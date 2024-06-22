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連4天買1送1！辻利茶舗限時快閃台南了　4款焙茶新品搶先吃

▲▼辻利茶舗焙茶祭。（圖／記者蕭筠攝）

▲辻利茶舗快閃台南搶先開賣4款焙茶甜點、飲品。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

台南抹茶控、焙茶控今天衝了！日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」即日起連16天快閃台南南紡，不僅吃得到經典抹茶系列甜點、飲品，還有獨家搶先登場的「焙茶祭」，推出全新宇治焙茶麻糬巴斯克、焙茶冰心大福等4款限定品項，想吃要快，快閃首4日還有限量「買1送1」優惠等搶。

▲▼辻利茶舗焙茶祭。（圖／辻利茶舗提供）

▲焙茶系列首推全新「宇治焙茶麻糬巴斯克」。（圖／辻利茶舗提供，下同）

辻利茶舗即日起至7月7日限時16天快閃台南南紡購物中心，除販售抹茶霜淇淋、濃茶卷等一系列招牌品項外，「焙茶祭」也獨家搶先開跑，網羅4款焙茶商品，首推「宇治焙茶麻糬巴斯克」，嚴選日本京都、奈良的優質茶葉經過大火翻炒，焙煎出香氣十足更帶有渾厚濃郁風味的焙茶，並結合馬斯卡彭及奶油乳酪製成焙茶乳酪，內餡則夾有Q彈麻糬，大口咬下滿足爆表，6吋售價790元，快閃優惠價759元。

▲▼辻利茶舗焙茶祭。（圖／辻利茶舗提供）

▲冰心大福系列也有焙茶口味等吃。

人氣冰心大福系列也推出「宇治焙茶冰心大福」，宇治焙茶結合北海道中沢乳業的高品質鮮奶油，手工打發出濃郁綿密的茶內餡，經過冰鎮熟成變身成冰心口感，再包進Q彈透亮的大福外皮當中，最後撒滿上等焙茶粉，茶香十足，冷凍著吃彷彿在吃大福冰淇淋，冷藏享用則更能吃到茶香層次，4入售價315元，快閃優惠價279元，數量有限、售完為止。

▲▼辻利茶舗焙茶祭。（圖／辻利茶舗提供）

▲現刷宇治焙茶拿鐵香氣十足。

除外還有現刷無糖茶粉搭配鮮乳的「宇治焙茶拿鐵（冷）」，每杯售價145元，以及「宇治焙茶酥」，選用在地花生研磨成粉拌入上等宇治焙茶，製成濃郁焙茶花生內餡，搭配外層的薄脆麥芽糖衣一口咬下，入口即化不黏牙，每盒售價280元。

▲▼辻利茶舗。（圖／辻利茶舗提供）

▲台南南紡快閃店祭出限時4天買1送1優惠。

為歡慶快閃店正式開跑，台南南紡快閃店至6月25日前也祭出限時「買1送1」優惠，只要購買人氣「辻利濃茶卷1片」即送「辻利拿鐵1杯」，原價295元，優惠價僅150元，每日限量20組，每人限購1組。

●辻利茶舗台南南紡快閃店
地址：台南市東區中華東路一段366號（南紡購物中心A1館B1F美食街）

▲▼亞尼克。（圖／亞尼克提供）

▲亞尼克生乳捲吃到飽2.0開放報名了。（圖／亞尼克提供）

另，全台甜點控也不能放過亞尼克「生乳捲吃到飽2.0」加碼活動，只要花399元（含1杯100元以下飲品任選）就可享個人生乳捲吃到飽，除生乳捲、美式派塔、切片蛋糕外，這次更加入人氣伴手禮系列，像是黑糖麻糬、喜Q餅等，一口味網羅超過20款品項全部吃到飽。

亞尼克生乳捲吃到飽2.0將於7月1日至9月30日限時登場，舉辦門市包括永和中正門市、台中旗艦門市及高雄旗艦門市，其中，永和店為每周一至周四舉辦，其餘2門市只在周六、周日舉辦，每日皆限量20人，今（22）日0時起搶先於官網開放報名7月場次，當月22日0時起則再開放下個月場次報名，活動詳情以官網公告為準。

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