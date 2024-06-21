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「大稻埕夏日節」7／17起放4場煙火！住18坪景觀房、贈2遊河船票

▲大稻埕夏日節遊河,六福萬怡豪華家庭房,六福居都會景觀套房,六福居happyhour。（圖／業者提供）

▲住飯店贈大稻埕夏日節遊河體驗券。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／台北報導

一年一度的「大稻埕夏日節」將在7月17日登場，至8月10日間共施放4場主題煙火。為搶攻夏日節商機，六福旗下2酒店推出住房專案，5,499元起就能入住18坪大、廳房獨立的都會景觀套房，再贈大稻埕遊河體驗船票2張、捷運一日票2張。

▲▼「2023大稻埕夏日節」8/20壓軸場480秒煙火。（圖／記者周宸亘攝）

▲「大稻埕夏日節」煙火秀會在7月17日、7月24日、7月31日、8月10日的晚間8點施放。（2023資料照／記者周宸亘攝）

「大稻埕夏日節」是七夕必遊盛事，跟往年一樣，在大稻埕碼頭（延平河濱公園3-5號水門）舉辦，重頭戲煙火秀會在7月17日、7月24日、7月31日、8月10日的晚間8點施放，前三場均為300秒，8月10日壓軸場拉長到480秒，搭配不同主題，點亮大稻埕的夜空。

不僅如此，今年全新打造超過500公尺長的水岸光廊，搭配3座大型星點環狀裝置藝術，民眾漫步在河岸時，能感受璀璨又浪漫的氛圍。

▲大稻埕夏日節遊河,六福萬怡豪華家庭房,六福居都會景觀套房,六福居happyhour。（圖／業者提供）

▲六福萬怡豪華家庭房。（圖／業者提供）

台北六福萬怡酒店、六福居公寓式酒店推出「大稻埕夏日節」住房專案，從即日起至8月10日，住宿即享大稻埕遊河體驗船票2張，民眾可至大稻埕碼頭搭乘遊艇，沿途欣賞光廊燈飾妝點河岸，結束後再到貨櫃市集覓食，並相約河岸邊近距離觀賞煙火秀，為旅程劃下完美句點。

入住位於南港的六福萬怡酒店，雙人一泊一食售價6,399元起，並升等13坪大的豪華家庭房，若攜12歲以下孩童一起入住，再贈敘日buffet兒童早餐一客。此外，凡訂此專案即享夏日節大稻埕碼頭遊河門票2張，可搭乘遊艇享市值700元的雙人50分鐘的大稻埕遊河體驗。

▲大稻埕夏日節遊河,六福萬怡豪華家庭房,六福居都會景觀套房,六福居happyhour。（圖／業者提供）

▲鄰近捷運中山站的六福居，也同步推出「夏日節」住房專案，5,499元起能入住18坪大、廳房獨立的都會景觀套房。（圖／業者提供）

鄰近捷運中山站的六福居，也同步推出「夏日節」住房專案，5,499元起能入住18坪大、廳房獨立的都會景觀套房，贈住宿期間一樓交誼廳Happy Hour禮遇，暢飲台灣特色啤酒、飲料，且一樣含夏日節大稻埕碼頭遊河體驗門票2張，再加碼捷運一日票2張。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲大稻埕夏日節遊河,六福萬怡豪華家庭房,六福居都會景觀套房,六福居happyhour。（圖／業者提供）

▲贈住宿期間一樓交誼廳Happy Hour禮遇，暢飲台灣特色啤酒、飲料。（圖／業者提供）

此外，同樣位在捷運中山站步行距離的「神旺商務酒店」，至大稻埕煙火秀現場僅10分鐘車程，即日起至8月31日止，雙人入住可享每日限量升等面萬坪綠意的「景寓客房」，每房附贈兩罐飯店特選啤酒、下酒小食，以及逾30部院線電影免費於客房內觀看。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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