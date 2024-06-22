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粉絲快收藏！福島必玩4座吉利蛋公園　還有超萌粉色寶可夢列車

▲▼福島郡山開城山公園吉利蛋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲福島郡山開城山公園吉利蛋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

寶可夢迷看過來！隨著台灣虎航開闢福島直飛航線，旅客前往福島玩更方便。而粉嫩可愛的吉利蛋從2019年起就被任命為「福島聲援寶可夢」，宣傳福島縣的魅力，現在在福島就有4座可愛的吉利蛋公園，甚至還有吉利蛋彩繪列車，讓粉絲可以盡情拍照。

▲▼福島郡山開城山公園吉利蛋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼吉利蛋公園裡面還有盪鞦韆。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼福島郡山開城山公園吉利蛋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

目前在福島縣內共有4座吉利蛋公園，包括浪江町、郡山市、柳津町、昭和村，每座公園設施都以粉色寶可夢為主，並設有多種造型遊具。

▲▼福島浪江町道路休息站吉利蛋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼還有各種可愛的寶可夢。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼福島郡山開城山公園吉利蛋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

例如位於郡山市開城山公園，園內有2層樓高的可愛粉色吉利蛋矗立在中間，吉利蛋背面為中空，並設計出多種互動式遊具和旋轉溜滑梯，一旁還有較小型的大舌頭溜滑梯、皮寶寶和胖可丁的平衡遊具。

▲▼福島浪江町道路休息站吉利蛋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼浪江町道路休息站吉利蛋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼福島浪江町道路休息站吉利蛋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

而位於浪江町的吉利蛋公園，地點就在浪江道路休息站內，也是福島縣內第一座吉利蛋公園。浪江町在當年311大地震受到重創，浪江道路休息站作為復興當地的重要地標，也希望藉由吉利蛋的高人氣，能吸引更多人前往旅遊。

▲▼福島吉利蛋列車。（圖／日本旅遊推廣中心提供）

▲福島吉利蛋列車。（圖／日本旅遊推廣中心提供）

除了吉利蛋公園之外，福島縣內還有寶可夢列車。行駛於福島縣與宮城縣之間的「阿武偎急行」，在2022年7月開始運行「阿武隈急行 拉普拉斯×吉利蛋彩繪列車」，列車從裡到外都可看到可愛的吉利蛋與拉普拉斯之外，在福島站、保原站、梁川站、丸森站、角田站、槻木站設有露臉看板可供大家拍紀念照，福島站與槻木站的月台上的車站看板也都有裝飾，喜歡寶可夢的朋友可不能錯過。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 福島旅遊 日本旅遊 亞洲旅遊 國外特色系列

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