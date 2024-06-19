出示過往用餐照片「整桌88折」　勞瑞斯牛肋排22周年優惠開跑

▲出示過往在勞瑞斯用餐照片，整桌88折。（圖／勞瑞斯提供）

記者黃士原／台北報導

勞瑞斯牛肋排餐廳慶祝登台22周年，即日起至7月19日期間的周一至周四，只要出示過往在勞瑞斯餐廳用餐的照片，享整桌88折優惠。

2002年6月19日，勞瑞斯牛肋排餐廳在京華城購物中心開幕，歷經22年、8000多個日子，並且輾轉搬遷到BELLAVITA ，但餐廳依然維持美國比佛利山莊的經典英式風格，而且還把原餐廳裡的水晶吊燈、玄關的LOGO牆、木雕和巨幅油畫都一起搬過去，保留了老客人的記憶點。

▲勞瑞斯牛肋排餐廳搬到BELLAVITA，仍維持美國比佛利山莊的經典英式風格。（圖／記者黃士原攝）

慶祝勞瑞斯牛肋排餐廳在台北22年，即日起至7月19日期間的周一到周四，只要出示過往在勞瑞斯餐廳用餐的照片（形式不拘，實體、數位、社群發文照片都可），只要可清楚辨識臉龐即可，每人皆點用套餐，立即享受整桌88折優惠（沒有人數上限）。

提供正統且經典的餐點與桌邊服務，是勞瑞斯多年來不曾改變的堅持，必吃的經典烘烤頂級牛肋排，只取牛的第6-12根牛肋排（Prime Rib），經過4小時的烘烤後，再由牛肋排師傅推著餐車來到桌邊，應消費者的需求切下所需的熟度和份量並端上桌，像是中間部位約為5分熟，前後端熟度比較高。

▲學生證對中「130」任2碼牛排免費吃。（圖／禾間糧倉提供）

另外，禾間糧倉過去曾多次推出身分證對對碰，這次則是推出學生證優惠，即日起至7月10日，出示一張「本人」學生證，無論在學、已畢業都可以（限本人），只要學號有「130」任2碼、不用連號，點2份主餐就送1盤單點嫩汁牛排，點滿4份主餐送2盤單點嫩汁牛排，同行或同桌上限為3份。

禾間糧倉是台中人氣早午餐廳，供應可頌套餐、木盆沙拉套餐、義大利麵、燉飯、牛排及各式飲品，主餐價格290元起至450元，客桔醬嫩汁炸雞蜜可頌、整隻墨魚黑嘴嘴燉飯與火山熔岩起司炙烤牛排是店裡人氣菜色。