甜甜圈狂殺25元！Mister Donut推3大優惠　限量甜蜜卡只送不賣

▲Mister Donut祭出一系列百店慶優惠。（圖／Mister Donut提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

每個最低下殺25元！人氣甜甜圈品牌「Mister Donut」為迎接全台第100間門市開幕，祭出限時5天「百店慶系列優惠」，不僅有甜甜圈下殺最低25元起吃，還有指定飲品買1送1、消費滿額送限量甜蜜卡等，6月19日起正式開跑；同步開賣全新品「六小球」，把握機會吃。

Mister Donut全台第100間店將於6月19日插旗南投，為歡慶達到100間門市的里程碑，推出一系列歡慶優惠，有「甜甜圈8入200元或3入100元」，換算下來每個甜甜圈最低下殺25元起，限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，6月19日起至6月23日限時開跑，各門市數量有限、售完為止，提醒7-11Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用此優惠。

▲消費滿額送百店慶限定甜蜜卡可享優惠。

加碼還有「指定飲品買1送1」，優惠品項包括「愛文芒果冰沙」、「蜂蜜檸檬飲」，6月19日起至6月30日限定喝；以及「消費滿額送百店慶限定甜蜜卡」，6月19日起只要消費滿200元，即可獲得百店慶限定「甜蜜卡」1組，只送不賣，單筆消費限送1組，不可累積兌換，送完為止。

▲新品六小球限量開賣。

6月19日起同步開賣全新商品「六小球」，是以經典多拿滋、巧克力蛋糕、歐菲香3種不同口感的圈體，分別搭配2種口味所組成的小球甜甜圈，小巧又可愛，數量有限、售完為止。

▲麥當勞APP最新8大優惠券本周限定用。（圖／業者提供）

小確幸也不能放過麥當勞全球版APP最新「8大優惠券」，有早餐限定「單點薯餅買1送1」，使用期限至6月19日；「買超值全餐送4塊麥克雞塊」，使用期限為6月21日起至6月23日；加碼領99元超省晚餐券，至6月21日期間每日晚上5時至9時爽吃「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」通通特價只要99元。

還有「單點中杯指定飲品買1送1（可口可樂／Zero／雪碧／檸檬紅茶）」、「微牽絲起司排雙牛堡套餐現折10元」、「微牽絲起司排脆豬堡套餐現折10元」，以及得來速限定「10塊原味麥克雞塊套餐現折10元」，使用期限至6月23日止；提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。