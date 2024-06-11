ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

和牛涮4人同行1人半價！王品6品牌推畢業季優惠　穿學生制服送蛤蜊

▲2/29壽星到青花驕用餐，雙人青花宴打2.29折，和牛涮大方祭頂級和牛套餐兩份2.29折。（圖／王品提供）

▲6月30日前，同學相約到「和牛涮」開涮，4人同行1人半價優惠。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

6月進入畢業季，王品集團旗下6品牌推出優惠好禮，其中「和牛涮」推出4人同行1人半價，王品牛排平日內用8客套餐並出示學生證，餐廳送澳洲和牛牛排，西堤則是祭出點用10客以上經典套餐，出示優惠畫面可享整桌9折優惠。

▲穿學生制服到「聚」火鍋開趴，點用瀑布聚系列套餐，送一份蛤蜊。（圖／王品提供）

▲穿學生制服到「聚」火鍋開趴，點用瀑布聚系列套餐，送一份蛤蜊。（圖／王品提供）

聚日式鍋物：即日起到6月30日，「聚」推出17（一起）來聚好禮，不限年齡，凡穿學生制服到全台門店用餐，點瀑布聚系列套餐，就送17顆蛤蜊。

和牛涮：6月30日前，同學相約到「和牛涮」開涮，4人同行1人半價優惠，每兩人打卡還有再招待鮮甜干貝一份。平日周一到周五，下午兩點、晚間八點過後進場，用餐時間從1.5個小時延長到3小時。

朝粥幫：即日起到8月31日，民眾到餐廳點用消費任一套餐，出示FB/IG活動頁面，現領360元加菜金，能享用青檸舞蔬香炒豬、旺來咕咾肉、金瓜海鮮煲等功夫菜。

▲即日起至7月31日，到王品牛排內用8客套餐，出示本人學生證，其中1客將由餐廳款待「澳洲和牛法蘭克牛排套餐」 。（圖／王品提供）

▲即日起至7月31日，到王品牛排內用8客套餐，出示本人學生證，其中1客將由餐廳款待「澳洲和牛法蘭克牛排套餐」 。（圖／王品提供）

王品牛排：即日起至7月31日，平日到店內用8客套餐，出示本人學生證，其中1客將由「王品牛排」款待1969元的「澳洲和牛法蘭克牛排套餐」。老師憑教師證再送上「主廚私房菜」1份。

西堤牛排：即日起到7月31日，到店內用10客經典套餐（含以上），出示優惠畫面，就享整桌9折優惠。

THE WANG：即日起到6月30日，到店內用4客套餐，出示官網活動畫面，侍酒師將款待法國知名酒莊精選紅酒佐餐。

▲泰市場祭出「謝師加碼．訂金放大方案」，凡是預訂專案人數達20位以上並預繳訂金，餐廳將依照訂金的總額直接加碼15%，作為餐費抵用金。（圖／記者黃士原攝）

另外，台北晶華酒店宴會廳推出「2024 謝師宴專案」，8月31日前下訂西式自助餐，平日每位1200元起、假日每位1500元起，6月30日前完成預訂再享早鳥9折優惠。柏麗廳自助餐廳以及位於大直全新開幕的泰市場，則是於7月31日前祭出「謝師加碼．訂金放大方案」，凡是預訂專案人數達20位以上並預繳訂金，餐廳將依照訂金的總額直接加碼15%，作為餐費抵用金。

▲凡持教師證、學生證或畢業證書，於敘日全日餐廳享用午餐或晚餐，滿16位即招待1位免費用餐。（圖／六福萬怡提供）

台北六福萬怡酒店搶攻畢業季商機，即日起至8月31日，凡持教師證、學生證或畢業證書，於敘日全日餐廳享用午餐或晚餐，最低15人起，平日每位1199元，假日1499元，滿16位即招待1位免費用餐，滿32位即招待2位。若於用餐日兩週前訂位並預付訂金，再享免1成服務費。

關鍵字： 美食雲 畢業季 王品集團 優惠活動 學生證 餐廳 美食優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

推薦閱讀

腳踏車+健行+浮潛　救國團2024暑期大玩屏東

腳踏車+健行+浮潛　救國團2024暑期大玩屏東

住礁溪長榮12歲↓兒童免費、升等房型

住礁溪長榮12歲↓兒童免費、升等房型

搭國泰玩香港3天2夜「機票買一送一」

搭國泰玩香港3天2夜「機票買一送一」

北市2飯店消暑去！池畔市集聽音樂

北市2飯店消暑去！池畔市集聽音樂

王品6品牌推畢業季優惠

王品6品牌推畢業季優惠

漢堡王「1元漢堡」限時14天搶吃

漢堡王「1元漢堡」限時14天搶吃

大坑爬山後必吃！爆汁鮮甜蚵嗲超新鮮

大坑爬山後必吃！爆汁鮮甜蚵嗲超新鮮

清水地熱因修繕工程　今起至30日休園

清水地熱因修繕工程　今起至30日休園

4大超商「開工優惠」一次看！

4大超商「開工優惠」一次看！

開箱／亞洲首間「麥可喬丹牛排屋」

開箱／亞洲首間「麥可喬丹牛排屋」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

中型郵輪「挪威奮進號」來台優勢曝

開箱／亞洲首間「麥可喬丹牛排屋」

手搖飲「19元紅茶」限時19天開喝了

全台千層蛋塔美食地圖

黃仁勳美食地圖再+6

香港必吃燒鵝！連9年蟬聯米其林一星

489元韓式BBQ吃到飽＋台中高樓美景！

「黃仁勳美食地圖」官方版來了

手搖飲4大飲品下殺20元爽喝4天

CoCo「3大人氣飲品買1送1」限時喝

熱門行程

碧潭水舞驚豔亮相 鼓聲水花共響新北

2024碧潭水舞盛大登場，6/16前周末及端午連假晚間還有優人神鼓-青年優人帶來人水共舞

2024探旅新北定向越野 坪林場即日起開放報名！

拿著定向地圖挑戰「鍛鍊級」的硬漢嶺，沿途綠意盎然，欣賞大自然的美景。走！一起探索硬漢之路

最新新聞更多

腳踏車+健行+浮潛　救國團2024暑期大玩屏東

住礁溪長榮12歲↓兒童免費、升等房型

搭國泰玩香港3天2夜「機票買一送一」

北市2飯店消暑去！池畔市集聽音樂

王品6品牌推畢業季優惠

漢堡王「1元漢堡」限時14天搶吃

大坑爬山後必吃！爆汁鮮甜蚵嗲超新鮮

清水地熱因修繕工程　今起至30日休園

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366