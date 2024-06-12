越旅航空8／1起開飛「台北－富國島」　9月再開台中－峴港、順化

▲越旅航空8月起開飛「台北－富國島」。（圖／越旅航空提供，下同）

記者蔡玟君／台北報導

未來玩越南又多一個選擇！越旅航空台灣總代理喜滿客旅行社表示，將於8月1日起開飛「台北－富國島」，緊接著預計9月1日開飛「台中－峴港」、「台中－順化」航線，讓中部旅客未來前往中越旅遊能有更多選擇。

▲富國島是今年最熱門的東南亞海島旅遊目的地，上圖為世界最長跨海纜車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲異形沙灘是富國島最受歡迎日落景點。（圖／記者蔡玟君攝）

富國島可說是今年東南亞必玩海島之一，且台灣人前往富國島可享免簽證待遇，看好其旅遊熱潮，喜滿客旅行社成為越旅航空台灣總代理，並表示越旅航空將於8月1日起開飛富國島，每周二、四、六提供3個來往航班。

▲越旅航空投入台灣市場。

業者表示，該航線採A321-200機型執飛，提供210個席位。航班時間帶為晚去午回，去程為台灣時間下午6點20分自桃園機場出發，越南時間晚上9點10分抵達富國島機場；回程時間為越南時間中午12點30分自富國島出發，台灣時間下午5點20分抵達桃園機場。

業者也透露，「台北－富國島」航線開航後，初期將透過喜滿客旅行社、慶澤旅行社、維珍旅行社、朋威旅行社、海揚旅行社、暢遊旅行社、馨樂旅行社、雄獅旅遊共8家業者包裝機加酒或團體行程銷售。

▲越旅航空接下來在台中開航。

此外，看好中台灣出國旅遊市場發展潛力，越旅航空計畫緊接著在9月1日開飛「台中－峴港」、「台中－順化」2條航線，峴港航線每周2個來往航班、順化每周1個來往航班，航班時間仍在申請當中。

業者也表示，為了更完整佈局台灣市場，未來計畫陸續開航「台北－峴港」、「高雄－富國島」、「高雄－峴港」、「台中－富國島」等航線，或航線申請程序順利的話，可望在今年底前開航上述航線。另外，預計在2025年的第一季開航「台北－胡志明」、「台北－河內」航線，屆時，航網佈局更加完善。

▲▼星宇航空7月開飛富國島，更推出「戀夏富國島實境」活動。（圖／星宇航空提供）

富國島成為今年東南亞海島旅遊最熱門目的地，不僅越旅航空，目前從台灣出發就有星宇航空、台灣虎航、越捷航空等航司投入航線營運，並發揮創意玩行銷。

例如星宇航空將於7月1日開飛富國島，每周提供5個來往航班，近日還推出邀請單身男女參加「戀夏富國島實境」活動，即日起至6月16日歡迎所有單身男女報名，入選後，將飛往美麗的富國島，開啟一段難忘的愛情之旅，且活動將全程拍攝，並於星宇航空與多個指定平台播出。