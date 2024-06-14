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6月底到沖繩注意！單軌電車「那霸機場－牧志」停駛2天

▲▼沖繩都市單軌電車。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

▲沖繩都市單軌電車。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

記者蔡玟君／綜合報導

沖繩都市單軌電車是從機場移動到那霸市區重要交通工具，不過在6月29日至30日這兩天，「那霸機場站」到「牧志站」區間因為工程作業，將暫停行駛，改由巴士接駁，月底要到沖繩旅遊的人可要留意了。

▲▼沖繩都市單軌電車停駛。（圖／翻攝自沖繩都市單軌電車官網）

▲沖繩都市單軌電車停駛公告。（圖／翻攝自沖繩都市單軌電車官網）※點圖可放大

沖繩都市單軌電車於官網發出公告表示，6月29日至30日期間為了安裝通往新車輛基地的轉轍器，「那霸機場－牧志」路段停駛2天，並以巴士代替運行，約12分鐘一班。在施工期間，「牧志－Tedako浦西」站之間改以循環方式行駛，約每12分鐘一班。

▲▼台灣人赴日可跨境行動支付。（圖／PayPay提供）

▲LINE Pay退出日本市場沒關係，台灣人赴日可用街口支付、玉山錢包、全支付跨境行動支付。（圖／PayPay提供）

同時，近日LINE Pay宣布2025年4月退出日本市場，所有服務營運終止，掀起網友討論。不過對台灣網友而言，已經成日本行動支付大宗的「PayPay」仍是最方便，此外，現在台灣的街口支付、玉山錢包、全支付已經與PayPay合作，開啟上述3家任一個APP，就能在日本410萬個PayPay特約商店掃碼付款，還能享有回饋，對台灣旅客來說超方便。

同時，許多台灣人赴日旅遊也習慣使用交通卡如SUICA（西瓜卡）、ICOCA等方式付款，或搭乘交通工具，不過旅客要注意的是，熊本市電、巴士宣布最快2025年中旬起，西瓜卡、ICOCA將無法使用，需改以現金、信用卡或是熊本自己發行的交通卡才能搭乘。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 沖繩都市單軌電車 沖繩旅遊 日本旅遊 亞洲旅遊 國外特色系列

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