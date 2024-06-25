20道海鮮料理吃到飽！十二廚澎湖海鮮季7／1登場

▲台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳7月1日起推出「澎湖海鮮季」。（圖／台北喜來登大飯店提供）

記者黃士原／台北報導

台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳7月1日起推出「澎湖海鮮季」，餐檯提供野生白鬚蝦、鮮蚵、澎湖冰卷、沙公、沙母等多達20種海鮮料理，而超人氣的松葉蟹腳也沒缺席，一樣可以吃到飽。

時序入夏，十二廚自助餐廳以澎湖現流海產為主角，餐檯提供20道以澎湖海鮮製作的美味料理，包括有「澎湖冰捲配五味醬」、「澎湖白鬚蝦海菜煎餅」、「涼拌蟹肉海燕窩」、「香煎澎湖小管」、「酥炸百花油條」、「避風塘炒蝦」、「沙茶炒蟹」。

▲台北喜來登十二廚「沙茶炒蟹」。（圖／台北喜來登大飯店提供）

▲澎湖小卷鮑魚米線湯。（圖／台北喜來登大飯店提供）

而澎湖必吃的人氣美食「鮮蚵滷肉飯」，則是使用現撈肥美鮮蚵搭配鹹香肉燥飯。現煮麵區還有「澎湖小卷鮑魚米線湯」，新鮮直送的澎湖小卷、鮮活鮑魚，與吸附湯頭的米粉一起享用，鮮味濃郁。

十二廚更引進澎湖在地風味飲，「仙人掌檸檬飲」選用仙人掌原汁與新鮮檸檬，調配出最佳比例，風味天然酸香；古早味「澎湖風茹冬瓜茶」則是滋味甜蜜又降火。

▲鮮蚵滷肉飯。（圖／台北喜來登大飯店提供）

夏天也是芒果的季節，十二廚同步推出5款人氣芒果甜點，包括現點現做的「芒果生乳舒芙蕾厚鬆餅」、融入北海道奶霜清爽的「芒果生乳蛋糕捲」、小巧可愛「芒果歐帕利斯」、酥脆塔皮包裹香濃卡士達的「鮮芒卡士達塔」、綿密滑順的「芒果鮮奶酪」。

十二廚澎湖海鮮季自7月1日起至8月31日，午餐及晚餐餐期「菜色升級不加價」，另外還有清蒸松葉蟹腳吃到飽。

▲爐烤澳洲M5法蘭克和牛排。（圖／台北文華東方酒店提供）

另外，台北文華東方酒店文華Café的「平日午間饗．吃．吧」，即日起推出全新季節單點主餐，包含油封宜蘭櫻桃鴨腿捲、炙烤紐西蘭帶骨小羔羊、嫩煎澎湖野生長尾濱鯛與爐烤澳洲M5法蘭克和牛排，每位1580元+10%起。

▲爐烤日本A5和牛沙朗。（圖／台北文華東方酒店提供）

「周末午間鮮．吃．吧」也將於6月28日起推出全新季節單點主餐，包含北海道干貝甜菜起士燉飯、澎湖馬頭魚立鱗燒與爐烤日本 A5和牛沙朗，每位2580元+10%起。