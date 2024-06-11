和牛涮4人同行1人半價！王品6品牌推畢業季優惠　穿學生制服送蛤蜊

▲6月30日前，同學相約到「和牛涮」開涮，4人同行1人半價優惠。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

6月進入畢業季，王品集團旗下6品牌推出優惠好禮，其中「和牛涮」推出4人同行1人半價，王品牛排平日內用8客套餐並出示學生證，餐廳送澳洲和牛牛排，西堤則是祭出點用10客以上經典套餐，出示優惠畫面可享整桌9折優惠。

▲穿學生制服到「聚」火鍋開趴，點用瀑布聚系列套餐，送一份蛤蜊。（圖／王品提供）

聚日式鍋物：即日起到6月30日，「聚」推出17（一起）來聚好禮，不限年齡，凡穿學生制服到全台門店用餐，點瀑布聚系列套餐，就送17顆蛤蜊。

和牛涮：6月30日前，同學相約到「和牛涮」開涮，4人同行1人半價優惠，每兩人打卡還有再招待鮮甜干貝一份。平日周一到周五，下午兩點、晚間八點過後進場，用餐時間從1.5個小時延長到3小時。

朝粥幫：即日起到8月31日，民眾到餐廳點用消費任一套餐，出示FB/IG活動頁面，現領360元加菜金，能享用青檸舞蔬香炒豬、旺來咕咾肉、金瓜海鮮煲等功夫菜。

▲即日起至7月31日，到王品牛排內用8客套餐，出示本人學生證，其中1客將由餐廳款待「澳洲和牛法蘭克牛排套餐」 。（圖／王品提供）

王品牛排：即日起至7月31日，平日到店內用8客套餐，出示本人學生證，其中1客將由「王品牛排」款待1969元的「澳洲和牛法蘭克牛排套餐」。老師憑教師證再送上「主廚私房菜」1份。

西堤牛排：即日起到7月31日，到店內用10客經典套餐（含以上），出示優惠畫面，就享整桌9折優惠。



THE WANG：即日起到6月30日，到店內用4客套餐，出示官網活動畫面，侍酒師將款待法國知名酒莊精選紅酒佐餐。

▲泰市場祭出「謝師加碼．訂金放大方案」，凡是預訂專案人數達20位以上並預繳訂金，餐廳將依照訂金的總額直接加碼15%，作為餐費抵用金。（圖／記者黃士原攝）

另外，台北晶華酒店宴會廳推出「2024 謝師宴專案」，8月31日前下訂西式自助餐，平日每位1200元起、假日每位1500元起，6月30日前完成預訂再享早鳥9折優惠。柏麗廳自助餐廳以及位於大直全新開幕的泰市場，則是於7月31日前祭出「謝師加碼．訂金放大方案」，凡是預訂專案人數達20位以上並預繳訂金，餐廳將依照訂金的總額直接加碼15%，作為餐費抵用金。

▲凡持教師證、學生證或畢業證書，於敘日全日餐廳享用午餐或晚餐，滿16位即招待1位免費用餐。（圖／六福萬怡提供）

台北六福萬怡酒店搶攻畢業季商機，即日起至8月31日，凡持教師證、學生證或畢業證書，於敘日全日餐廳享用午餐或晚餐，最低15人起，平日每位1199元，假日1499元，滿16位即招待1位免費用餐，滿32位即招待2位。若於用餐日兩週前訂位並預付訂金，再享免1成服務費。