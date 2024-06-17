歌詩達郵輪日韓雙國混搭之旅　精彩加倍！

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪、shutterstock

今夏，歌詩達郵輪莎倫娜號，將帶領旅客從基隆出發，走訪日、韓兩國，精彩度加倍，人氣航點包括：沖繩、石垣島、宮古島、鹿兒島、福岡、長崎、濟州等，有別於過往的行程安排，不一樣的玩法將激盪出旅遊新火花。

▲歌詩達郵輪莎倫娜號領航，帶旅客體驗難忘的海上假期。（圖／歌詩達郵輪）

來自義大利的歌詩達郵輪，滿載義式的熱情與歡樂，而莎倫娜號更是匯聚了大劇院、滑水道、玻璃穹頂泳池、多樣餐廳等設施，讓喜歡熱鬧的乘客，在海上也能體驗義式派對的魅力。

郵輪旅程中陸上精彩的行程，規劃了：沖繩4天跳島遊（石垣或宮古）、沖繩5天跳島遊（沖繩停一晚）、日韓6天雙城遊（不同組合隨選），旅客可以依照自己的假期來選擇與安排。

▲沖繩海天一色美景令人嚮往。（圖／shutterstock）

沖繩縣位於日本最南端，是一個由島嶼組成的島鏈，擁有亞熱帶氣候，最吸引人的是美麗的海灘和海岸線，而本島南端的那霸市，有世界文化遺產首里城跡，也有購物勝地國際通。

石垣島是日本最南端的城市，也是度假天堂，陽光、沙灘景色吸引了無數旅客前來；宮古島上有著燦爛陽光，而且大部分的地方都可以凝視遼闊大海，為旅客抒解緊繃壓力。

▲從鹿兒島仙巖園眺望櫻島火山。（圖／shutterstock）

6天5夜的航程，可以選擇：7/16出發的「基隆-海上航行-鹿兒島-福岡-海上航行-基隆」，8/6出發的「基隆-海上航行-福岡-濟州-海上航行-基隆」，以及8/18出發的「基隆-海上航行-濟州-長崎-海上航行-基隆」。

位在九州南邊的日本鹿兒島縣，因海灣美景和宜人的氣候而被譽為「東方的那不勒斯」，這裡的地質異常活躍，造就了大型火山，像是霧島山和櫻島山。從鹿兒島人氣景點仙巖園，可以欣賞日本庭園、遠眺櫻島火山與錦江灣的壯闊景色。

▲日本九州福岡以美食和人情味大受歡迎。（圖／shutterstock）

而海港城市福岡，可謂九州的生活中心，以美食和人情味大受歡迎，來到這裡千萬不要錯過鮮甜的海鮮和美味的豚骨拉麵。也由於地理位置的關係，福岡自古以來便與其他國家有深入的文化交流，整個城市呈現多元文化風情與悠閒放鬆的氛圍。

▲長崎的九十九島，其實有超過200座小島星羅棋布。（圖／shutterstock）

位在九州西南邊的長崎，是個熱鬧但不擁擠的都市，由於鄰近中國、韓國，而且在日本鎖國時期是對外貿易的開放地區，造就了獨特的異國城市風情。佐世保港外的「九十九島」地區，有超過200座小島星羅棋布，搭乘遊覽船巡航期間，是深入當地自然環境的絕佳體驗。

▲濟州島四季如春，是韓國人的度假天堂。（圖／shutterstock）

乘著郵輪前往韓國人的度假天堂～濟州島，四季如春的氣候相當溫和，世界遺產漢拏山位於島中央，是韓國第一高峰，島上隨處都可欣賞到它壯麗的山形。來到濟州島，可以看到很多石像，這是當地的守護神～石頭爺爺，雖然他們看起來都很相似，但仔細觀察，每個都不一樣喔！

詳見

歌詩達郵輪官網 https://reurl.cc/MObKAW

歌詩達郵輪台灣粉絲團 https://reurl.cc/prNWKa