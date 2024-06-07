端午佳節賞龍舟爭霸　探索北橫芬多精仙境、宮廟祈福保平安

▲賽龍舟。

圖、文／桃園市政府觀光旅遊局提供

快把握今年的最後一個3天連假「端午連假」好好放鬆一下，端午節除了和家人一起品嚐美味的粽子、玩立蛋、配戴香包外，還可以安排造訪桃園的小旅行，渡過一個好吃好玩的假期。連假期間桃園的龍潭大池可以欣賞緊張刺激的龍舟賽、高樁獅爭霸；文青且時尚的桃園藝文廣場有專為蔬食愛好者推出的植人聚美食祭；在綠意盎然的北橫、清涼小烏來宇內溪中感受到大自然的壯麗與寧靜；濃濃閩南風情的八塊厝民俗藝術村感受藝閣之美；漫步在蘆竹的大古山沉浸在璀璨的夜色中，桃園準備了這麼豐富精彩的活動，快帶著家人一起來桃園玩樂，消耗粽子的熱量吧！

百年歷史龍潭歸鄉文化節-體驗熱血沸騰龍舟賽

展現百年地方傳統的「龍潭歸鄉文化節」系列活動，預計6月8日至10日登場，端午佳節千萬別錯過競爭激烈的龍舟賽、技藝高超的水上高樁獅爭霸賽。此外，龍潭大池周邊還有熱鬧的仲夏市集、Hakka粽夏音樂饗宴(6月9日)以及結合無人機展演前所未有的花火之夜(6月9日)。

※市長盃龍舟賽

活動時間：6/8(六)-6/10(一)

活動地點：龍潭觀光大池

※水上高樁獅爭霸賽

活動時間：6/9(日)-6/10(一)

活動地點：龍潭觀光大池神龍路水上浮台

※仲夏市集

活動時間：6/8(六)-6/10(一)

活動地點：龍潭區神龍路與龍元路

※粽夏傳情慶端午-包粽活動(網路報名截止)

活動時間：6/8(六)9:50~15:30

活動地點：龍元宮廟埕廣場

※Hakka粽夏音樂饗宴

活動時間：6/9(日)16:45~19:45

活動地點：龍潭觀光大池水上舞台

※花火之夜

活動時間：6/9(日)煙火於20:00施放

活動地點：龍潭觀光大池

除了到龍潭大池感受緊張刺激的比賽之外，想放輕鬆品嘗龍潭在地好茶，還可以走訪2019年正式進駐龍潭，2020年獲頒亮點茶莊的「隨緣茶空間」。

端午節享用美味粽子後，再品一杯助消化的香茗，讓味蕾記憶粽香與茶香交融的韻味，留下無與倫比的美好滋味。

深受名人雅士青睞的「隨緣茶空間」於端午節連假的第一天推出「端午採茶趣」活動，帶著大家認識讓東方美人茶美味的秘訣-「小綠葉蟬」，體驗從採茶到製茶全程的樂趣。此外，店內DIY壓制茶餅、宋代點茶的活動也十分受到遊客的喜愛。

※隨緣茶空間：

地址：桃園市龍潭區中原路三段29號

電話：(03)492-2723

營業時間：10:00~18:30(周一公休)

網址：http://www.eztea.com.tw/home.html

FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063624288413

▲水上高樁獅。

▲「龍潭歸鄉文化節」系列活動。

▲隨緣茶空間「端午採茶趣」活動。

沉浸北橫芬多精仙境 嬉遊小烏來清涼宇內溪水

有如仙境般的北橫，不僅僅能沉浸在芬多精中，漫步其中還能感受到大自然的靜謐，端午連假邀您一起探索北橫，還有機會抽到汽車等豐富獎項!前往北橫羅浮溫泉、小烏來天空步道，或入住桃園北橫或「大龍門」合法旅宿，都有機會抽到大獎！

「探索北橫－離你最近的芬多精仙境」抽獎活動分為：【戲水區溫泉獎】、【北橫大龍門旅宿獎】及【北橫大龍門加碼抽】，前兩種的獎項非常豐富，包含電動機車、65吋電視、iPhone等，6/1~10/31完成前兩種參加方式的民眾們還能加碼參加【北橫大龍門加碼抽】，就有機會抽到最大獎中華汽車一台！

此外，桃園市唯一合法公告開放溪流戲水區域「小烏來宇內溪戲水區」已於6月1日起對外開放，宇內溪水源清澈，流經山谷間，溪水清新且涼爽，端午節連假快搶先來戲水清涼一下。

※小烏來宇內溪戲水區開放時間：113年6月1日起至9月29日止(進入戲水區時間為早上9時至下午5時)，6、9月每逢星期六、日(含國定假日)開放，7、8月配合暑假全月開放(週二休園日不開放)。

※更多活動相關資訊請查詢

桃園市政府風景區管理處官網：https://www.scenic.tycg.gov.tw/

桃園市政府風景區管理處粉絲專頁：

https://www.facebook.com/gototaoyuan/?ref=embed_page

探索北橫粉絲專頁：

https://www.facebook.com/ExploreTaoyuan/?locale=zh_TW

▲「探索北橫－離你最近的芬多精仙境」抽獎活動。

▲小烏來宇內溪戲水區。

端午保平安 來場桃園宮廟祈福之旅

端午節假期除了掛艾草、香包、午時水淨身、立蛋等開運小活動外，不妨前往宮廟祈福保平安，閩南文化節場地之一的壽山巖觀音寺，為國家三級古蹟，廟內有精湛的雕刻藝術及清朝時代的牌匾可欣賞，每個月的農曆初一則有背菩薩活動，讓民眾體驗建廟的辛勞並近距離受到神明的庇祐。鄰近的明倫三聖宮，矗立在虎頭山風景區的高點，可一覽龜山市區烏龜形狀，會長鬍鬚的關公神像是三聖宮的特色之一，廟前有巨大金色關刀，讓參拜的民眾可摸刀柄享平安、摸刀頭去厄運。來到桃園市區，大廟景福宮是桃園地區重要的民間信仰廟宇之一，近年來開發各式文創商品，來到廟裡除了參拜還能敲響平安鐘，為下半年帶來好運。

桃園慈護宮和中壢仁海宮是南北桃園媽祖信仰中心之一，在桃園慈護宮可以製作平安符，隨身攜帶保佑平安；中壢仁海宮即將迎接建廟200周年，將邀請故宮博物院以3D數位攝影方式展出古文物、山水畫，並舉辦仁海宮歷史回顧展，未來將有一系列的慶祝活動，歡迎大家共襄盛舉。

祈福完後不妨到各宮廟周邊品嘗最具特色的桃園在地美食，「桃園100碗」的美食小吃也鄰近5間宮廟，如老賊壽司、金河冬粉丸、張豐盛商行等，讓身心達到滿足。

※壽山巖觀音寺：https://shoushanyan.org.tw/

※桃園明倫三聖宮：https://www.facebook.com/minglun3345679/?locale=zh_TW

※桃園大廟景福宮：https://www.jingfugung.com/

※桃園慈護宮：https://www.facebook.com/ty3339980/?locale=zh_TW

※中壢仁海宮：http://www.renhai.org.tw/

▲明倫三聖宮。

▲長鬍鬚的關公像。

▲大廟景福宮。

▲大廟景福宮祈福鐘。

▲桃園慈護宮。

▲桃園慈護宮平安符。