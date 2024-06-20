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台灣隊用鳳梨披薩奪得世界大賽第3名　直接挑戰義大利人味蕾

▲台灣隊用鳳梨比薩奪得世界大賽第3名。（圖／三商餐飲提供）

▲台灣隊用鳳梨披薩奪得世界大賽第3名。（圖／三商餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

誰說鳳梨披薩在義大利行不通？台灣BANCO窯烤Pizza的主廚劉文鈞和店長呂瑞樺「第21屆CAPUTO盃世界披薩職人錦標賽」中，以「金鑽鳳梨醬煙燻火腿披薩」勇奪創意披薩世界第3名。

義大利拿坡里第21屆拿坡里CAPUTO盃世界披薩職人錦標賽傳來捷報，台灣BANCO窯烤Pizza派出主廚劉文鈞、店長呂瑞樺參賽，以「金鑽鳳梨醬煙燻火腿披薩」勇奪創意披薩世界第3名，這是台灣BANCO窯烤Pizza繼2019、2023年後奪得的第4個國際獎項，也是世界第一次在義大利使用鳳梨為原料而獲獎的披薩。

▲台灣隊用鳳梨比薩奪得世界大賽第3名。（圖／三商餐飲提供）

▲BANCO窯烤Pizza派出主廚劉文鈞、店長呂瑞樺參賽，以「金鑽鳳梨醬煙燻火腿披薩」勇奪創意披薩世界第3名。（圖／三商餐飲提供）

三商餐飲表示，這款金鑽鳳梨醬煙燻火腿披薩的誕生，源自世界披薩冠軍牧島昭成與BANCO 2023年世界亞軍成員楊榮心的共同指導，主廚劉文鈞挑選甜度與番茄相近的台灣金鑽鳳梨，將果肉加工成低調的餡料，並調整水分，使其更易於鋪設在披薩餅皮上，創造出獨特的風味。

是否會再次挑戰用鳳梨創造其他披薩時，劉文鈞表示，這次比賽讓他更深刻體會到創新與傳統的融合。未來，將繼續探索台灣農產品在披薩上的更多可能性，嘗試各種口味與呈現方式，希望能讓更多人愛上這獨特的風味。他也歡迎大家來BANCO品嚐在意大利登場過的金鑽鳳梨披薩。

慶祝第21屆CAPUTO盃世界披薩職人錦標賽奪得佳績，6月22日至6月30日，BANCO窯烤Pizza也推出限時特惠活動，購買4塊嫩雞+瑪格麗特EXTRA組合價490元（原價580元），購買4塊嫩雞+生火腿披薩組合價690元（原價780元）。

關鍵字： 美食雲 BANCO窯烤Pizza 鳳梨披薩

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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