東京「離塵不離城」民宿開箱！享受住宅區裡的寧靜、周邊機能方便

美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我喜歡用文字記錄味蕾的感動，一點一滴！

撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者柯珮萱

最近去日本相當喜歡的民宿，位置在東中野万亀橋是拍櫻花與電車的東京熱門櫻花景點，平日就少有觀光客，每天逛完街回程的列車上人都不多，但民宿平安世代Home周邊的生活機能卻相當方便，比起住APA HOTEL、Smile Hotel Tokyo這類的連鎖商務旅店，每次到日本旅行我自己是更偏愛民宿居多，有更舒服的空間、床也比較大、有更方便的生活家電，這次也讓人相當滿意。

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鄰近車站介紹

不管是剛來的第一天早上或每天進出幾乎沒看過像我們一樣拖行李箱的觀光客，早上跟晚上都還蠻多上班族進出的，要去這次住宿的平安世代Home東中野建議可以從「西口」進出，下月台有手扶梯，要從月台離開也有電梯相當方便。

▲東中野車站有JR東日本中央本線跟都營地下鐵大江戶線交會，從熱門的淺草、原宿、池袋、上野等要回來這邊還是挺方便的。

周邊生活機能介紹

還有兩家大型超市，一家是サミット，另一家我忘記名字了，營業時間都有超過晚上10點，像我的習慣很愛晚上回民宿前再去逛超市或超商買個宵夜或微波食品就很方便，而且商品品項也蠻多的。

▲走出東中野站，其實周邊還是蠻熱鬧的，站前就有三家超商「一家7-11／兩家FAMILY MART」。

▲另外車站周邊的美食店也不少，像是24小時松屋牛丼站前就有，旁邊的陳麻家中華料理（平價可吃，上班族學生不少），周邊用餐還是挺方便的。

民宿位置介紹

從東中野站西口出來往前走，打開GOOGLE導航輸入民宿提供的地址就會引導到平安世代Home民宿，沿著鐵道邊步行路程大概要12分鐘，走去民宿路上鐵道邊是整排櫻花樹（順帶一提，東中野的万亀橋是拍櫻花與電車的熱門景點），本來我們還有研究出車站後怎麼搭公車過來民宿比較縮短步行路程，但實際上走了倒也覺得還好。

▲進入住宅區巷弄裡，入夜後相當安靜，這是住在這邊的優點之一，但晚上要輕聲細語點不然容易吵到住戶。

如何進入民宿

首先在門口處就有電子密碼鎖，民宿會提供給你密碼，住宿期間使用都沒問題，打開之後因為我們住的是二樓房間。走到二樓房門前就會看到一個在門把上的密碼盒，輸入房東提供的第二組密碼就能拿到房門鑰匙了，住宿期間的進出就是靠這把鑰匙務必妥善保管。



▲民宿使用密碼鎖進入。

▲小小麻煩之處是要自己搬行李上二樓，樓梯有點窄。

民宿環境介紹

▲走進裡面有個小小小玄關可以擺放鞋子，走過小小廊道會先經過浴室和洗手間。

▲冷氣也挺夠力的，夏天來住宿也不用擔心，空間打理得相當乾淨，旁邊也有設計置物櫃空間。

▲進入主要的生活客廳空間，整個室內是木質地板，採光相當好，電視、冰箱、冷氣一應俱全。

▲在電視機旁邊的櫃子裡擺了好幾本日本旅遊雜誌可以參考，也有特別選是在中野/東中野周邊的美食推薦特輯。

▲像是浴巾/吹風機也擺放在書櫃這邊，有點意外吹風機竟然是提供不便宜的Panasonic NA98負離子吹風機給住客使用。

臥室空間介紹

在小客廳的旁邊還有個小樓梯往上，原來睡覺的臥室是在閣樓空間相當特別，往上爬上去就鋪好了三張床，睡起來還算舒服。枕被都相當乾淨，加上周邊全是住宅區的關係，基本上整天都是保持很安靜的狀態，睡覺的品質相當不錯，但有個小缺點是閣樓沒有冷氣機。

▲下面客廳的冷氣要用循環扇吹才比較上得來，冬天的話倒是沒有問題，夏天大概10點後閣樓臥室這會覺得稍熱。

民宿提供簡易廚房

在客廳旁邊的洗手檯不管像是洗碗精、菜瓜布等也都有準備，旁邊還有一個瓦斯爐可以煮熱食，只是出門我都還是盡量避免開火，但如果有需要用的話也有提供爐具。各式鍋具大小餐盤、碗叉跟筷子在平安世代Home裡也都有準備，想在民宿裡用餐都很方便。

冰箱是冷藏冷凍分離的大冰箱

看起來也挺新的。上面有微波爐，旁邊有電熱水壺，有要吃微波食品（我超愛吃日本超市的微波炒飯跟餃子）或煮泡麵的話也完全沒問題。所有電器如果有擔心日文看不懂或不會操作，房東也都會在訂房成功後線上提供給你操作說明。

衛浴介紹

馬桶是免治馬桶

衛生間、梳妝檯跟淋浴間是結合在一起的，雖然是小空間的大利用，但我覺得每一個部份都不會有侷促擁擠的的感覺，旁邊的梳妝檯/洗手台也有設計化妝燈方便化妝使用，洗手台也能用熱水。

▲對面就是淋浴間，可以從牆上的控制面板去設定水溫，沐浴乳、潤髮乳跟洗髮精都有備品可用。重點是我最在意的蓮蓬頭水量很給力，洗頭髮會舒服很多又好洗。

附有定時烘衣服機

出國在外有時為了減少行李重量少帶點衣服，那就需要有洗衣機跟烘衣機，淋浴間內建烘乾功能就在睡覺時或出門設定好烘衣時間就能放心出門玩了，回家就有隔天乾爽又乾淨的衣服能穿，都不用擔心衣服要晾幾天才會乾的問題，如果怕會縮水，也可以用涼風吹乾，甚至冬天也能設定暖氣暖房洗澡比較不會冷。

住宿心得

在這裡住了4天還蠻喜歡的，離車站約11－12分鐘的路程，我蠻喜歡在住宅區裡的安靜，每天出門時路上人不多不用擠來擠去。住宿空間大約是夠兩到三人入住（畢竟床有三張），但我覺得最舒適是兩個人最剛好，親子的話有帶小朋友要爬樓梯去閣樓臥室就比較不方便些。

房間內的生活家電一應俱全，在民宿裡煮東西吃也是可以，洗衣晾衣都方便，周邊生活機能也好，還有一點是晚上回程往東中野的電車班次上人都不多常有空位，逛整天腳酸至少能舒服的搭車回民宿附近的車站過程讓腳好好休息。是住過會想回訪的好民宿，推薦找東京住宿的話相當可以參考平安世代Home東中野。



平安世代Home│東京中野住宿

鄰近地鐵站：JR東中野駅西口出口步行10－12分鐘

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