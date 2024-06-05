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首度來台！「挪威郵輪奮進號」遊澎湖　24hrs美食、星巴克進駐

▲「挪威郵輪奮進號」今（5日)抵基隆。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「挪威郵輪奮進號」今（5日）首次抵基隆，展開3天2夜澎湖之旅。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／基隆報導

基隆港又有新郵輪進駐！挪威郵輪旗下「奮進號Norwegian Spirit」今（5日）首度來台，搭載近1,500名旅客，下午4點啟程前往澎湖，進行3天2夜海上之旅，船上有6間免費餐廳、以及台人最愛的星巴克咖啡，還有270度視角的絕美酒吧。

▲「挪威郵輪奮進號」今（5日)抵基隆。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「挪威郵輪奮進號」12樓甲板欣賞海上風光。（圖／記者彭懷玉攝）

據台灣港務公司資料，2023年總計迎接327艘次郵輪、54.7萬人次旅客，已達疫情前5成水準；預估今年至少將有399艘次郵輪申請靠港，總旅客上看77.3萬人次。對此，引進奮進號的雄獅旅遊搶攻郵輪熱潮，6至9月將以基隆、高雄為雙母港，共推出32趟次航程，前往澎湖、日本、韓國、香港等城市，目前整體銷售已超過7成5，暑假熱門航次也達9成以上。

▲「挪威郵輪奮進號」今（5日)抵基隆。（圖／記者彭懷玉攝）

▲挪威郵輪奮進號疫情期間耗資超過1億美元改裝。（圖／記者彭懷玉攝）

疫情期間耗資超過1億美元改裝的挪威郵輪奮進號，除了有業界少見的「自選艙房」服務外，船上還提供多達6間的免付費餐廳，以及義大利餐廳、法式餐廳、日本料理、鐵板燒、牛排館、星巴克咖啡、酒吧等，逾20種餐飲選擇，為同級郵輪最多，24小時輪番提供豐富的餐飲服務。

▲「挪威郵輪奮進號」今（5日)抵基隆。（圖／記者彭懷玉攝）

▲Spinnaker Lounge位於12樓，擁有270度視角，是秘密美照取景點。（圖／記者彭懷玉攝）

雄獅旅遊表示，服務人員、標示、廣播等，皆已完成中文化服務升級，船上還有雄獅旅遊專屬服務櫃檯，每段航程都會安排至少20位雄獅工作人員，提供旅客必要的協助。此外，所有航程皆會舉辦親子卡牌對戰、卡拉OK對決、舞王舞后海選等活動，以及於船上提供結合微軟Game Pass的華碩ROG電競掌機「Ally」供旅客免費借用；雄獅另與台灣知名街舞團體HRC Dance Studio合作，於5日、6日航程提供街舞表演及街舞教學活動。

▲「挪威郵輪奮進號」今（5日)抵基隆。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼Windows主餐廳為免費餐廳，品嚐得到土耳其農舍派等西式料理；7樓中庭Atrium Café提供星巴克咖啡（需另付費）。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「挪威郵輪奮進號」今（5日)抵基隆。（圖／記者彭懷玉攝）

業者表示，「奮進號」3至6日主題行程，每人最低價11,940元起，指定出發日期還有限量艙房第3、第4人0元優惠。此外，為慶祝首航，即日起至6月15日，凡購買第二次含以上限定航程，享續航艙房價7折優惠，每限定航次限量100間海景艙及陽台艙雙人艙房，售完為止。

▲「挪威郵輪奮進號」今（5日)抵基隆。（圖／記者彭懷玉攝）

▲海上Spa芳療還有醫美服務。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，台灣人最熟悉的「名勝世界壹號」將於7月12日至8月27日以基隆、高雄雙母港運營，安排14趟次前往日本九州和沖繩，3天2夜免請假就能玩沖繩那霸、石垣島和宮古島，5天4及5夜則到九州熊本、鹿兒島、佐世保、長崎。

▲「名勝世界壹號」今（29日）早10點半首抵基隆港，預計晚間7點離港前往香港、海南島三亞、越南等地,郵輪業務部副總裁徐牧柔,基隆港務分公司副總經理宋益進,名勝世界壹號郵輪船長 Johan Bohman,基隆港。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「名勝世界壹號」日前停靠基隆港。（資料圖／記者彭懷玉攝）

▲名勝世界壹號,郵輪,船上室。（圖／記者彭懷玉攝）

疫情趨緩，郵輪旅遊復甦，今年已有MSC地中海郵輪榮耀號、歌詩達郵輪莎倫娜號、挪威郵輪奮進號三艘以基隆為母港，帶旅客前往澎湖、日韓等地旅遊，7月起再加入名勝世界壹號，讓基隆港更加熱鬧蓬勃。
 

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