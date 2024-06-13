KKday日韓機票5999起、一日遊買1送1　Klook開賣運動手錶盲盒

▲釜山天空膠囊列車。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

爲搶攻暑假旅遊商機，旅遊電商平台KKday即日起至6月30日為止再推機票優惠，包括韓國機票5999元起，7、8月玩東京，來回機票1萬1388元起，還有日韓一日遊買一送一。

業者表示，搶攻暑假商機，將於每天推出機票優惠，例如：6月14日首爾、釜山5日來回機票5999元起；6月15日東京5日來回機票，於7、8月期間出發，售價1萬1388元起。

▲富國島世界最長跨海纜車。（圖／記者蔡玟君攝）

東南亞則有6月24日推出富國島5日機加酒，現折5000元，每人1萬7999元起，以及越南峴港5日來回機票8888元起。針對一日遊體驗商品，推出「韓國京畿道一日遊」、「日本富士山山中湖KABA一日遊」、「韓國南怡島一日遊」買一送一優惠。

天氣入夏，不少人開始玩水消暑，即日起至6月30日訂購國旅體驗、遊程、包車、租車商品可享88折，其中「宜蘭龜山島登島半日遊」、「澎湖東海一日遊」、「澎湖嵵裡沙灘SUP 立式划槳」，加碼推第二人半價，售價600元起；即日起針對指定露營商品，同步推出早鳥66折起優惠。

▲Klook與Garmin聯名盲盒內含Garmin人氣錶款。（圖／Klook提供）

Klook則宣布與Garmin跨界合作，獨創推出聯名限量盲盒，包含Garmin精選人氣智慧錶款和Klook各種體驗行程，總價值近2萬元，限量販售價10,990元，於6月17日起開賣。

此次Klook與Garmin聯手打造的限量盲盒，內含Garmin人氣智慧錶款一支，如水陸兩棲的潛水電腦錶Descent G1、頂尖科技結合硬潮流派魅力的Instinct 2 Solar、跑者標配的智慧心率跑錶Forerunner 165；更有智慧美型系列的vívoactive 5 GPS智慧腕錶及Venu 3 GPS智慧腕錶。

隨盒附上Klook熱銷明星商品的優惠碼，如日本環球影城門票、普吉島叢林飛越體驗、澎湖海底郵筒浮潛、曼谷星級飯店等，旅客可直接上Klook輸入優惠碼進行兌換。