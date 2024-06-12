大稻埕「本草派對」6／22快閃兩天！耳機派對、手作體驗還能逛市集

▲「本草派對」將在6月22日至23日於永樂廣場登場。（圖／北市商業處提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

在大稻埕夏日節正式開跑前，「本草派對」率先在6月22日至23日於永樂廣場登場，今年以「奇花異國」為主題，集結10家在地店家與眾多餐飲品牌，同時還能體驗Silent Disco耳機派對、本草手創體驗，周末就來湊熱鬧。

「本草派對」今年透過大稻埕的視角以「奇花異國」為主題，結合10家在地店家與眾多餐飲品牌，研發5款本草調酒、3款本草小食及3種本草體驗，同時還能體驗Silent Disco耳機派對，現場邀請《國語作業簿》DJ AMOS演出，豐富感官體驗。

▲台北市商業處處長高振源表示，漢藥南北貨是大稻埕傳統特色產業，至今已舉辦第6屆本草派對。



台北市商業處處長高振源表示，漢藥南北貨是大稻埕傳統特色產業，至今已舉辦第6屆本草派對，今年以「奇花異國」為主題，推出「奇花調飲」、「異國小食」、「本草體驗」及「耳機派對」等四大活動，以不同形式詮釋大稻埕的傳統產業，形塑地方品牌形象，讓年輕世代也能一同參與活動，邀更多人認識大稻埕的魅力。

▲全新設計5款調酒與專業調酒團隊Cog&J合作，以「漢藥南北貨」為題設計，圖為黃長生藥行「北非花園」。



歷年來都備受矚目的奇花調飲，此次全新設計5款調酒，更與專業調酒團隊Cog&J合作，以「漢藥南北貨」為題，設計出富含異國風情又有現代派對趣味的黃長生藥行「北非花園」、勇峰貿易「澳洲之森」、正新蔘藥行「海明威的午餐」、龍源中藥行「古巴Salsa」，以及以白蘭氏養蔘飲複方為基礎的「茶禪蔘韻」等多國創意調飲。

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異國小食方面則有3款，與大稻埕法式餐廳「在她家」與「芙稻菓室」合作，以大稻埕經典南北貨結合精選台灣在地食材，運用異國料理手法推出長昇蔘藥行「越式脆皮蛋餅」、德利泰DailyHealth中藥材互動體驗館「台式舒爽涼麵」與六安堂參藥行「法式米荔舒芙蕾燒」。

今年除了創新餐飲體驗外，也規劃3種本草手創體驗，聯通漢芳「萬種風情沐浴時光－沐浴鹽製作」、陳振芳香舖「東方覓香之旅－線香DIY」，以及黃裕生藥行與知名香料女王晶晶所合作的「雲南花香之道－香料奶茶包體驗」，讓民眾體驗。

此外，還重磅推出VR虛擬實境微型展，包含「VR抓藥體驗」邀民眾走進現代版中藥行，不僅好拍好逛更能一秒化身中藥行小藥師，體驗傳統抓藥、包藥手法的「手作虎頭包」，消除炎炎夏日的疲勞補充元氣。

本草市集也是一大亮點，今年迪化在地餐廳「鯉魚The Carp」推出烏金爆米花，焦糖香氣伴隨著烏魚子香氣，鹹甜涮嘴；大稻埕糕餅老店「李亭香」推出豬大郎肉桂捲，將甜點與街頭美食巧妙融合；「humming」以不同視角創作各類本草花卉飾品，顛覆大家對本草的想像。

▲6月21日至8月21日期間，在50家特約店家使用台灣Pay不限金額消費，即可兌換本草循環袋Herbal Rebag。



不僅如此，商業處規劃不同波段的街區優惠回饋，首波與彰化銀行共推優惠，於6月21日至8月21日期間，在50家特約店家使用台灣Pay不限金額消費，即可兌換本草循環袋Herbal Rebag。第二波串連「大稻埕夏日節」共同行銷，在90家特約店家消費滿500元，即可獲得折扣或禮品等優惠；另可憑發票或收據至大稻埕遊客中心兌換「期間限定」消費滿額禮。

▲2023「大稻埕夏日節」煙火。（資料照／翻攝自台北旅遊網）