亞尼克「生乳捲吃到飽2.0」6／22開搶！活動門市、辦法快看

▲亞尼克生乳捲吃到飽加碼了。（圖／亞尼克提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周年慶再加碼！為慶祝生乳捲11周年，人氣甜點品牌「亞尼克」今年5月起首度推出「生乳捲吃到飽」活動，只要花399元就可享個人生乳捲吃到飽。業者宣布活動延長3個月，7月1日起至9月30日可享優惠，6月22日0時起於官網搶先開放7月吃到飽場次，3門市每日限量20人，甜點控肯定要搶。

▲這次還加入人氣伴手禮像是黑糖麻糬也吃得到。

亞尼克「生乳捲吃到飽2.0」加碼3個月再登場，只要花399元（含1杯100元以下飲品任選）就可享個人生乳捲吃到飽，除生乳捲外，還有美式派塔、切片蛋糕，這次更加入人氣伴手禮黑糖麻糬，一共網羅超過20款品項全部吃到飽。

亞尼克生乳捲吃到飽2.0將於7月1日至9月30日限定開跑，舉辦門市包括永和中正門市、台中旗艦門市及高雄旗艦門市，其中，永和店為每周一至周四舉辦，其餘2門市只在周六、周日舉辦，每日皆限量20人，6月22日0時起搶先於官網開放報名7月場次，當月22日0時起則再開放下個月場次報名，活動詳情以官網公告為準。

▲Mister Donut祭出百店慶優惠。（圖／Mister Donut提供）

另外，Mister Donut為歡慶全台第100間店開幕也有一系列「百店慶優惠」，推「甜甜圈8入200元或3入100元」，換算下來每個甜甜圈最低下殺25元起，限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，即日起至6月23日限時開跑，各門市數量有限、售完為止，提醒7-11Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用此優惠。

還有「指定飲品買1送1」，優惠品項包括「愛文芒果冰沙」、「蜂蜜檸檬飲」，即日起至6月30日限定喝；以及「消費滿額送百店慶限定甜蜜卡」，即日起只要消費滿200元，即可獲得百店慶限定「甜蜜卡」1組，只送不賣，單筆消費限送1組，不可累積兌換，送完為止。