身分證拿出來！「姓名有水」玩樂園5折　一票暢玩水陸設施

▲劍湖山世界水樂園「小威の海盜村」將在6月22日至9月1日開園。（圖／劍湖山世界提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

準備玩水了！又有一間水樂園將在6月22日起連續72天開園，並祭出超豐富優惠，趕快準備好你的身分證，只要姓名有「水」或「水部首相關字」，即可享5折優惠票價暢玩水陸設施；指定地區的鄉親們也有福了，出示相關證件檢驗，即可直接免費入園。

劍湖山世界水樂園「小威の海盜村」將在6月22日至9月1日開園，許多台灣唯一的水上設施將經典回歸，像是榮登網友票選第一的水上極速自由落體「尖叫無底洞」、全台唯一水上巨霸「龍捲風」、超激渦輪「大碗公」，FUN浪時間最長的頂級鑽石「維京巨浪」，大小朋友瘋狂打水戰的「大船塢」、白沙灘戲沙、體驗航海樂趣的「小威漂漂河」，買一票就能暢玩水陸設施。

在小威の海盜村開放期間，業者也祭出姓名對對碰活動，只要姓名有「水」或「水部首相關字」，例如陶「淵」明、孟「浩」然、范仲「淹」、蘇「洵」、李「清」照等，並出示身分證或駕照檢驗（如持健保卡需搭配戶口名簿影本），即可享優惠票價499元（原價999元，約5折）。

▲只要姓名有「水」或「水部首相關字」，即可享5折優惠票價499元。



另外，業者還加碼推出「古坑鄉親日」，6月22日、6月30日限定，只要是設籍「雲林縣古坑鄉」的鄉親，成人出示身分證、孩童出示戶口名簿＋健保卡驗證，即可免費入園，同行親友最多4人也可各享門票優惠399元。

若不適用上述鄉親優惠也別難過，劍湖山世界自即日起至6月28日還推出「全民學生價799元」，趕快把握優惠來大玩特玩。

▲今年小人國主題樂園升級水上設施「大雷雨2.0」，即日起每周五、六、日、一開放。（圖／小人國主題樂園提供）

小人國主題樂園則推出「6月幸運數字」優惠，指定活動日期還有6月22日、6月23日，只要身分證字號中有「2、3、6」 任意2個數字（不重複，排列順序不限），即可享超優惠入園門票299元（原價1050元），未滿3歲孩童憑健保卡免費入園，一票暢玩水陸設施。

另外，小人國主題樂園還有午後門票優惠，即日起至6月28日，活動期間下午13:30後購票入園，即可享周二／三／四優惠票價299元、周五／一449元、周六／日559元。