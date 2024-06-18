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紫爆！竹子湖「花景第1排」吹風超療癒　內湖1500株大花紫薇盛開

▲曹家花田香。（圖／記者彭懷玉攝）

▲曹家花田香昨（17日）花況，最美一隅首推照片中左下角紫紅色繡球花。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

暑氣逼近，上山吹風最療癒。陽明山竹子湖繡球花季近尾聲，預估只會到6月底，想賞花動作要快；而北市內湖區行道樹也有亮點，1500餘株大花紫薇綻放，如同「紫爆」浪潮襲來，為街頭增添浪漫。

▲曹家花田香。（圖／記者彭懷玉攝）

▲今年繡球花盛花期碰上梅雨季，因此花季比往年還早結束。（圖／記者彭懷玉攝）
2024竹子湖繡球花季只到6月23日，其中，曹家花田香業主曹瑞芸透露，每年繡球花最美時間集中在5月底、6月初，不料此時間點碰上梅雨季，打落許多花，因此今年繡球花季比往年還早結束。

▲曹家花田香。（圖／記者彭懷玉攝）

▲最美的一隅以紫紅色花朵為大宗，一團團圓潤花朵簇擁盛放，展現一季最美樣貌。（圖／記者彭懷玉攝）

雖說如此，曹家花田香繡球花滿開後還剩下7成花況，最美的一隅以紫紅色花朵為大宗，一團團圓潤花朵簇擁盛放，展現一季最美樣貌，相當迷人。

▲曹家花田香。（圖／記者彭懷玉攝）

▲曹家花田香位於山坳間，闆娘在花田間規劃一整排「花景第一排座位區」，享受山風迎面而來，心情也為之輕快。（圖／記者彭懷玉攝）

巡遊完花園，別忘了留點時間給下午茶，由於曹家花田香位於山坳間，闆娘在花田間規劃一整排「花景第一排座位區」，坐在木桌前喝茶，享受山風迎面而來，心情也為之輕快，舒服到捨不得離開。

▲內湖區行道樹中約有1500餘株大花紫薇，主要位於內湖路1段、民權東路6段、成功路、文德路、港墘路、金龍路及瑞光路等。（圖／公園處提供）

▲北市內湖區行道樹正迎來「紫爆」浪潮。（圖／公園處提供）

另外，若懶得上山，北市內湖區行道樹正迎來「紫爆」浪潮，公園處表示，近期開紫色花是「大花紫薇」，目前6月中旬為盛花期，賞花時間約持續2-3周時間，為街頭增添不少浪漫情懷。

▲內湖區行道樹中約有1500餘株大花紫薇，主要位於內湖路1段、民權東路6段、成功路、文德路、港墘路、金龍路及瑞光路等。（圖／公園處提供）

▲內湖區行道樹中約有1500餘株大花紫薇，主要位於內湖路1段、民權東路6段、成功路、文德路、港墘路、金龍路及瑞光路等。（圖／公園處提供）
  
公園處表示，內湖區行道樹中約有1500餘株大花紫薇，主要位於內湖路1段、民權東路6段、成功路、文德路、港墘路、金龍路及瑞光路等，隨風而飄落的花朵，如同一場「紫吹雪」，顯得風情萬種，漫步街頭也可以感受到夏日的愜意。

▲內湖區行道樹中約有1500餘株大花紫薇，主要位於內湖路1段、民權東路6段、成功路、文德路、港墘路、金龍路及瑞光路等。（圖／公園處提供）

▲大花紫薇每朵花有6個花瓣，瓣緣呈不規則波浪鋸齒狀。（圖／公園處提供）

公園處隊長林晁嘉表示，大花紫薇屬於千屈菜科，是原產於熱帶亞洲印度、澳洲的落葉喬木，又名大果紫薇、洋紫薇、大葉紫薇，每朵花有6個花瓣，瓣緣呈不規則波浪鋸齒狀，花序為總狀花序或圓錐花序頂生，一天晨夕間自玫瑰紅變為紫色，盛開時香氣淡雅芬芳，花朵碩大且花數多，又都著生於樹冠外圍，群花明顯易見，入冬落葉前葉色轉變為鮮艷的紅色，也為平地易於觀賞紅葉植物，具有四季變化。
 

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 竹子湖繡球花季 內湖區行道樹 曹家花田香 大花紫薇

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