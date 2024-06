和歌山最新5飯店！獨享海景溫泉超chill　還有千坪光雕投影

▲今年新開幕的FIVE SPRING RESORT THE SHIRAHAMA白濱,泡得到100%純度的溫泉水。(圖/FIVE SPRING RESORT THE SHIRAHAMA提供)

和歌山縣是關西地區的度假勝地,近年也有多家新飯店陸續開幕,提供多元的旅宿選擇,不但有千坪光雕投影、泡100%純度溫泉水,在房內就能享受太平洋絕景。

FIVE SPRING RESORT THE SHIRAHAMA(白濱町)

位於度假勝地-白濱地區的高奢藝術渡假飯店「FIVE SPRING RESORT THE SHIRAHAMA」今年3月全新開幕!這家飯店位於太平洋的懷抱中,提供溫泉、美食、藝術、戶外演奏以及1000坪的光雕投影表演等服務,館內18間海景套房都有24小時源泉掛流的溫泉,甚至有通往泳池的露台;飯店內的溫泉水更是直接從1000公尺深的地底下挖出,成分和溫度都沒有進行調整,可以說是「100%純度的溫泉水」,讓旅客享受泡湯療癒身心。

Crystal Villa白濱

Crystal Villa白濱的整體設計旨在結合白濱美麗的鈷藍色大海與綠意盎然的自然景觀,讓旅客可以奢侈地享受這兩種大自然。業者注重旅客隱私,提供Grace Suite Pool Villa、Royal Suite Pool Villa、Suite Pool Villa和Suite Villa共四種類型的客房,全12棟獨立Villa,每一棟最多可容納6至12人,適合小團體家族旅遊。

Altier Hotel紀伊田邊

Altier Hotel紀伊田邊距離JR紀伊田邊站僅需步行5分鐘,緊鄰世界遺產「鬥雞神社」。步行至秘境「扇濱海灘」也只需10分鐘,地理位置極佳。晚餐時間,推薦您前往南紀最大規模的餐飲街「味光路」,這裡聚集了超過200家餐廳,無論您想品嚐什麼料理都能滿足,飯店提供的自助早餐也頗受好評。

KUROSHIO SOU(白濱町)

原「濱木棉Kuroshio山莊」改裝後,於2023年7月中旬改名為「KUROSHIO SOU(想)」重新開幕。館內和客房融入了和歌山縣內地方產業的工藝品、室內裝潢及紀州木材,打造出一個讓旅客能夠感受和歌山縣魅力的空間。全館11間客房中,其中3間特別室附有半露天風呂,客房內的設計同樣以木材打造,營造出舒適溫暖的氛圍。

來到白濱當然就是要泡湯,館內的男女大浴場的內湯使用信樂燒浴槽的半露天風呂,讓您在日本三大古湯之一的「南紀白濱溫泉」中舒緩身心。

TUZUMI WAKAYAMA SUSAMI(周参見町)

位於海岸線上的私人別墅「TUZUMI」於2023年4月開幕,全棟客房均配備專屬的天然溫泉露天風呂,旅客可以在寬敞的海景客房中享受豪華設施,包括戶外起居區和海景露天風呂,充分感受周參見的自然美景。



業者利用在地建材打造5棟海景客房,每棟特色都不同,旅客能體驗在臨海的客房內,一邊欣賞窗外的周参見風光,一邊享受溫泉的療癒。

