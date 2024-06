亞洲第一站！首度移師登台「怪獸與大自然的奇幻世界」紅遍全球

▲圖片來源:《怪獸與大自然的奇幻世界》特展粉絲專頁。



文/Sharelife分享生活

紅遍全球的「怪獸與大自然的奇幻世界」(Fantastic Beasts™: The Wonder of Nature)特展,由華納兄弟探索全球主題娛樂與大英自然史博物館聯手打造,2020年在倫敦首次展出吸引了無數的粉絲前往朝聖,並引起熱烈討論。透過展出內容,觀眾將沉浸在奇幻世界、自然與科學所交織的氛圍中,不僅能對多樣化的地球生物有全新的認識,更凸顯保育自然生態的重要。

▲「怪獸與大自然的奇幻世界」特展將於今年暑假強勢登場,英國展出內容完整移師來台,不容錯過。(圖片來源:大英自然史博物館。)



「怪獸與大自然的奇幻世界」將於2024/7/4中正紀念堂盛大開展,此為亞洲首次展出,特別推出全球獨家、極具收藏價值的899元雙人紀念套票、玻璃獸絨毛玩偶套票,即日起於udn售票網搶先開賣,另有390元最優惠預售單人票同步啟售!



全亞洲第一站!英國官方展覽首度移師登台

「怪獸與大自然的奇幻世界」特展,將大英自然史博物館領先全球的珍貴館藏,與《哈利波特》與《怪獸與牠們的產地》系列電影中的出現的道具、兩套系列書籍出版社Bloomsbury Publishing的原創藝術作品,以及受到魔法世界啟發的模型等一同展示。

觀眾有機會沉浸在奇幻世界、大自然與科學所交織的氛圍中,發現到傳說中的生物及令人無法自拔的魔法故事,都是受到現實世界的大自然所啟發;同時也將了解受到廣大粉絲喜愛的《怪獸與牠們的產地》和《哈利波特》電影中,所出現的奇獸與現實自然界生物之間的聯繫。

▲大英自然史博物館的豐富館藏,探索現實世界中的自然生物,如何激發魔法生物的誕生。(圖片來源:大英自然史博物館。)



整個展覽的空間十分令人驚嘆,觀眾進入展場,不僅能了解更多傳說中生物背後的故事,更能進一步探索奇幻怪獸那些與現實生物共同擁有不可思議的能力;就像電影中的紐特.斯卡曼德(Newt ScamanderTM)一樣,真實世界的科學家也不斷幫助人們了解自然界中的生物,激發大家保護這些生物的熱情。

▲展場內也有來自電影中的奇獸。(圖片來源:大英自然史博物館。)

▲展場內也有來自電影中的奇獸。(圖片來源:大英自然史博物館)

▲展場裡的探險家的小屋幫大家準備了各式各樣的裝備,大家一起來探險吧。(圖片來源:大英自然史博物館。)





▲華納兄弟《哈利波特》電影中的道具,與現實世界中的文物並陳展示。(圖片來源:大英自然史博物館。)

展覽現場販售獨家限定周邊

除了精彩豐富的展覽內容,最值得粉絲期待的莫過於展覽限定周邊商品,包括粉絲熱愛的展覽限定玻璃獸絨毛玩偶、感溫變色馬克杯、奇獸文具套裝組等眾多限定商品,只在現場販售等著粉絲帶回家收藏!





▲玻璃獸絨毛玩偶套票。(圖片來源:聯合數位文創。)



台北展獨家推出雙人紀念套票、玻璃獸絨毛玩偶套票

為了慶祝台北為「怪獸與大自然的奇幻世界」特展亞洲首站,特別獨家推出有著奇獸設計的雙人紀念套票,極具收藏價值,此外更同步推出收藏、使用兩相宜的可愛玻璃獸絨毛玩偶套票,絕對都是粉絲們在預售優惠期間購入的絕佳選擇。





▲899元雙人紀念套票,共兩款。A款:幻影猿+木精。(圖片來源:聯合數位文創。)

▲899元雙人紀念套票,共兩款。B款:玻璃獸+爆角怪。(圖片來源:聯合數位文創。)



千萬不能錯過今夏最重磅的奇幻怪獸特展,台北展獨家紀念套票與可愛的人氣玻璃獸玩偶套票熱賣中!快來《怪獸與大自然的奇幻世界》特展一探究竟吧!



《怪獸與大自然的奇幻世界》特展



展覽日期:2024/7/4(四)至2024/10/13(日)

展覽時間:10:00至18:00

展覽地點:國立中正紀念堂1展廳

粉絲專頁:https://bit.ly/3WZ3jf1

更多詳細資訊請隨時關注展覽官方粉絲團。



首圖來源:《怪獸與大自然的奇幻世界》特展粉絲專頁

(本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登,原文在此)