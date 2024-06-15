新北「8處免費戲水點」一次看！新店291米人工溪流　陶博館今開玩

▲親店親情人工溪流去年8月底完工。（圖／新北市水利處提供）



記者彭懷玉／綜合報導

悶熱的夏天玩水最消暑，以下統整出新北市「8處免費玩水景點」，除了三重海世界水樂園、新莊塭仔底戲水池、新店親情人工溪流等已提前開放，今（15日）鶯歌陶瓷博物館的戲水池也見客，至於八里左岸公園水霧廣場、二重辰光橋戲水設施將於7月1日起營運，請民眾再等等。

新店親情人工溪流

位於新店溪河畔的親情人工溪流以「近自然景觀溪流」打造，去年8月底才完工，水利處透露，全長約291公尺，以仿自然溪流元素設計，全段鋪設塊石流水，又以第一池水較深，適合玩耍。民眾可搭公車644、906、綠15，在親情河濱公園下車，或是搭捷運至新店區公所出站後步行前往，也可自行開車從國道3號安坑出口下交流道後，走環河路前往目的地。

交通方式：可搭公車644、906、綠15，在親情河濱公園下站，或是搭乘捷運新店線在新店區公所出站後步行前往

開放親水時段：上午7點至下午6點

▲鶯歌陶瓷博物館戲水設施於今（15日）起正式開放。（圖／翻攝自鶯歌陶瓷博物館）



鶯歌陶瓷博物館戲水池

陶瓷博物館戶外除了有巨型瓷盤等裝置，小朋友最期待的戲水設施於今（15日）起正式開放，水廣場戲水池中還有陶瓷藝術彩繪，增添藝文氣息，無料景點讓大小朋友盡情暢玩。

地址：新北市鶯歌區文化路200號

噴水時間：每周三至日9:30-17:00，假日則延長至18:00（每周一及周二定期清潔保養，不對外開放使用）

▲海世界水樂園。（圖／新北市高灘處提供）



新北大都會公園海世界水樂園

開放時間：6月及9月每周例假日及國定假日開放；7、8月暑假期間每日開放（周二休園不開放）

噴水時間：10:00-12:00、15:00-19:00

塭仔底濕地公園

地址：新北市新莊區中華路三段/昌和街交叉口（昌平國小旁）

開放時間：6月及9月每週例假日及國定假日開放；7、8月暑假期間每周二至周日開放（周一維護場地不開放）

噴水時間：9:30-18:30，每半小時噴水10分鐘

新店陽光運動公園-陽光遊戲場蝶形水道

開放時間：6月及9月每周例假日及國定假日開放；7、8月暑假期間每日開放（除周二休園不開放）

噴水時間：10:00-12:00、15:00-19:00

▲汐止星際遊戲場以星際風格打造，夜間呈現迷幻效果。（圖／新北市高灘處提供）



星際遊戲場水星戲水區

地址：新北市汐止區長江街180號

開放時間：6月及9月每周例假日及國定假日開放；7、8月暑假期間每日開放（周二休園不開放）

噴水時間：10:00-12:00、15:00-20:00

▲汐止水返腳公園戲水設施。（圖／翻攝自我的新北市）



水返腳公園

地址：新北市汐止區公園路10號（忠順廟對面）

開放日期：6-9月

噴水時間：平日14:00-17:00（每整點噴水10分鐘）；假日9:30-17:00（每半點噴水10分鐘）

▲十四張歷史公園戲水設施每整點及半點噴水15分鐘。（圖／翻攝自我的新北市）



十四張歷史公園

地址：新北市新店區央北二路/啟文路口

開放日期：6-10月

噴水時間：平日16:30-18:30（每整點及半點噴水15分鐘）；假日10:30-11:30、15:00-18:30（每整點及半點噴水15分鐘）。

