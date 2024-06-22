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開箱「香港迪士尼樂園」4全新夏季活動！皮克斯水花大街派對超消暑

▲香港迪士尼樂園今夏祭出一系列暑期活動。（圖／記者彭懷玉攝）

▲香港迪士尼樂園今夏祭出一系列暑期活動，從今（22日）至9月1日登場。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／香港報導

擺脫悶熱最好的方法就是玩水！香港迪士尼樂園今夏祭出一系列暑期活動，從今（22日）至9月1日登場，除了米奇米妮、迪士尼公主、Duffy與好友等夢幻角色，因應《腦筋急轉彎2》上映，還可以看到《腦筋急轉彎》主角，重頭戲水花派對有《玩具總動員》、《超人特攻隊》、《天外奇蹟》主角接連登場，準備訂機票來玩。

▲香港迪士尼樂園今夏祭出一系列暑期活動。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「Pixar 水花大街派對！」囊括皮克斯各經典角色，《玩具總動員》內的胡迪、巴斯光年、翠絲與寶貝全現身。（圖／記者彭懷玉攝）

▲香港迪士尼樂園今夏祭出一系列暑期活動。（圖／記者彭懷玉攝）

▲香港迪士尼樂園今夏祭出一系列暑期活動。（圖／記者彭懷玉攝）

▲香港迪士尼樂園今夏祭出一系列暑期活動。（圖／香港迪士尼樂園提供）

▲《腦筋急轉彎2》甫上映，劇中的角色「怒怒」將在7月11日起首次亮相，粉絲們必須筆記。（圖／香港迪士尼樂園提供）

Pixar 水花大街派對
最受歡迎的「Pixar 水花大街派對！」來了！皮克斯的經典角色重磅回歸，包含《玩具總動員》內的胡迪、巴斯光年、翠絲與寶貝；《天外奇蹟》的卡爾與小逗，以及《超人特攻隊》的超能先生、超能太太、酷冰俠及衣夫人等，接連現身遊行與大家見面。不單如此，各角色們會拿水槍朝人群噴，位於搖滾區的民眾肯定會濕身，而今年《腦筋急轉彎2》甫上映，劇中的角色「怒怒」將在7月11日起首次亮相，粉絲們必須筆記。

▲香港迪士尼樂園今夏祭出一系列暑期活動。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「奇妙唱遊大冒險」有高飛、《天外奇蹟》的小羅以及《海洋奇緣》的莫娜一同展開冒險。（圖／記者彭懷玉攝）

奇妙唱遊大冒險表演
探險世界中的「奇妙唱遊大冒險」也別錯過，長髮公主樂佩將首次加入，一起高歌「I’ve Got a Dream」，還有高飛、《天外奇蹟》的小羅以及《海洋奇緣》的莫娜一同展開冒險，接著，史迪奇會帶大家前往夏威夷，跳起草裙舞、踏上衝浪板乘風破浪。夏日改編版「迪士尼尋夢奇緣」加入水柱、泡泡、舞台火花等特效元素，同樣時不時會有噴水情節，讓現場民眾直呼消暑，不過切記保護好電子設備，以免被濺濕。

▲香港迪士尼樂園今夏祭出一系列暑期活動。（圖／記者彭懷玉攝）

▲翠絲將突襲出現，和玩具士兵們一同整齊劃一的跳舞，還會邀民眾一起互動。（圖／記者彭懷玉攝）

玩具兵團訓練營
跟水有關的活動還有「玩具兵團訓練營」，步入反斗奇兵大本營，胡迪精神抖擻的呼喊召集著新兵們，在水花中舉起武器上陣，執行各種以水為樂的任務，包含士兵們將號召現場民眾玩投擲水球等，與此同時，翠絲將突襲出現，和玩具士兵們一同整齊劃一的跳舞，還會邀民眾一起互動。

▲香港迪士尼樂園今夏祭出一系列暑期活動。（圖／香港迪士尼樂園提供）

▲6月22日恰巧也是安娜女王的生日，即日起至9月1日期間，來到《魔雪奇緣世界》園區，有各種遊戲及表演，還可以看到安娜親臨現場與大家互動。（圖／香港迪士尼樂園提供）

安娜生日慶祝派對
嚮往跟皇室貴賓一樣參加派對，不妨向迪士尼公主及女王學習。6月22日恰巧也是安娜女王的生日，即日起至9月1日期間，來到《魔雪奇緣世界》園區，有各種遊戲及表演，還可以看到安娜親臨現場與大家互動，期間也推出安娜生日蛋糕；8月1日至31日是公主月，眾多迪士尼公主及女王，將從奇妙夢想城堡啟程，途經幻想世界的夢想花園，或於探險世界與各位見面互動，小女孩一定會超開心！

▲魔雪奇緣世界將進行安娜生日慶祝環節。（圖／記者彭懷玉攝）

▲旅客若購買《魔雪奇緣世界》明信片，透過艾倫戴爾王國皇家郵政局的郵筒可提供免費寄出服務，還會印上全新艾倫戴爾限定郵戳。（圖／記者彭懷玉攝）

為了幫安娜女王慶生，也特別推出《魔雪奇緣世界》明信片，旅客若購買明信片，透過艾倫戴爾王國皇家郵政局的郵筒可提供免費寄出服務，還會印上全新艾倫戴爾限定郵戳，另有限定版郵票可搜集。

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