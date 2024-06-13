新聞雲APP超狂「饗趣優惠」！豪華露營1泊2食3千有找　2人就能包區

▲位於苗栗縣卓蘭鎮的「自然圈農場Lofi Land」，主打包圈式免裝備露營。（圖／記者周姈姈攝）

大生活中心／綜合報導

即將放暑假啦！想好要跟朋友一起去哪裡小旅行「嗨一夏」了嗎？ETtoday APP集結了多家旅宿業者，其中有周杰倫也造訪過的豪華露營區、山中秘境裡的小屋，以及徜徉在繡球花海的農場民宿，要讓ETtoday的會員們，享受到最超值的入住優惠！

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▲饗趣生活專案住宿優惠一次看。（圖／記者黃凱翊製作）

▲▼整個自然圈種滿花花草草與仙人掌，宛如與世隔絕的秘境。晚上點燈更有氣氛。（圖／記者周姈姈攝）





座落苗栗縣卓蘭鎮的「自然圈農場Lofi Land」，整個園區充滿獨特的原野花材與沙漠仙人掌，並以生態工法打造「曠野沙漠」與「溫帶森林」2種園區景觀（溫帶森林暫不開放），讓人一踏進園區就彷彿來到與世隔絕的秘境，沒有任何都市的吵鬧，只有大自然、自己與夥伴們。除了令⼈⽬不暇給的景觀外，⾃然圈農場更提供了「懶⼈露營」的住宿服務，讓你只要帶上簡單的行李，就能體驗露營的樂趣！ ⽽每圈獨立包圈的獨特隱私區域，更讓好友們能盡情的躺在露營椅上放鬆吹風，玩樂嘻笑，也不用擔心打擾到別人。⽽夜幕降臨時，不妨在⼯作⼈員幫你升起的火爐旁享受美味的BBQ，或是沉浸在碳酸氫鈉熱泉中，感受極致的放鬆與舒適。

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▲每個帳篷都被綠意包圍。



▲每個帳篷內皆有2張雙人床、1台大電扇。（圖／自然圈農場Lofi Land提供）



⾃然圈農場現在推出ETtoday會員獨享的超優惠⽅案，只要透過東森幣能夠兌換超值⽅案，平⽇獨立包區｜1泊｜2食｜2任務體驗｜1紀念禮品方案，每⼈只要 $2,999，兩⼈就可預訂！ 週五入住的 1泊｜2食｜2任務體驗｜1紀念禮品⽅案，更是有 $3,500/⼈ 的超優惠⽅案！ 等你隨時來⼀秒穿越各種國度，滿滿拍個夠。

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▲▼苗栗「花露農場」現正迎來繽紛的繡球花季。（圖／記者黃凱翊攝）

現在正值繡球花季的苗栗「花露農場」，今年還打造出全台唯一的「繡球花火車」，將載著旅客穿越超夢幻的繡球花拱門，徜徉在花園中；「火車繍」搭乘時間約3分半～4分之間，行駛路線將繞波波草花園，中間還會經過繡球花拱門，每人只要50元硬幣1枚，即可體驗這非常難得的繡球花火車；不僅如此，花露農場內的Roses Bar平台也變身繡球花天堂，之後室內蘭花館也會有繡球花造景，滿滿的繡球花絕對能讓旅客拍到記憶體爆滿。

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▲花露農場今年打造超狂繡球花火車。（圖／花露農場提供）

▲使用ETtoday好禮兌換券，入住花露農場王后四人房享一泊二食優惠。（圖／花露農場提供）

若是覺得一日遊不過癮，花露農場也推出了ETtoday獨家專屬會員優惠，只要出示ETtoday APP的好禮兌換券，入住王后四人房就可以享用免費晚餐(養生豬肉鍋)及早餐，四人房不僅空間超大，還有夢幻大浴缸，重點是隔天早起想拍繡球花滿開美照都不用擔心人擠人，想怎麼拍就怎麼拍，且這波優惠超划算，等於平日一泊二食每人只要1720元！現在就趕快安排假期來賞花渡假了。

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▲台中谷關私房雨露雲霧繚繞時充滿詩意。（圖／翻攝自私房雨露粉絲專頁）

而位在台中谷關的「私房雨露」，坐落在松鶴部落海拔700公尺處，距離谷關溫泉約10分鐘車程，曾在2013年被選為台灣十大民宿之一。餐廳民宿從清晨到黑夜都有不同意境，尤其是雲霧繚繞時更充滿詩意，私房雨露6,000多坪的園區共有10棟日式獨立木質綠建築，分別為雙人、四人房和家庭房，每棟格局不太一樣，卻各自擁有小露台、小花園，大概30坪至60坪的獨立空間可自由運用。

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▲▼私房雨露每棟格局不太一樣，卻各自擁有小露台、小花園。（圖／私房雨露提供）

在私房雨露的山居旅行不會無聊，白天能漫遊後山松鶴部落，大口呼吸山中新鮮空氣；逛累了，下午來份午茶解解饞；晚上能觀星、泡藥草浴，在玻璃屋交誼廳內與家人好友談心，感受蟬鳴鳥叫伴隨的大自然氣息，重新為身心靈注入滿滿能量！

▲▼在玻璃屋交誼廳內與家人好友談心，感受蟬鳴鳥叫伴隨的大自然氣息。（圖／私房雨露提供）

私房雨露這次同樣也推出了ETtoday獨家專屬會員優惠，只要出示ETtoday APP的好禮兌換券，平日入住雙人房一泊二食方案，除了享有７折優惠外，還再多贈送入住當天的迎賓點心，換算下來到仙境渡假每人只要2700元！

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▲在午茶空間享用迎賓點心與大自然，好享受。（圖／私房雨露提供）

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