身分證拿出來！高雄人周末玩義大世界　12歲以下門票10元

▲高雄義大遊樂世界。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著聖誕節與跨年即將到來，高雄義大世界宣布，即日起至2025年1月12日為止，只要是設籍在高雄的民眾，每周六日與元旦在當天入園，大人450元、12歲以下兒童門票只要10元。

高雄義大世界此次推出「有鄰真好」回饋方案，只要你設籍在高雄市，憑相關證件大人只要450元、12歲以下孩童只要10元，回饋寵愛高雄鄉親。

▲即日起高雄義大世界還有聖誕大遊行。

義大遊樂世界不只擁有全台最大室內親子遊樂場，超過20種親子遊樂設施，國際級大秀也讓你看好看滿，皇家劇院「奇幻之旅」匯集各國經典文化風情、聖誕大遊行「音樂娃娃的願望」精彩的特技表演及活潑俏皮的聖誕老公公，一同沉浸在浪漫泡泡秀中。

而台中麗寶樂園12月31日推出演唱會、摩天輪燈光秀及跨年煙火秀。「2025 傳說對決麗寶跨年演唱會」邀來宋柏緯、南西肯恩、Ray黃霆睿、waa魏如萱、吳獻Osean、JOYCE就以斯，再由限定天團組合GX 鼓鼓呂思緯、蕭秉治壓軸，跨後更有超人氣創作歌手Feng Ze 邱鋒澤接棒。

▲▼麗寶樂園12/31推出演唱會、摩天輪燈光秀及跨年煙火秀，隔天清晨搭摩天輪賞曙光。（上圖／麗寶樂園渡假區、下圖／陳恩安提供）



現場還有美食攤位、天空之夢摩天輪燈光秀及跨年煙火秀。其中，煙火由連續六年的國慶煙火設計師黃泰操刀，設計本次「烏托邦」主題的300秒煙火秀，跨年過後，邀旅客搭上全台最大的摩天輪，在384公尺高空迎2025年曙光、賞日出，跨年專案即日起在麗寶樂園渡假區官網商城開賣。