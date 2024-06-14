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沖繩最新「JUNGLIA主題樂園」2025夏天開　有熱氣球、無邊際SPA

▲▼沖繩最新叢林探險主題公園2025開幕。（圖／株式会社刀提供）

▲沖繩最新叢林探險主題公園2025開幕。（圖／株式会社刀提供）

記者蔡玟君／綜合報導

沖繩終於要有大型主題樂園了！有業者於沖繩北部鄰近山原國立公園處，打造一座名為「JUNGLIA（ジャングリア）」的主題樂園，讓旅客能搭乘熱氣球，360度俯瞰森林與海灣，甚至有冒險動物園、滑索等設施，目標在2025年夏天開幕。

「JUNGLIA（ジャングリア）」主題樂園距離那霸機場約1小時30分鐘車程，並鄰近名護市，園區預計佔地面積將廣達60萬平方公尺（超過18萬坪），比日本環球影城面積還大。

▲▼沖繩最新叢林探險主題公園2025開幕。（圖／株式会社刀提供）

▲▼沖繩最新叢林主題樂園將可體驗當地自然風光。（圖／株式会社刀提供）

▲▼沖繩最新叢林探險主題公園2025開幕。（圖／株式会社刀提供）

這座叢林主題樂園以「只有沖繩才玩得到」為設計概念，透過多樣化設施讓旅客感受南國自然風光，例如入口處就以參天大樹迎賓，代表旅客將走進叢林中來場特別的森林冒險，還可以搭乘熱氣球飛越叢林，甚至能360度看海，或是在遼闊的樹林中享受自由飛的滑索體驗，以及宛如置身侏羅紀世界般，搭乘裝甲車在叢林中逃離恐龍的遊樂設施。

▲▼沖繩最新叢林探險主題公園2025開幕。（圖／株式会社刀提供）

▲預計還會有無邊際SPA體驗。（圖／株式会社刀提供）

除了刺激的娛樂設施外，業者也計畫在園內設計無邊際池SPA，讓旅客能徜徉在大自然中放鬆身心，藉此放慢自己的步調，享受沖繩獨有的自然景觀中。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 沖繩旅遊 日本旅遊 亞洲旅遊 國外特色系列 JUNGLIA

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