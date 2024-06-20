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歐洲頂級玩法！搭寰宇河輪玩萊茵河　看法國最美小鎮、鬱金香花海

▲▼寰宇河輪UNIWORLD，Uniworld，S.S. Antoinette，聖安托瓦內特號。（圖／記者蔡玟君攝）

▲寰宇河輪行駛於萊茵河上的「S.S. Antoinette聖安托瓦內特號」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

想一次玩歐洲多個國家，又不想搬行李、煩惱交通，最推薦玩法就是搭河輪，且比起大型遊輪，河輪能更深入當地城市與小鎮，讓旅客下船就能直接觀光。鳳凰旅遊等3家旅遊業者攜手歐洲六星級河輪品牌「寰宇河輪」，推出2025年萊茵河航次，帶領旅客一次玩4個國家，走訪法國最美鮮花小鎮，還能到荷蘭欣賞夢幻鬱金香花海、參加國王節。

▲▼寰宇河輪UNIWORLD，Uniworld，S.S. Antoinette。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼S.S. Antoinette聖安托瓦內特號大廳與Lounge空間。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼寰宇河輪UNIWORLD，Uniworld，S.S. Antoinette，聖安托瓦內特號。（圖／記者蔡玟君攝）

寰宇河輪Uniworld被譽為是全球最優秀的頂級河輪品牌之一，旗下每艘河輪設計均不相同，平均載運130至150位旅客，使船上工作人員與乘客的比例為1:3。此外，船費包括船上WiFi、岸上觀光行程與交通接駁、三餐、24小時提供無限量紅、白酒、啤酒及軟性飲料，且下船就能直接觀光，或透過船家提供的交通接駁，輕鬆前往當地，完全不需煩惱搬行李、交通，因此又有「水上奢華飯店」美稱。

▲▼寰宇河輪，河輪旅遊，歐洲河輪。（圖／記者蔡玟君攝）

▲旅客可以享受航行在萊茵河上，欣賞兩岸絕美景致。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼寰宇河輪。（圖／記者蔡玟君攝）

▲客房內也擁有寬敞空間能欣賞河景。上圖為船上套房房型。（圖／記者蔡玟君攝）

繼2024年推出萊茵河與多瑙河包船航次備受好評後，鳳凰旅遊與晴天旅遊、東南旅遊今年再次攜手寰宇河輪推出2025年4月18日出發的12日萊茵河包船行程，搭乘「S.S. Antoinette聖安托瓦內特號」一次玩法國、瑞士、德國與荷蘭。

▲▼法國史特拉斯堡，歐洲童話小鎮，小法國區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲有童話小鎮美稱的史特拉斯堡小法國區。（圖／記者蔡玟君攝）

鳳凰旅遊表示，此次行程特色加入法國榮獲4朵花的鮮花小鎮景點，包括里博維萊(Ribeauvillé)、埃吉桑(Eguisheim）等，還能前往史特拉斯堡，以及只有搭寰宇河輪才能體驗的獨家品醋之旅。

▲▼荷蘭庫肯霍夫公園鬱金香，荷蘭旅遊。（圖／鳳凰旅遊提供）

▲▼荷蘭庫肯霍夫公園鬱金香花海。（圖／鳳凰旅遊提供）

▲▼荷蘭庫肯霍夫公園鬱金香，荷蘭旅遊。（圖／鳳凰旅遊提供）

在船程最後抵達荷蘭後，旅客則可以前往庫肯霍夫公園欣賞百萬鬱金香花海，置身繽紛花海間，看荷蘭獨特的園藝景觀；海外獨特的慶典行程在疫後也備受旅客青睞，此次船程也安排旅客參加荷蘭重要的「國王節」，看整個國家都充滿橙色氛圍，並可以與當地人一起歡慶慶祝活動，12日行程每人30萬8800元起。

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」於2月28日下水,太陽公主號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」於2月28日下水,太陽公主號。（圖／記者彭懷玉攝）

河輪提供深度與精緻河上奢華體驗，海上遊輪則持續在船隻硬體設計創造新體驗吸引旅客，有宛如一座移動島嶼、能容納上千人的大型遊輪，也有更訴求精緻化的中小型噸位遊輪，帶領旅客揚帆過海，前往獨特島嶼探索。

大型海上遊輪如公主郵輪今年最新下水的「太陽公主號」，以17萬7882噸成為旗下最大環球等級遊輪，可搭載4300名乘客，船上提供30間餐廳讓旅客選擇，並有穿戴式裝置「公主勛章」，公主勳章是房卡，也有定位功能，結合公主郵輪專屬APP，讓你與同行夥伴，甚至是船員知道你在哪，且無論在任何地方，都能使用公主勳章進行點餐服務，宛如「遊輪版Ubereats」般，超方便。

▲▼「海洋標誌號」（Icon of the Seas）。（圖／達志影像／美聯社）

▲海洋標誌號（Icon of the Seas）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼海洋標誌號。（圖／翻攝自皇家加勒比遊輪官網）

▲海洋標誌號擁有海上最大水上樂園。（圖／翻攝自皇家加勒比遊輪官網）

而同樣是今年正式亮相的皇家加勒比國際遊輪「海洋標誌號」，則擁有海上最大水上樂園、6項破紀錄的刺激滑水道，甚至有多達7個游泳池、海上第一個懸空游泳池，還能體驗在郵輪邊緣空中漫步，更以長365米、重達25萬800噸成為目前世界最大遊輪，且全年營運東、西加勒比航線，旅客可以飛往美國再登船，體驗這座24小時海上不夜城魅力。

關鍵字： 歐洲旅遊 美洲旅遊 遊輪旅遊 河輪旅遊 國外特色系列 寰宇河輪 鳳凰旅遊

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