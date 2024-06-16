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可愛爆擊！好丘「山系刨冰」升級回歸了　1門市限定吃

▲▼好丘山系刨冰2.0升級了。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲好丘山系刨冰升級回歸了。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

吃刨冰的季節終於到了！人氣貝果品牌「好丘 GOOD CHO’S」夏季限定絕美「山系刨冰」終於回歸了，今年強勢推出升級版「山系刨冰2.0」，有別於以往的碎冰冰體，特意採用有蓬鬆口感的日式刨冰，搭配時令水果、淋醬，沁涼又消暑，一共推出3口味選擇，即日起於1門市限定開吃。

▲▼好丘山系刨冰2.0升級了。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲合歡山·雲海以花季呈現可愛又浪漫。

好丘「山系刨冰2.0」開吃了，一共有3口味選擇，首推「合歡山·雲海」，選用絕美亮粉色重現花季浪漫，刨冰裡藏有酸甜鳳梨塊、百香果、椰果與果凍等料，再淋上由火龍果、檸檬和薄荷完美結合的淋醬，最後再放上一朵棉花糖白雲點綴，可愛到不行。

▲▼好丘山系刨冰2.0升級了。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲▼還有阿里山、玉山2款冰品等吃。

▲▼好丘山系刨冰2.0升級了。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

再來的「阿里山·眠月」靈感來自阿里山茶園，選用茶園幽靜的翠綠山色作為主體，內藏手工蜜紅豆、鮮奶酪及黑糖珍珠，再淋上煉乳煎茶醬，打造濃郁口感，最後還放上鹹奶油增添口感，並以月亮、星星點綴，氛圍感十足。

最後一款「玉山·日出」則嚴選夏季當季芒果打造成消暑金黃山色，冰山內藏新鮮芒果、復古蜜漬芒果青，再澆上鳳梨、芒果和薄荷特製的淋醬，口感酸甜又開胃，山頂上還搭配炙燒甜橙片，欠吃又欠拍，即日起於好丘信義店限定開吃。

▲▼「COLD STONE x 怪物彈珠」推2款聯名冰淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE找來怪物彈珠聯名推出2款冰淇淋。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另，「COLD STONE」近日首度跨界合作日本人氣手遊《怪物彈珠》聯手推出2款聯名冰品，找來人氣角色傲拉龍、傲拉妮、月下老人同步現身，首推超消暑的「芒果Combo」，嚴選台灣在地新鮮芒果製成芒果果泥後再製成芒果冰淇淋，接著拌入香甜愛文芒果，最後撒上Q彈小麻糬，並淋了滿滿芒果百香果醬，超級欠吃，上頭還有小插卡，萌度再升級。

還有「戀戀哈密瓜」，選用重磅回歸哈利瓜冰淇淋拌入當季天華哈密瓜果丁、滑順鮮奶油，再放上大Topping草莓愛心餅乾裝飾，一旁還有月下老人小插卡，吸睛度十足，即日起至8月1日限時開吃；期間COLD STONE西門店也變身怪物彈珠聯名門市，出現許多人氣角色等打卡，鐵粉肯定要衝。

▲▼「COLD STONE x 怪物彈珠」推2款聯名冰淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲2款冰淇淋還有超可愛角色插卡。

為歡慶新品上市，期間凡購買任一款聯名新品就送《怪物彈珠》虛寶卡1張，數量有限、送完為止，今（16）日還有「中杯以上冰淇淋第2杯50元」優惠，提醒不含脆餅、桶裝，並以價低者為優惠品項。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 好丘 GOOD CHO’S COLD STONE

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