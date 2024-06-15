ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

新北「8處免費戲水點」一次看！新店291米人工溪流　陶博館今開玩

▲新店親情人工溪流。（圖／新北市水利處提供）

▲親店親情人工溪流去年8月底完工。（圖／新北市水利處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

悶熱的夏天玩水最消暑，以下統整出新北市「8處免費玩水景點」，除了三重海世界水樂園、新莊塭仔底戲水池、新店親情人工溪流等已提前開放，今（15日）鶯歌陶瓷博物館的戲水池也見客，至於八里左岸公園水霧廣場、二重辰光橋戲水設施將於7月1日起營運，請民眾再等等。

新店親情人工溪流
位於新店溪河畔的親情人工溪流以「近自然景觀溪流」打造，去年8月底才完工，水利處透露，全長約291公尺，以仿自然溪流元素設計，全段鋪設塊石流水，又以第一池水較深，適合玩耍。民眾可搭公車644、906、綠15，在親情河濱公園下車，或是搭捷運至新店區公所出站後步行前往，也可自行開車從國道3號安坑出口下交流道後，走環河路前往目的地。

交通方式：可搭公車644、906、綠15，在親情河濱公園下站，或是搭乘捷運新店線在新店區公所出站後步行前往
開放親水時段：上午7點至下午6點

▲鶯歌陶瓷博物館戲水設施。（圖／翻攝自鶯歌陶瓷博物館）

▲鶯歌陶瓷博物館戲水設施於今（15日）起正式開放。（圖／翻攝自鶯歌陶瓷博物館）

鶯歌陶瓷博物館戲水池
陶瓷博物館戶外除了有巨型瓷盤等裝置，小朋友最期待的戲水設施於今（15日）起正式開放，水廣場戲水池中還有陶瓷藝術彩繪，增添藝文氣息，無料景點讓大小朋友盡情暢玩。

地址：新北市鶯歌區文化路200號
噴水時間：每周三至日9:30-17:00，假日則延長至18:00（每周一及周二定期清潔保養，不對外開放使用）

▲新北市4處戲水區6/8開放。（圖／新北市高灘處提供）

▲海世界水樂園。（圖／新北市高灘處提供）

新北大都會公園海世界水樂園
開放時間：6月及9月每周例假日及國定假日開放；7、8月暑假期間每日開放（周二休園不開放）
噴水時間：10:00-12:00、15:00-19:00

塭仔底濕地公園
地址：新北市新莊區中華路三段/昌和街交叉口（昌平國小旁）
開放時間：6月及9月每週例假日及國定假日開放；7、8月暑假期間每周二至周日開放（周一維護場地不開放）
噴水時間：9:30-18:30，每半小時噴水10分鐘

新店陽光運動公園-陽光遊戲場蝶形水道
開放時間：6月及9月每周例假日及國定假日開放；7、8月暑假期間每日開放（除周二休園不開放）
噴水時間：10:00-12:00、15:00-19:00

▲新北市4處戲水區6/8開放。（圖／新北市高灘處提供）

▲汐止星際遊戲場以星際風格打造，夜間呈現迷幻效果。（圖／新北市高灘處提供）

星際遊戲場水星戲水區
地址：新北市汐止區長江街180號
開放時間：6月及9月每周例假日及國定假日開放；7、8月暑假期間每日開放（周二休園不開放）
噴水時間：10:00-12:00、15:00-20:00

▲新北市戲水設施。（圖／翻攝自我的新北市）

▲汐止水返腳公園戲水設施。（圖／翻攝自我的新北市）

水返腳公園
地址：新北市汐止區公園路10號（忠順廟對面）
開放日期：6-9月
噴水時間：平日14:00-17:00（每整點噴水10分鐘）；假日9:30-17:00（每半點噴水10分鐘）

▲新北市戲水設施。（圖／翻攝自我的新北市）

▲十四張歷史公園戲水設施每整點及半點噴水15分鐘。（圖／翻攝自我的新北市）

十四張歷史公園
地址：新北市新店區央北二路/啟文路口
開放日期：6-10月
噴水時間：平日16:30-18:30（每整點及半點噴水15分鐘）；假日10:30-11:30、15:00-18:30（每整點及半點噴水15分鐘）。

關鍵字： 新北市旅遊 戲水設施 新店親情人工溪流 海世界水樂園 陽光運動公園遊戲場 星際遊戲場 鶯歌陶瓷博物館戲水池 星際遊戲場水星戲水區 塭仔底濕地公園 新北市8大免費水樂園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

新北「8處免費戲水景點」一次看！

新北「8處免費戲水景點」一次看！

標錯價1泊2食807元　知本金聯全認賠

標錯價1泊2食807元　知本金聯全認賠

詹記西門大世界公告3項服務尚未開放

詹記西門大世界公告3項服務尚未開放

KUMO雲奶霜回來了！迷客夏新菜單開喝

KUMO雲奶霜回來了！迷客夏新菜單開喝

沖繩最新「叢林主題公園」2025夏天開幕

沖繩最新「叢林主題公園」2025夏天開幕

來潮境公園附近店家消費300元抽機票

來潮境公園附近店家消費300元抽機票

竹子湖「4條繡球花步道」推薦

竹子湖「4條繡球花步道」推薦

沖繩電車「那霸機場－牧志」停駛2天

沖繩電車「那霸機場－牧志」停駛2天

超商全新麵包品牌！4款新品一次看

超商全新麵包品牌！4款新品一次看

修道院廢墟走到「活米村車站」原型！

修道院廢墟走到「活米村車站」原型！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

火鍋+歡樂吧吃到飽598元

新北「8處免費戲水景點」一次看！

盤點台北7間「獨旅」飯店！

標錯價1泊2食807元　知本金聯全認賠

漢堡排「嘉」平日下午離峰時段不用排

北車天成文旅「1泊2食1人1250元起」

詹記西門大世界公告3項服務尚未開放

巴菲特最愛牛排館台中店進駐CBD時代廣場

住礁溪捷絲旅每人1125起享早餐吃到飽

荷花本周最美！新北「3處免費花海」

熱門行程

璀璨燈籠現九份 提燈夜遊亮山城

2024九份紅燈籠祭「提燈夜遊」最後名額！週末一起來提燈感受九份彎曲小巷間的獨特魅力吧！

最新新聞更多

新北「8處免費戲水景點」一次看！

標錯價1泊2食807元　知本金聯全認賠

詹記西門大世界公告3項服務尚未開放

KUMO雲奶霜回來了！迷客夏新菜單開喝

沖繩最新「叢林主題公園」2025夏天開幕

來潮境公園附近店家消費300元抽機票

竹子湖「4條繡球花步道」推薦

沖繩電車「那霸機場－牧志」停駛2天

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366