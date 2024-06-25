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香港迪士尼《腦筋急轉彎2》5大亮點開箱！解熱水花遊行、大玩彩繪

▲香港迪士尼樂園推出《腦筋急轉彎2》各種主題周邊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲香港迪士尼樂園。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／香港報導

等了9年，皮克斯動畫電影《腦筋急轉彎2》（Inside Out 2）終於上映，隨即刷新全球票房紀錄，在台灣也創下極高討論聲量。香港迪士尼樂園就推出各式主題周邊，包括角色玩偶頭箍、三色爆米花，就連最新「皮克斯水花遊行」也邀集怒怒首次上陣，粉絲們準備衝一波了！

▲香港迪士尼樂園推出《腦筋急轉彎2》各種主題周邊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲最新「皮克斯水花遊行」邀集怒怒首次上陣。（圖／記者彭懷玉攝）

《腦筋急轉彎2》除了原有的情緒主角樂樂、憂憂、怒怒、厭厭、驚驚之外，更深入探索青少女時期萊莉的內心，加入新成員阿焦、阿慕、阿廢和阿羞，分別代表著青春期的反應，譜寫出動人心弦的故事篇章。而香港迪士尼樂園從即日起至9月1日，於大街百貨店設置全新打卡點，還能畫上「人體彩繪」、買到《腦筋急轉彎》各式主題周邊。

▲香港迪士尼樂園推出《腦筋急轉彎2》各種主題周邊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大街百貨店入口處擺放了《腦筋急轉彎2》的「大腦總部控制台」，萊莉後方是跟情緒相關的「記憶球」和藍色霓虹燈牆。（圖／記者彭懷玉攝）

大腦總部控制台
進到香港迪士尼樂園，會先抵達熱鬧的美國大街小鎮，其中大街百貨店入口處擺放了《腦筋急轉彎2》的「大腦總部控制台」，萊莉後方是跟情緒相關的「記憶球」和藍色霓虹燈牆，十分好拍，讓小孩玩得不亦樂乎。

▲香港迪士尼樂園推出《腦筋急轉彎2》各種主題周邊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「皮克斯水花遊行」同樣融入《腦筋急轉彎》元素，主角萊莉親切和觀眾打招呼。（圖／記者彭懷玉攝）

皮克斯水花遊行
悶熱夏天玩水最消暑，最新的「皮克斯水花遊行」同樣融入《腦筋急轉彎》元素，也是怒怒首次亮相，還有主角萊莉親切和觀眾打招呼，位在搖滾區的民眾不只會被水槍噴射，主角們會以各種方式讓大家濕身，不想碰水的人切記穿好雨衣、保護好手機和相機。

▲香港迪士尼樂園推出《腦筋急轉彎2》各種主題周邊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼人體彩繪囊括了樂樂、憂憂、怒怒、阿焦和阿慕等五款《腦筋急轉彎》角色。（圖／記者彭懷玉攝）

▲香港迪士尼樂園推出《腦筋急轉彎2》各種主題周邊。（圖／記者彭懷玉攝）

《腦筋急轉彎》人體彩繪
人體彩繪囊括了樂樂、憂憂、怒怒、阿焦和阿慕等五款《腦筋急轉彎》角色，經過彩繪師的巧手，細緻圖案大概10分鐘就能完成，最後會再撒上亮粉，為彩繪定裝，體驗一次129港幣（折合新台幣約526元）。

▲香港迪士尼樂園推出《腦筋急轉彎2》各種主題周邊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲甜點店有三位「情緒角色」為味道靈感的爆米花，實際品嚐香脆又好吃，還有兩款迷你甜品棒。（圖／記者彭懷玉攝）
主題爆米花、甜品棒
回到美國大街小鎮，甜點店有三位「情緒角色」為味道靈感的爆米花，實際品嚐香脆又好吃，以及兩款迷你甜品棒；酒店餐廳也推出《腦筋急轉彎2》主題飲品，粉絲們別錯過。

▲香港迪士尼樂園推出《腦筋急轉彎2》各種主題周邊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼《腦筋急轉彎》周邊齊聚各角色的頭箍，相關商品包含COSBI盲盒、絨毛玩偶、公仔、T-shirt等。（圖／記者彭懷玉攝）

▲香港迪士尼樂園推出《腦筋急轉彎2》各種主題周邊。（圖／記者彭懷玉攝）

周邊商品
若想帶走《腦筋急轉彎》紀念品，齊聚各角色的頭箍絕對是首選，戴在頭上會成全民矚目焦點，也能繫在包包上，相關周邊包含COSBI盲盒、絨毛玩偶、公仔、T-shirt即日起開賣，其餘主題美食跟餐點只販售到9月1日。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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