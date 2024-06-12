ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

歐洲10大最難搶門票景點！啤酒節、羅浮宮都上榜　還要電話預約

▲▼德國啤酒節。（圖／加利利旅行社提供）

▲德國啤酒節被譽為是歐洲最難搶門票的活動之一。（圖／加利利旅行社提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

赴歐洲旅遊，許多景點需要購買門票才能入場，加利利旅行社就整理出歐洲最難搶門票的10大景點，例如「德國啤酒節」入棚門票甚至比BLACKPINK演唱會還難買。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

1.德國啤酒節
全世界規模最大的「德國啤酒節」被譽為最難搶門票第一名。該活動去年創下720萬人次史上新高，今年則將從9月21日至10月6日，為期兩周舉辦，但是規模越大、品牌越有名的啤酒棚越難訂，甚至開放日期和預約方式必須按照各啤酒廠規定，由啤酒廠保留審核權利。

加利利旅行社也表示，任何行程都可以先出發再說，唯獨德國啤酒節，一定要確定有門票再出發，加利利旅行社憑著20多年操作經驗與合作關係，領先業界「年年保證入棚」享用德式傳統美食及啤酒喝到飽，一年只有稀少的三團。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼西班牙阿爾罕布拉宮。（圖／加利利旅行社提供）

▲西班牙阿爾罕布拉宮。

2.西班牙阿爾罕布拉宮
這座位在西班牙南部的伊斯蘭建築群，1984年被列入世界文化遺產，為保護古蹟文物，2018年起嚴格把關每日進場人數及開放購票時間，採「實名購票、全額付款」制，且預訂後不開放修改，建議至少提前3~6個月預訂，難搶程度僅次於「德國啤酒節」，在成為玄彬主演韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》取景地後更是一票難求。

▲▼義大利羅馬競技場。（圖／加利利旅行社提供）

▲義大利羅馬競技場。

3.義大利羅馬競技場
有「新世界7大奇景之一」美名的羅馬競技場，超過千年的歷史蘊含，走進場中就像穿越時空，深刻感受古羅馬魅力。通常於參觀日前1個月開放預訂，一樣採「實名購票、全額付款」。

4.梵蒂岡
一個位在羅馬內部的獨立小國，也是台灣在歐洲唯一邦交國，更是天主教會中心與教宗所在地，以宏偉的聖彼得大教堂、梵蒂岡博物館、西斯汀禮拜堂聞名。其中梵蒂岡博物館若沒有預訂快速通關門票，排隊至少2小時起跳。

5.法國羅浮宮
羅浮宮世界最大藝術博物館之一，鎮館三寶就是必看的《蒙娜麗莎》、《勝利女神像》、《米洛的維納斯》。每年有數以百萬計的遊客湧入羅浮宮，團體票必須提前數月搶導覽許可，跟搶演唱會門票一樣，通常從台灣時間下午4點開始刷票，刷到凌晨1點，還不一定能搶得到。

6.法國凡爾賽宮
同為法國著名景點之一，擁有奢華的建築和廣闊的花園，也常舉辦特展及音樂會，使門票更搶手。凡爾賽宮的團體預訂，最困難處是得透過電話預約，才能在參觀前7天做修改，光打通就很難了，接通後流程也相當費時，一次作業至少要花40分鐘。

▲▼瑞士冰河列車。（圖／Glacier Express）

▲瑞士冰河列車。（圖／Glacier Express提供）

7.瑞士冰河列車
被譽為「世界上最慢的特快列車」，旺季期間車票供不應求，不僅團體票難取得，個人票也常銷售一空。加利利旅行社是瑞士國鐵SBB的官方合作商，可直接訂購冰河列車票，不用透過第三方。

8.瑞士伯連納列車
瑞士最著名的觀光火車之一，沿途穿越阿爾卑斯山脈，被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。跟冰河列車一樣，前一年就寄出隔年團體訂位需求，旺季期間也可能會遇到訂不到票的狀況。

▲▼德國新天鵝堡。（圖／記者許凱彰攝）

▲德國新天鵝堡。（圖／記者許凱彰攝）

9.德國新天鵝堡
據傳新天鵝堡外觀設計是迪士尼睡美人城堡的靈感來源，更是巴伐利亞國王路德維希二世的心血結晶，以童話般的外觀和壯麗景色吸引無數遊客，現已成為德國最受歡迎的旅遊景點之一。

10.英國軍樂節門票
愛丁堡軍樂節是英國最壯觀的軍樂盛會，台灣的北一女中樂儀旗隊曾受邀參加。特別的是，主辦單位至今仍使用實體票券並進行國際寄送，不提供電子票券，自行訂票者應注意收件時間，避免出發前還沒收到門票喔。

關鍵字： 歐洲旅遊 加利利旅行社

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

宜蘭太平山7個看日出必去景點

宜蘭太平山7個看日出必去景點

韓國「紙巾吐司」始祖快閃晶華1個月

韓國「紙巾吐司」始祖快閃晶華1個月

頂呱呱老派浪漫聯名餐74折起只賣2周

頂呱呱老派浪漫聯名餐74折起只賣2周

長榮文苑酒店結合人氣景點　推在地特色餐點

長榮文苑酒店結合人氣景點　推在地特色餐點

住晶華酒店逛中山站市集享延遲退房

住晶華酒店逛中山站市集享延遲退房

巴菲特最愛牛排館台中店進駐CBD時代廣場

巴菲特最愛牛排館台中店進駐CBD時代廣場

史上最高價！429萬元遊「正南極」

史上最高價！429萬元遊「正南極」

14元爆漿餐包！大潤發「16款芒果甜點」來了

14元爆漿餐包！大潤發「16款芒果甜點」來了

越旅航空8/1起開飛「台北－富國島」

越旅航空8/1起開飛「台北－富國島」

墨爾本公園漫遊！散步到亞拉河岸越晚越美

墨爾本公園漫遊！散步到亞拉河岸越晚越美

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

降幅最高33％！順億鮪魚專賣店降價

「2024北投夏日魔法節」7／5登場！

住5間飯店「每人每晚814元」送早餐

大坑爬山後必吃！爆汁鮮甜蚵嗲超新鮮

搭國泰玩香港3天2夜「機票買一送一」

桃園大溪秘境咖啡廳擁絕美湖景！

富士山LAWSON達成3條件有望拆黑幕

31冰淇淋將進駐夢時代購物中心

全亞航8/1復飛「台北－大阪」

新莊Semi Buffet「朵頤」吃到飽千元有找

熱門行程

璀璨燈籠現九份 提燈夜遊亮山城

2024九份紅燈籠祭「提燈夜遊」最後名額！週末一起來提燈感受九份彎曲小巷間的獨特魅力吧！

最新新聞更多

宜蘭太平山7個看日出必去景點

韓國「紙巾吐司」始祖快閃晶華1個月

頂呱呱老派浪漫聯名餐74折起只賣2周

長榮文苑酒店結合人氣景點　推在地特色餐點

住晶華酒店逛中山站市集享延遲退房

巴菲特最愛牛排館台中店進駐CBD時代廣場

史上最高價！429萬元遊「正南極」

14元爆漿餐包！大潤發「16款芒果甜點」來了

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366