歐洲10大最難搶門票景點！啤酒節、羅浮宮都上榜　還要電話預約

▲德國啤酒節被譽為是歐洲最難搶門票的活動之一。（圖／加利利旅行社提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

赴歐洲旅遊，許多景點需要購買門票才能入場，加利利旅行社就整理出歐洲最難搶門票的10大景點，例如「德國啤酒節」入棚門票甚至比BLACKPINK演唱會還難買。

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1.德國啤酒節

全世界規模最大的「德國啤酒節」被譽為最難搶門票第一名。該活動去年創下720萬人次史上新高，今年則將從9月21日至10月6日，為期兩周舉辦，但是規模越大、品牌越有名的啤酒棚越難訂，甚至開放日期和預約方式必須按照各啤酒廠規定，由啤酒廠保留審核權利。

加利利旅行社也表示，任何行程都可以先出發再說，唯獨德國啤酒節，一定要確定有門票再出發，加利利旅行社憑著20多年操作經驗與合作關係，領先業界「年年保證入棚」享用德式傳統美食及啤酒喝到飽，一年只有稀少的三團。

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▲西班牙阿爾罕布拉宮。

2.西班牙阿爾罕布拉宮

這座位在西班牙南部的伊斯蘭建築群，1984年被列入世界文化遺產，為保護古蹟文物，2018年起嚴格把關每日進場人數及開放購票時間，採「實名購票、全額付款」制，且預訂後不開放修改，建議至少提前3~6個月預訂，難搶程度僅次於「德國啤酒節」，在成為玄彬主演韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》取景地後更是一票難求。

▲義大利羅馬競技場。

3.義大利羅馬競技場

有「新世界7大奇景之一」美名的羅馬競技場，超過千年的歷史蘊含，走進場中就像穿越時空，深刻感受古羅馬魅力。通常於參觀日前1個月開放預訂，一樣採「實名購票、全額付款」。

4.梵蒂岡

一個位在羅馬內部的獨立小國，也是台灣在歐洲唯一邦交國，更是天主教會中心與教宗所在地，以宏偉的聖彼得大教堂、梵蒂岡博物館、西斯汀禮拜堂聞名。其中梵蒂岡博物館若沒有預訂快速通關門票，排隊至少2小時起跳。

5.法國羅浮宮

羅浮宮世界最大藝術博物館之一，鎮館三寶就是必看的《蒙娜麗莎》、《勝利女神像》、《米洛的維納斯》。每年有數以百萬計的遊客湧入羅浮宮，團體票必須提前數月搶導覽許可，跟搶演唱會門票一樣，通常從台灣時間下午4點開始刷票，刷到凌晨1點，還不一定能搶得到。

6.法國凡爾賽宮

同為法國著名景點之一，擁有奢華的建築和廣闊的花園，也常舉辦特展及音樂會，使門票更搶手。凡爾賽宮的團體預訂，最困難處是得透過電話預約，才能在參觀前7天做修改，光打通就很難了，接通後流程也相當費時，一次作業至少要花40分鐘。

▲瑞士冰河列車。（圖／Glacier Express提供）

7.瑞士冰河列車

被譽為「世界上最慢的特快列車」，旺季期間車票供不應求，不僅團體票難取得，個人票也常銷售一空。加利利旅行社是瑞士國鐵SBB的官方合作商，可直接訂購冰河列車票，不用透過第三方。

8.瑞士伯連納列車

瑞士最著名的觀光火車之一，沿途穿越阿爾卑斯山脈，被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。跟冰河列車一樣，前一年就寄出隔年團體訂位需求，旺季期間也可能會遇到訂不到票的狀況。

▲德國新天鵝堡。（圖／記者許凱彰攝）

9.德國新天鵝堡

據傳新天鵝堡外觀設計是迪士尼睡美人城堡的靈感來源，更是巴伐利亞國王路德維希二世的心血結晶，以童話般的外觀和壯麗景色吸引無數遊客，現已成為德國最受歡迎的旅遊景點之一。

10.英國軍樂節門票

愛丁堡軍樂節是英國最壯觀的軍樂盛會，台灣的北一女中樂儀旗隊曾受邀參加。特別的是，主辦單位至今仍使用實體票券並進行國際寄送，不提供電子票券，自行訂票者應注意收件時間，避免出發前還沒收到門票喔。