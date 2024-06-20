香港太平山全攻略！搭玻璃纜車　登全港最高360度觀景台

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者柯珮萱

這次來到香港旅行，其中一個超推薦的香港景點就是安排來「香港太平山搭纜車」還有一定要順遊號稱世界三大夜景區的「凌霄閣摩天台」，站在全港最高360度觀景台，全景俯瞰香港景色，不僅可以體驗以倒退的方式往山頂走的纜車，又美又刺激，還可以到香港杜莎夫人蠟像館，這裡真的很適合安排來香港一日遊行程。

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香港太平山纜車交通方式

如果要前往太平山纜車的話，有很多方式都可以抵達。



港鐵：搭乘港鐵到中環站，於J2出口步行1分鐘即可抵達售票口

巴士：巴士建議可以到中環天星碼頭巴士搭乘15C路線巴士

▲這次我所搭乘的是港鐵，出口出來後沿途都會有指標指引各位前往，所以完全不需要擔心會找不到路。

香港太平山纜車價格

這一次來到香港太平山我是直接到網路下訂，而且如果是線上買票的話，還有一個非常大的好處，就是不需要排隊，直接打開手機刷完條碼就可以進場了。

▲要前往搭纜車時，會先經過3Ｄ動畫廊道，還有超美的手扶梯。

香港太平山纜車第六代全新樣貌

目前香港太平山纜車已經來到了第六代了，這款列車從2022年後問世至今，看起來還是非常新的樣貌。森林綠的外觀色調，看起來非常有質感。

太平山纜車

每15分鐘會有一班，裡頭會有兩人與三人的座位區，而且不得不說這台車的內部真的很美，採用大量的玻璃元素，讓視覺感更加的通透，就連車頂也是玻璃的元素。所以整輛車都充滿了足夠的光線。

▲進門的時候看各位是坐哪個方向，如果是在車頭，視覺感就會以倒退的方式往山頂走，如果不喜歡倒退的視覺感，可以坐中間段與車尾的座位區。

太平山纜車山頂市集

太平山纜車單趟的時長會落在十分鐘的車程，走出車門的第一站是山頂市集，這裡主要都是販賣一些傳統飾品還有一些香港在地的美食小吃可以享用。

太平山纜車山頂廣場

來到這裡真的可以玩上一整天，除了有纜車可以坐，凌霄閣摩天台可以欣賞絕美景觀以外，還有森林步道跟山頂廣場可以逛街，所以在前往凌霄閣摩天台以前，都可以先到山頂廣場享用餐點，或是在裡頭的座位區吹著冷氣休憩一下。

▲這邊還要跟大家說一個小撇步，如果各位在Klook購買網路票券的話，會有星巴克超值優惠的飲料券，建議都可以加購，因為真的便宜蠻多的。

太平山纜車香港杜莎夫人蠟像館

這裡其中一個最熱門的景點就是「香港杜莎夫人蠟像館」，這裡有超多華人的偶像明星還有歌手，像是國外的知名人物如女神卡卡、川普等明星，這裡也都有蠟像可以一起合影。

凌霄閣摩天台世界三大必看夜景之一

如果沒有先在klook購買票券的話，來到了最頂樓的櫃檯，還是需要在排隊買一次票。如果是成人的話，現場買是75港幣。

可以看到整個香港的市景

還可以清晰的欣賞到維多利亞港，更是被列為世界三大夜景之一的美名。如果有前往的話，建議各位先排好完整的時間，盡可能在傍晚5點的時候就要上來了，這樣可以看到白天的景色，更可以一覽絕美的落日晚霞，之後馬上再銜接香港百萬夜景，小小的門票就可以欣賞到三種不同的夢幻景色，真的超值得。

香港太平山纜車／香港山頂纜車

地址：香港中環花園道33號

營業時間：07：00－22：00

班次：大約每15至20分鐘（車程十分鐘）

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