養生池，包含潤泉、鎮泉、舒泉、活泉以及嫩泉，分別有鎮靜安神、抗菌抗炎、行氣活血等不同效果。

▲礁溪老字號旅店冠翔泉旅重啟試營運。（圖／業者提供）

▲健身房同樣坐擁綠意環繞。（圖／業者提供）

比較特別的是，入住隔日早餐自早上7點一路供應到下午1點半，可以睡到自然醒，行程安排更彈性。未來8樓空中花園亦將不定期舉辦星空電影院、燒烤之夜以及午茶派對等限定活動。

為慶祝重啟，業者即日起祭出限時優惠，凡9月30日前入住，不分平假日享買一晚贈一晚，若入住綠境雙人房含早餐平日5,800元，換算下來一晚2,900元起，每日限量5組。此外，暑假旺季期間不另加價，輕鬆享受被綠意環繞，舒緩五感的溫泉植癒之旅。

▲小鹿文娛自7月1日起不主動提供一次性備品，並推出全新商品「彩虹盥洗組」。（圖／業者提供） 

▲▼小鹿文娛自7/1起不主動提供一次性備品，並推出全新商品「彩虹盥洗組」。（圖／業者提供）

▲小鹿文娛自7月1日起不主動提供一次性備品，並推出全新商品「彩虹盥洗組」。（圖／業者提供）

另外，響應旅遊業永續環保議題，小鹿文娛旅宿集團今（26日）宣布，自7月1日起，入住旗下旅宿將不再主動提供一次性備品，並鼓勵旅人自行攜帶個人盥洗用品落實「減塑旅遊」。同時，小鹿文娛推出全新「彩虹盥洗組」，可於入住時自行向櫃檯人員購買，每售出一包，業者即向環保相關團體捐出部分金額，實踐友善地球的理念。

關鍵字： 宜蘭旅遊 礁溪鄉旅遊 礁溪旅宿 冠翔泉旅

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