油封鴨腿、牛頰肉都變內餡　赤峰街可頌專賣店開幕買三送一

▲赤峰街新開幕的「Creaminal」主打包裹式可頌。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

台北最多特色小店聚集地的赤峰街，近日新開一家可頌專賣店「Creaminal」，主打包裹式可頌，牛頰、鴨腿、黑豬肉、法國玫瑰醬與荔枝等食材都變成為內餡，甜鹹滋味都吃得到。慶祝新開幕，即日起至6月30日加LINE好友可享外帶買三送一，而7月1日至7月7日追蹤官方IG即可獲得夸頌冰風暴1杯。

▲爆炒辣香豬肉夸頌。（圖／記者黃士原攝）

包裹式可頌是Creaminal的商品特色，牛頰、鴨腿、黑豬肉、法國玫瑰醬與荔枝等食材都變成為內餡，其中鹹甜熱壓的「經典眼睛夸頌」呈現台灣人喜歡的口味，有黑金松露牛腱夸頌、爆炒辣香豬肉夸頌、濃香青醬嫩雞夸頌、橙丁醇巧克力夸頌與盛夏檸檬凝乳，外帶售價每個199元。

▲濃香青醬嫩雞夸頌。（圖／記者黃士原攝）

「凝眼夸頌」系列則是把西式料理包進可頌裡，口味有法式經典菜色的嫩烤油封鴨腿與慢燉透彈牛頰、米蘭燉牛膝手法呈現的米蘭蕃茄豬腱肉，以及比利時焦糖脆餅抹醬搭鮮富士蘋果片，外帶每個299元。

▲外型討喜的「顯眼夸頌」系列，以法式甜點邏輯來設計，共有6種口味。（圖／記者黃士原攝）

至於外型討喜的「顯眼夸頌」系列，以法式甜點邏輯來設計，共有6種口味，分別是盛夏檸檬凝乳夸頌、日光土鳳梨夸頌、微醺栗子萊姆夸頌、胭脂玫瑰荔枝夸頌、法芙娜巧克力夸頌、小山園抹茶夸頌，外帶每個150元，4入禮盒580元。

另外，3款夸頌系列也提供內用套餐，甜點系「顯眼夸頌」搭配夸頌冰風暴或夸頌阿法奇朵（2選1），售價290元；「經典夸頌」搭配1杯飲品以及牧場水果優格1碗，售價350元；「凝眼夸頌」搭配1杯飲品及牧場水果優格1碗，內用售價450元。

▲赤峰街可頌專賣店「Creaminal」的「夸頌冰風暴」。（圖／業者提供）

針對炎炎夏日，Creaminal也推出兩種冰品來消暑，「夸頌冰風暴」用可頌脆片鋪底，並擠入好幾圈乳質霜淇淋，再疊加拌入夸頌的冰淇淋，最後一層鋪上季節鮮果丁與可頌脆餅；「夸頌阿法奇朵」則是霜淇淋結合咖啡，再插上可頌脆餅。2款每杯售價180元。

▲「紙巾吐司」食用時可以像抽紙巾一樣，層層撕開入口。（圖／晶華提供）

另外，繼「扁可頌」之後，層層透光的「紙巾吐司」正在韓國爆紅，台北晶華酒店6月20日起至7月21日邀請到韓國「紙巾吐司」始祖、來自首爾漢南洞的The Truffle Bakery來台快閃，透過獨特的麵粉比例以及烘焙手法，創作出擁有正方外型、丹麥麵包般酥脆外皮、以及湯種麵包般柔軟口感的全新吐司，食用時可以像抽紙巾一樣，層層撕開入口。

▲The Truffle Bakery招牌商品─開心果口味倫敦麵包。（圖／晶華提供）

除了「紙巾吐司」之外，The Truffle Bakery也帶來於首爾總店中廣受歡迎的「岩鹽奶油捲Salted Butter Roll」和「倫敦麵包London Bun」，前者是在麵糰中捲入鹽味奶油後進行烘焙，有岩鹽奶油和松露鹽味奶油口味可供選擇。倫敦麵包則是將以黑醋栗和蜜餞調味的麵團捲成方形烤製而成，此次帶來焦糖海鹽、開心果以及提拉米蘇3種口味。