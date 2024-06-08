參加「月老聯誼」真的脫單　台南鹿耳門聖母廟送新人金牌

▲台南土城正統鹿耳門聖母廟去年舉辦月老聯誼，現在真的有參加的民眾順利結婚。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

還記得去年在全台掀起報名熱潮的「月老聯誼」嗎？台南正統鹿耳門聖母廟表示，去年5月更首度與台南市政府共同推出「月老聯誼」，有參與去年聯誼的民眾傳出結婚好消息，廟方也增送古風婚紗照免費拍，更打造金牌，兌現「第一對結婚送黃金」的承諾。

▲台南正統鹿耳門聖母廟月老是必拜月老之一。（圖／記者蔡玟君攝）

正統鹿耳門聖母廟內的「開基月老」位於三樓凌霄寶殿，至今促成超過6萬對佳偶，早已被列為台南7大必拜月老之一。廟方在去年更分靈「月老星君」神尊，在一樓新設夢幻網美「月老姻緣殿」，吸引旅客前往拍照打卡、求好緣。

▲有民眾去年參加廟方舉辦的月老聯誼，真的成功找到人生另一半。（圖／台南正統鹿耳門聖母廟提供）

▲廟方也送上金牌祝賀。（圖／台南正統鹿耳門聖母廟提供）

而廟方去年首次與台南市民政局共同辦理月老聯誼，連續3場都創下名額秒殺爆滿紀錄，今年初廟方收到通知，有參與聯誼的青年男女陸續傳出結婚的好消息，廟方依照民政局戶政科協助，依據「結婚登記生效日」的先後，遴選出第一對結婚的幸福新人，贈送99純金牌外，還有氣炸鍋、無患子沐浴禮盒等賀禮。