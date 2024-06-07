搭郵輪賞澎湖花火！挪威奮進號開箱　270度海景酒吧、牛肉麵任吃

▲「NCL 挪威郵輪奮進號」搭載近1,500名台灣遊客前往澎湖三天兩夜，欣賞澎湖國際花火節。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／澎湖報導

2021年重新翻修的「NCL 挪威郵輪奮進號」於5日首次抵台，搭載近1,500名台灣遊客前往澎湖三天兩夜，欣賞澎湖國際花火節。《東森新媒體ETtoday》實際登上郵輪，開箱餐廳、艙房，船上甚至還有星巴克咖啡、6間免費餐廳，房間約有6成看得到海景，輕鬆享受與世隔絕的海上時光。

▲「挪威奮進號」上，有逾20項餐廳和酒吧，圖為ONDA BY SCARPETTA義式餐廳的披薩及牛排。（圖／記者彭懷玉攝）



6間免費餐廳

「挪威奮進號」上，有逾20項餐廳和酒吧，其中，民眾最關心的免費餐廳一共有6間。Window主餐廳、Taste主餐廳均位於6樓（兩家擇一開放），Window位於船尾，裝潢呈現歐式富麗堂皇的氣派感，可以在落地窗旁一邊賞海景、一邊用餐，餐點以香草烤雞、碳烤紐約客牛排、法式洋蔥湯等西式料理為大宗。

▲Window位於船尾，裝潢呈現歐式富麗堂皇的氣派感，可以在落地窗旁一邊賞海景、一邊用餐。



▲Garden Café 自助餐廳早餐有歐姆蛋、美式鬆餅等多元選項；The Local餐廳是唯一一間24小時營業的餐廳，有裹著煙燻燒烤甜辣醬雞翅，粥、滷肉飯和牛肉湯麵等。（圖／記者彭懷玉攝）



The Local餐廳是唯一一間24小時營業的餐廳，同樣位在7樓，除了漢堡之外，還有裹著煙燻燒烤甜辣醬雞翅，粥、滷肉飯和牛肉湯麵等；Silk 中餐廳、Garden Café 自助餐廳、The Great Outdoor 戶外餐廳均提供無限量取用，Garden Café 自助餐廳早餐有歐姆蛋、美式鬆餅等多元選項，不怕餓肚子。

▲▼7樓的Cagney’s Steakhouse 牛排館，若非套房旅客，僅開放晚餐供預訂。（圖／記者彭懷玉攝）



想品嚐更高品質的牛排、義大利麵，可到7樓的Cagney’s Steakhouse 牛排館，碳烤紐約客牛排選用美國安格斯牛，若非套房旅客，僅開放晚餐供預訂，12oz紐約客牛排39元美金（船上需加20%稅金），小鳥胃可以選擇5oz牛排。另外，鮮蝦義大利麵加了檸檬汁十分開胃；甜點控不妨試試加入蛋白霜、檸檬雪酪，再以水果點綴的帕芙洛娃蛋糕，酸甜滋味相當合拍。

▲12樓船頭的Spinnaker Lounge，是船上唯一獨享270度視角的神秘景點，左右兩側設置凸窗，堪稱網美必拍的絕佳伸展台。（圖／記者彭懷玉攝）

270度海景酒吧

郵輪假期慵懶而放鬆，許多角落都很好取景，強烈建議可到位於12樓船頭的Spinnaker Lounge，是船上唯一獨享270度視角的神秘景點，左右兩側設置凸窗，堪稱網美必拍的絕佳伸展台。此外，座位多、沙發舒服也是特色，以玻璃窗為背景，彷彿漂浮海上，徜徉在無限蔚藍的包圍中。

▲7樓中庭的Atrium Café提供星巴克咖啡，囊括拿鐵、卡布奇諾、焦糖瑪奇朵、摩卡，就連星冰樂都喝得到。（圖／記者彭懷玉攝）

星巴克咖啡

一進入大廳的7樓中庭，位於舞台旁的Atrium Café提供星巴克咖啡，囊括拿鐵、卡布奇諾、焦糖瑪奇朵、摩卡，就連星冰樂都喝得到，價格和岸上差不多，新台幣約100出頭（從2.45-5.95元美金）不等。

▲▼套房16間、行政套房2間，含客廳、房間、衛浴含浴缸、陽台等多功能空間，約在11.7-17坪間。（圖／記者彭懷玉攝）



艙房約6成看得到海景

「挪威奮進號」上規劃出1006間房，內艙384間、海景房222間、陽台房382間、套房16間和行政套房2間，看得到海景的房間約佔了6成，而套房和行政套房含客廳、房間、衛浴含浴缸、陽台，套房約11.7-15.4坪；行政套房則有17坪，均選用歐舒丹備品、Nespresso膠囊咖啡機，另外還有優先上下船、全日免費叫餐服務以及牛排館免費享用等福利。

▲▼「挪威郵輪奮進號」13層甲板上欣賞澎湖國際花火節。（圖／記者彭懷玉攝）



郵輪上賞澎湖花火節

澎湖花火節機票、飯店貴且床位一位難求，又不想到觀音亭人擠人，搭郵輪賞煙火是一大優勢！到了煙火施放前，挪威奮進號會盡量不再挪動船身，讓旅客以輕鬆姿態欣賞煙火，9點登場的花火先以《航海王》700台無人機秀開場，魯夫等角色接連浮出夜空，接著施放煙火，絢麗又迷人，時間長達25分鐘，看得現場民眾如癡如醉。

▲▼親子卡牌對戰、卡拉OK對決、舞王舞后海選等活動，所有航程皆會舉辦。（圖／記者彭懷玉攝）

卡拉OK對決、親子卡牌對戰

為讓旅程更豐富，雄獅旅遊發想出親子卡牌對戰、卡拉OK對決、舞王舞后海選等活動，所有航程皆會舉辦，卡拉OK目前有47首中文歌，其餘以英文歌曲為主，可以邀親友大膽獻唱。另外，也提供結合微軟Game Pass的華碩ROG電競掌機「Ally」供旅客免費借用；雄獅另與HRC Dance Studio合作，於5日、6日航程會有街舞表演及教學。