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直擊／2千年前「龐貝古城」大到逛不完！紅燈區、商店街全保留

▲龐貝古城,龐貝,義大利。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2千年前被維蘇威火山毀滅的龐貝古城(Pompei)，棋盤式的街道旁，可窺見昔日的商店街、餐廳、劇院、酒吧、澡堂。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／義大利報導

提到拿坡里(Napoli)，必定要提2千年前被維蘇威火山(Mount Vesuvius)毀滅的龐貝古城(Pompei)，棋盤式的街道旁，可窺見昔日的商店街、餐廳、劇院、酒吧、澡堂，設施應有盡有。跟著男性陽具的指標走，還會抵達紅燈區，壁畫清楚描繪情境，足以見得當時人生活的點滴。

▲龐貝古城,龐貝,義大利。（圖／記者彭懷玉攝）

▲龐貝古城(Pompei)一共有三個出入口，至少要花個2-3小時才看得完。（圖／記者彭懷玉攝）

龐貝城建於西元前600年左右，西元79年，在經歷幾次地震等火山活動徵兆的一周後，維蘇威火山爆發，一夕之間，龐貝、鄰近的赫庫蘭尼姆慘遭活埋，約2萬人長眠於厚達6公尺的火山灰下，龐貝城就此被封存了1700年。

▲龐貝古城,龐貝,義大利。（圖／記者彭懷玉攝）

▲龐貝古城考古公園(Parco Archeologico di Pompei)是一探上古時期羅馬人生活樣貌的絕佳去處。（圖／記者彭懷玉攝）

一直到18世紀，龐貝古城才接連被考古學家發現並挖掘，重見世人眼前，今日已命名為龐貝古城考古公園(Parco Archeologico di Pompei)，是一探上古時期羅馬人生活樣貌的絕佳去處。

▲龐貝古城,龐貝,義大利。（圖／記者彭懷玉攝）

▲精緻彩繪地磚、排水過濾系統都能看得出來古人的智慧和審美觀。（圖／記者彭懷玉攝）

龐貝古城是當時的第二大城，66公頃土地中，目前已挖出44公頃，剩下三分之一的遺址仍陸續挖掘中，整座遺址於1997年被聯合國教科文組織列為世界遺產(UNESCO)，光是主幹道就長達數公里，通常需要3-4小時才能逛完，不過由於記者本次造訪只有1小時，僅能走馬看花，建議旅客多留點時間給龐貝城。

▲龐貝古城,龐貝,義大利。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大道規劃出馬車行走的軌道，兩側架高、中間低窪的道路能自然匯集雨水，若遇到淹水時，居民可以踩在突起的石頭上行走。（圖／記者彭懷玉攝）

規劃完整的棋盤式街道，從主幹道開始前進，可發現大道規劃出馬車行走的軌道，兩側架高、中間低窪的道路能自然匯集雨水，若遇到淹水時，居民可以踩在突起的石頭上行走，良好的排水系統不由得讚歎古人的智慧。

▲龐貝古城,龐貝,義大利。（圖／記者彭懷玉攝）

▲一格格的遺址是過去的商店街，可窺見過去廚房、甚至烤窯的雛形。（圖／記者彭懷玉攝）

大道兩側，一格格的遺址是過去的商店街，可窺見過去廚房、甚至烤窯的雛形；圓形劇院(Great Theatre)能容納5,000人，讓居民們欣賞各種表演、歌唱，遙想兩千年前的生活樣貌。

▲龐貝古城,龐貝,義大利。（圖／記者彭懷玉攝）

▲圓形劇院(Great Theatre)能容納5,000人，讓居民們欣賞各種表演、歌唱，遙想兩千年前的生活樣貌。（圖／記者彭懷玉攝）

集會廣場(Forum)是龐貝城最大廣場，作為神廟和聚會場所，能拍到太陽神神廟和維蘇威火山同框的畫面，不論古今，都是聚集最多人潮的地方；而佔地近3000平方公尺的農牧神之家(House of the Faun)是龐貝城最大、且豪奢的富商宅邸，柱廊式花園、門廳、大廳，彩繪精緻的馬賽克地磚，裡頭還有保存完整的澡堂，值得細細端倪。

▲龐貝古城,龐貝,義大利。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼集會廣場(Forum)是龐貝城最大廣場，作為神廟和聚會場所，能拍到太陽神神廟和維蘇威火山同框的畫面；彩繪精緻的馬賽克地磚。（圖／記者彭懷玉攝）

▲龐貝古城,龐貝,義大利。（圖／記者彭懷玉攝）

不只到劇院看戲、教堂禮拜、商店購物，龐貝城隱藏版的「紅燈區」也重見天日，街道石頭上刻有象徵「幸運」的男性陰莖，指向妓院的方向，牆上保留的情色壁畫，令人大嘆「龐貝人也太開放了！」至於房間內又小又昏暗，據說多達25間，交易一次收費只要當時兩杯葡萄酒的價錢，以奴隸提供性交易。

▲龐貝古城,龐貝,義大利。（圖／記者彭懷玉攝）
▲街道石頭上刻有象徵「幸運」的男性陰莖，指向妓院的方向；各式雕像均被保留下來。（圖／記者彭懷玉攝）

▲龐貝古城妓院壁畫。（圖／項明生 James Hong授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲龐貝古城妓院壁畫十分露骨，讓人臉紅心跳。（圖／項明生 James Hong授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

來到龐貝，最怵目驚心的一幕，就是一具具罹難著的軀殼，雖說這是後來負責龐貝工作的專家Giuseppe Fiorelli以巴黎石膏灌入軀殼，再做成鑄像，但無論男女老少，猙獰表情、蜷曲姿勢，可以想見當時眾人面臨死劫時，內心有多驚恐，讓人不勝唏噓，更想珍惜現在，以及身邊的親友。

▲龐貝古城,龐貝,義大利。（圖／記者彭懷玉攝）

▲無論男女老少，猙獰表情、蜷曲姿勢，可以想見當時眾人面臨死劫時，內心有多驚恐。（圖／記者彭懷玉攝）

▲龐貝古城,龐貝,義大利。（圖／記者彭懷玉攝）

▲搭乘公主遊輪最新的太陽公主號，會停靠拿坡里一日，購買公主遊輪岸上觀光或是與旅行社訂購行程，均可無縫接軌到龐貝。（圖／記者彭懷玉攝）

旅客想到龐貝城，一睹兩千年前的荒淫奢華，除了搭飛機到羅馬，再轉搭私鐵環維蘇威火山線到龐貝。下次也可考慮歐美國家盛行多年的飛輪假期「Fly-cruise」，搭乘公主遊輪最新的太陽公主號，會停靠拿坡里一日，購買公主遊輪岸上觀光或是與旅行社訂購行程，均可無縫接軌到龐貝，還能連同蘇連多(Sorrento)、卡布里島(Capri)一起遊玩，十分有效率。

關鍵字： 歐洲旅遊 義大利旅遊 拿坡里旅遊 國外特色 龐貝古城 維蘇威火山

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