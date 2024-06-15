▲到卡帕多奇亞搭熱氣球是此生必玩體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／土耳其報導

卡帕多奇亞是到土耳其必去城市，若你從未去過，《東森新媒體ETtoday》就整理8個到卡帕多奇亞必玩體驗，搭上熱氣球看日出、俯瞰大地景觀，或深入地下85公尺處，探訪神秘地下城世界。

▲▼清晨看熱氣球從立起、到升空看上百顆熱氣球在眼前，場景夢幻。（圖／記者蔡玟君攝）

1.搭熱氣球

卡帕多奇亞是全球最夢幻的搭熱氣球地點，在清晨天未亮時抵達指定集合點，看一顆顆巨型熱氣球立起，接著乘著熱氣球升空，在1小時的時間在破曉天光中，看上百顆熱氣球在眼前升起，以及俯瞰卡帕多奇亞獨特地貌景觀，被全球旅客譽為是此生必玩的夢幻體驗。

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▲▼卡帕多奇亞洞穴飯店Sacred Mansion。（圖／記者蔡玟君攝）

2.住洞穴酒店

卡帕多奇亞的奇岩怪石地貌造就獨特景觀之餘，過去更成為基督徒為了躲避迫害的絕佳躲藏地，當時基督徒挖出一座座洞穴避難，到了近代逐漸被改造成洞穴酒店，提供旅客入住體驗，不過由於所有洞穴酒店都是天然洞穴改建而成，入住時可能時不時會有塵土。

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▲▼卡帕多奇亞如歌樂美露天博物館、蘑菇股等都是看在地獨特地貌景點。（圖／記者蔡玟君攝）

3.看精靈煙囪、奇岩異石

想近距離看卡帕多奇亞的奇岩怪石地貌，在當地就有多個景點可以去，最著名的包括駱駝岩、蘑菇谷、鴿子谷、歌樂美露天博物館等，其中歌樂美露天博物館最經典，可看到隱身在岩洞中的岩石教堂。

▲▼凱馬克利地下城深達地下85公尺，許多通道必須彎腰才能過。（圖／記者蔡玟君攝）

4.走訪地下城

卡帕多奇亞有上百個地下城市，目前對外開放旅客參觀的有厄茲科納克、德林庫尤和凱馬克利地下城。例如凱馬克利就深達地下85公尺、約8層樓，約可以容納3000人居住，地下城內有住家、教堂、天井、釀酒處、儲存室等。

▲▼位於紅河畔的陶瓷小鎮阿瓦諾斯Avanos。（圖／記者蔡玟君攝）

▲當地有許多工作坊可以體驗做陶瓷。（圖／記者蔡玟君攝）

5.漫步紅河畔走訪陶瓷小鎮阿瓦諾斯

有陶瓷小鎮美稱的阿瓦諾斯（Avanos）是卡帕多奇亞位於紅河畔的一處慢步調且風景優美的小鎮。由於紅河中富含鐵質，可製作成紅黏土，當地人再用紅黏土做成一個個精緻的陶磁器，早已有千年歷史，現在小鎮內有許多陶瓷工作坊讓旅客體驗，也可以走訪老城區，走訪隱藏其中的咖啡廳、特色店舖，或來到制高點，俯瞰小鎮全貌與紅河景觀。

▲▼土耳其浮水畫Ebru。（圖／記者蔡玟君攝）

6.體驗土耳其浮水畫

土耳其浮水畫Ebru是唯一可在水上作畫的工藝，也有，更是土耳其代表藝術，在水中倒入以特殊植物膠或海藻粉製成的水，讓顏料可以漂浮水上，並利用擴張膽汁讓顏料可以在水面擴散、展現不同樣貌，最後再用紙、絲巾等覆蓋其上，就能輕鬆著色，是一項特別的工藝體驗。

▲卡帕多奇亞特色陶罐料理。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼用刀柄敲開後就能品嚐。（圖／記者蔡玟君攝）

7.品嚐陶罐料理

阿瓦諾斯是知名陶瓷小鎮，也衍生出利用陶罐製作料理，現在已是當地必吃美食。陶罐裡放入蔬菜、燉肉等食材，再放入火烤，最後將整個陶罐端上桌，並利用刀柄敲開就能品嚐，兼具體驗與美味，讓人印象深刻。

▲▼卡帕多奇亞空中懸吊餐廳dinner in the sky。（圖／記者蔡玟君攝）

8.體驗空中懸吊餐廳

「空中懸吊餐廳Dinner in the Sky cappadocia」是卡帕多奇亞的新景點，利用吊車將餐廳吊上40米高空，可在上面吃午餐或晚餐，也有下午茶，同時欣賞紅河與城鎮景觀。

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