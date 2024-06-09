ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

土耳其最新洞穴酒店Sacred Mansion　私人露台看熱氣球、蘑菇煙囪

▲▼卡帕多奇亞洞穴飯店Sacred Mansion。（圖／記者蔡玟君攝）

▲卡帕多奇亞洞穴飯店Sacred Mansion。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／土耳其報導

到卡帕多奇亞必玩體驗，除了搭熱氣球外，還要挑一間洞穴旅館，體驗過去人們住進地下的感受。《東森新媒體ETtoday》開箱當地開幕僅2個月的奢華洞穴酒店「Sacred Mansion」，部分房型在私人露台就能欣賞熱氣球昇起，還能遠眺卡帕多奇亞奇岩異石山谷景觀。

▲▼卡帕多奇亞洞穴飯店Sacred Mansion。（圖／記者蔡玟君攝）

▲洞穴飯店Sacred Mansion外觀，周邊可看到奇岩異石的山谷。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼卡帕多奇亞洞穴飯店Sacred Mansion。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼酒店以但丁《神曲》作為設計概念，展現古典奢華氛圍。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼卡帕多奇亞洞穴飯店Sacred Mansion。（圖／記者蔡玟君攝）

「Sacred Mansion」作為洞穴酒店已有百年歷史，現在的業主承接後重新裝修，於今年4月重新開幕。整間酒店以但丁《神曲》作為設計概念，在不同設施結合各地收集而來的古董、畫作、雕塑，呈現置身地獄、人界與天堂意象。

▲▼卡帕多奇亞洞穴飯店Sacred Mansion。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼酒店交誼廳，部分家具為特別從國外購入的古董。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼卡帕多奇亞洞穴飯店Sacred Mansion。（圖／記者蔡玟君攝）

例如酒店大廳即可看到懸掛大幅代表天使與人類的畫作，以及天使雕像；大廳一旁的交誼空間，巨大的壁爐上掛有置身伊甸園的夏娃，一手持蘋果、一手則被蛇纏繞，同時又有作為女權意象的隱喻。

▲▼卡帕多奇亞洞穴飯店Sacred Mansion。（圖／記者蔡玟君攝）

▲酒店以天然洞穴打造，走在其中宛如穿梭在不同洞穴間。（圖／記者蔡玟君攝）

由於洞穴酒店以天然洞穴打造而成，需依地勢而建，走在高高低低的樓梯與長廊間，有時需延著樓梯下探，有時須攀爬好幾層樓低才能抵達目的地，宛如穿梭在不同洞穴間般，是入住洞穴酒店的一大樂趣。

▲▼卡帕多奇亞洞穴飯店Sacred Mansion。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼位於地下室的SPA與泳池，以地獄景象呈現。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼卡帕多奇亞洞穴飯店Sacred Mansion。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著酒店人員的腳步走向地下室，酒店將位於地下室的SPA、土耳其浴設計成地獄，偌大的室內洞穴池牆面，刻有代表墮落象徵的路西法，走下泳池的階梯也分成7階，以此展現《神曲》中7層地獄意象。

▲▼卡帕多奇亞洞穴飯店Sacred Mansion。（圖／記者蔡玟君攝）

▲代表天堂意象的餐廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼卡帕多奇亞洞穴飯店Sacred Mansion。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼在戶外露台可遠眺整片山谷。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼卡帕多奇亞洞穴飯店Sacred Mansion。（圖／記者蔡玟君攝）

能遠眺卡帕多奇亞獨特的奇岩山谷景觀的餐廳，則以明亮窗景、花卉、植栽打造出置身天堂意象，坐在戶外露台，可遠眺整片山谷風光。

▲▼卡帕多奇亞洞穴飯店Sacred Mansion。（圖／記者蔡玟君攝）

▲Sacred Mansion的豪華客房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼卡帕多奇亞洞穴飯店Sacred Mansion。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼標誌套房分為一廳一室。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼卡帕多奇亞洞穴飯店Sacred Mansion。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼卡帕多奇亞洞穴飯店Sacred Mansion。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼標誌套房私人露台，可以在清晨看熱氣球升空，或近距離看宛如蘑菇煙囪般的岩石。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼卡帕多奇亞洞穴飯店Sacred Mansion。（圖／記者蔡玟君攝）

客房設計同樣兼具古典與奢華風格，酒店表示，館內客房分為5種房型，所有客房均為雙人房，目標客群鎖定夫妻、情侶、度蜜月新人入住，頂多可加一床。例如豪華客房為一大床設計，天花板設計成圓頂洞穴感，並以代表天使的畫像、雕塑擺件裝飾；標誌套房（Signature Suite)除了分成一廳一室，更有專屬私人陽台空間，清晨時能在此欣賞數十顆熱氣球升空景象，更能近距離欣賞蘑菇煙囪般的岩石景觀。

▲▼卡帕多奇亞洞穴飯店Sacred Mansion。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼洞穴飯店Sacred Mansion總統套房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼卡帕多奇亞洞穴飯店Sacred Mansion。（圖／記者蔡玟君攝）

館內的總統套房設計同樣讓人驚呼連連，穿過岩壁走廊後，房內擁有獨立走入是衣帽間，臥室床鋪上方，以代表誘惑的蛇形人身雕像展現一手遞出紅色禁果的姿態；住客入夜後，可坐在設於正中央的銅色浴池中，感受業者企圖營造的從天堂走進世俗的氛圍。

關鍵字： 歐洲旅遊 土耳其 土耳其旅遊 卡帕多奇亞 洞穴酒店 飯店旅館 星級飯店 設計旅館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

推薦閱讀

中型郵輪「挪威奮進號」來台優勢曝

中型郵輪「挪威奮進號」來台優勢曝

杜拜輕奢超值玩　圓夢趁現在

杜拜輕奢超值玩　圓夢趁現在

金獎優旅！杜拜入住七星帆船飯店

金獎優旅！杜拜入住七星帆船飯店

幸運抽！杜拜郵輪假期免費玩

幸運抽！杜拜郵輪假期免費玩

開箱卡帕多奇亞最新洞穴酒店

開箱卡帕多奇亞最新洞穴酒店

躺日出大道放空！花蓮城市藝術節來了

躺日出大道放空！花蓮城市藝術節來了

東京「離塵不離城」民宿開箱！

東京「離塵不離城」民宿開箱！

全台千層蛋塔美食地圖

全台千層蛋塔美食地圖

咖啡買5送5再送衛生紙！賣場連假優惠

咖啡買5送5再送衛生紙！賣場連假優惠

蠟筆小新粉必拍！北中南15座造景

蠟筆小新粉必拍！北中南15座造景

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

手搖飲「19元紅茶」限時19天開喝了

中型郵輪「挪威奮進號」來台優勢曝

開箱卡帕多奇亞最新洞穴酒店

斗六夜市必吃！整桶「紫米芋泥奶磚」

幸運抽！杜拜郵輪假期免費玩

彰化3處必去阿勃勒景點

489元韓式BBQ吃到飽＋台中高樓美景！

手搖飲4大飲品下殺20元爽喝4天

火鍋吃到飽和牛涮首度插旗嘉義

香港必吃燒鵝！連9年蟬聯米其林一星

熱門行程

碧潭水舞驚豔亮相 鼓聲水花共響新北

2024碧潭水舞盛大登場，6/16前周末及端午連假晚間還有優人神鼓-青年優人帶來人水共舞

2024探旅新北定向越野 坪林場即日起開放報名！

拿著定向地圖挑戰「鍛鍊級」的硬漢嶺，沿途綠意盎然，欣賞大自然的美景。走！一起探索硬漢之路

最新新聞更多

中型郵輪「挪威奮進號」來台優勢曝

杜拜輕奢超值玩　圓夢趁現在

金獎優旅！杜拜入住七星帆船飯店

幸運抽！杜拜郵輪假期免費玩

開箱卡帕多奇亞最新洞穴酒店

躺日出大道放空！花蓮城市藝術節來了

東京「離塵不離城」民宿開箱！

全台千層蛋塔美食地圖

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366