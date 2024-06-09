▲卡帕多奇亞洞穴飯店Sacred Mansion。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／土耳其報導

到卡帕多奇亞必玩體驗，除了搭熱氣球外，還要挑一間洞穴旅館，體驗過去人們住進地下的感受。《東森新媒體ETtoday》開箱當地開幕僅2個月的奢華洞穴酒店「Sacred Mansion」，部分房型在私人露台就能欣賞熱氣球昇起，還能遠眺卡帕多奇亞奇岩異石山谷景觀。

▲洞穴飯店Sacred Mansion外觀，周邊可看到奇岩異石的山谷。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼酒店以但丁《神曲》作為設計概念，展現古典奢華氛圍。（圖／記者蔡玟君攝）

「Sacred Mansion」作為洞穴酒店已有百年歷史，現在的業主承接後重新裝修，於今年4月重新開幕。整間酒店以但丁《神曲》作為設計概念，在不同設施結合各地收集而來的古董、畫作、雕塑，呈現置身地獄、人界與天堂意象。

▲▼酒店交誼廳，部分家具為特別從國外購入的古董。（圖／記者蔡玟君攝）

例如酒店大廳即可看到懸掛大幅代表天使與人類的畫作，以及天使雕像；大廳一旁的交誼空間，巨大的壁爐上掛有置身伊甸園的夏娃，一手持蘋果、一手則被蛇纏繞，同時又有作為女權意象的隱喻。

▲酒店以天然洞穴打造，走在其中宛如穿梭在不同洞穴間。（圖／記者蔡玟君攝）

由於洞穴酒店以天然洞穴打造而成，需依地勢而建，走在高高低低的樓梯與長廊間，有時需延著樓梯下探，有時須攀爬好幾層樓低才能抵達目的地，宛如穿梭在不同洞穴間般，是入住洞穴酒店的一大樂趣。

▲▼位於地下室的SPA與泳池，以地獄景象呈現。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著酒店人員的腳步走向地下室，酒店將位於地下室的SPA、土耳其浴設計成地獄，偌大的室內洞穴池牆面，刻有代表墮落象徵的路西法，走下泳池的階梯也分成7階，以此展現《神曲》中7層地獄意象。

▲代表天堂意象的餐廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼在戶外露台可遠眺整片山谷。（圖／記者蔡玟君攝）

能遠眺卡帕多奇亞獨特的奇岩山谷景觀的餐廳，則以明亮窗景、花卉、植栽打造出置身天堂意象，坐在戶外露台，可遠眺整片山谷風光。

▲Sacred Mansion的豪華客房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼標誌套房分為一廳一室。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼標誌套房私人露台，可以在清晨看熱氣球升空，或近距離看宛如蘑菇煙囪般的岩石。（圖／記者蔡玟君攝）

客房設計同樣兼具古典與奢華風格，酒店表示，館內客房分為5種房型，所有客房均為雙人房，目標客群鎖定夫妻、情侶、度蜜月新人入住，頂多可加一床。例如豪華客房為一大床設計，天花板設計成圓頂洞穴感，並以代表天使的畫像、雕塑擺件裝飾；標誌套房（Signature Suite)除了分成一廳一室，更有專屬私人陽台空間，清晨時能在此欣賞數十顆熱氣球升空景象，更能近距離欣賞蘑菇煙囪般的岩石景觀。

▲▼洞穴飯店Sacred Mansion總統套房。（圖／記者蔡玟君攝）

館內的總統套房設計同樣讓人驚呼連連，穿過岩壁走廊後，房內擁有獨立走入是衣帽間，臥室床鋪上方，以代表誘惑的蛇形人身雕像展現一手遞出紅色禁果的姿態；住客入夜後，可坐在設於正中央的銅色浴池中，感受業者企圖營造的從天堂走進世俗的氛圍。