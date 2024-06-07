提燈夜遊、穿古裝賞璀璨燈海　九份紅燈籠祭玩出不一樣的黃金山城

▲端午三天連假快到了，安排出遊就來「2024九份紅燈籠祭」，即日起至6月23日於九份老街及其周邊景點盛大舉行。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供，以下同）

旅遊中心／綜合報導

九份之美令人難以忘懷，獨特坡地景觀加上復古建築散發出濃厚懷舊氣氛，彷彿走進時光隧道回到過去，這座唯美山城吸引了無數人爭相到訪。九份的魅力無法用言語形容，只有親身體驗才能感受到，尤其是夜幕降臨，掛上象徵「平安、光明、團圓」的紅燈籠，燈火搖曳的光芒，讓黃金山城綻放光彩，變得更加燦爛奪目，絕不能錯過的「2024九份紅燈籠祭」已經熱鬧登場，這次將再讓每一位旅人流連忘返，原來九份還可以這樣玩！

遊客來到九份，最常見的一般玩法，不外乎是走進茶坊一邊細細品茗、一邊眺望山海絕景，或是沿著蜿蜒的巷弄逛逛特色店家，再品嚐芋圓、草仔粿等當地特色小吃，「2024九份紅燈籠祭」則是帶你用不同角度來領略小鎮的人文風情，特別在多處景點打造大型紅燈籠主題打卡裝置，並呈現不同寓意，包含位於五番坑公園的《福搖直上》，象徵事業如意的美好祝願、金山岩的《愛情發光ing》寓意愛情美滿的願景、豎崎路小公園的《九份夜霓虹》祈求源源不絕的財運、昇平戲院的《璀璨燈籠海》，豎崎路及輕便路周邊也營造璀璨光環境，即日起至6月23日，活動期間每晚17時30分到21時亮燈，讓整個山城如夢似幻，把九份的美推向新高度。

▲五番坑公園的《福搖直上》，象徵事業如意的美好祝願。

▲豎崎路小公園的《九份夜霓虹》，寓意祈求源源不絕的財運。

▲金山岩的《愛情發光ing》，寓意愛情美滿的願景。

▲豎崎路及輕便路周邊特別營造璀璨光環境。

充滿氛圍的九份紅燈籠祭照亮黃金山城，無論是想來場浪漫約會，或是想夜拍捕捉美麗瞬間，都會是一場難忘的旅程。除了賞燈，還有一系列精彩活動可留下豐富有趣的紀念，只要來到瑞芳風采館就能體驗，例如領取集章卡後，依提燈路線集滿5個特色印章，即可現場參加小提燈抽獎；想祈求事業、愛情或財運，可領取祈福卡及紅繩，寫下心願後至各燈籠裝置區懸掛；想穿古裝拍仙氣美照，館內也能免費跟流行，或是向合作店家使用優惠，之後上傳打卡再兌換活動明信片；每週六、日下午4時，還可現場報名參加免費燈籠彩繪手作；以及領取兌換券，可享有免費黃金博物館「本山五坑」坑道體驗，不過每日限量30名，額滿為止。

▲活動期間，民眾可至瑞芳風采館領取集章卡、祈福卡或優惠兌換券等，一起趣味遊九份。

▲至各裝置綁上祈福卡與心願結緣。

▲「2024九份紅燈籠祭」與在地商家及民宿業者合作推出古裝體驗優惠及住宿優惠，讓民眾住宿玩樂皆滿足！

每週六、日晚間由在地嚮導引領的「提燈夜遊」，也是此次系列活動中的一大亮點，共計有10個場次，每場限定20位，遊程路線：昇平戲院《璀璨燈籠海》→ 輕便路《光點廊道》→ 五番坑公園《福搖直上》→ 觀景台 → 基山街街尾 →金山岩《愛情發光ing》→ 豎崎路小公園《九份夜霓虹》，夜間漫步在彎曲小巷間，體會不一樣的九份，參加民眾還能獲得小提燈、祈福卡及明信片等好禮。

▲活動特別邀請金馬影后陳淑芳女士擔任活動代言人拍攝宣傳影片。

不少人會選擇在九份住宿一晚，讓自己有更多放鬆時間，遠離塵囂享受悠閒寧靜，活動也與當地24家民宿業者合作，只要電話預約住宿並說出通關密語，「我要參加九份紅燈籠祭」，即可獲得民宿官網公告住宿價95折優惠。此外，活動特別邀請金馬影后陳淑芳女士擔任活動代言人拍攝宣傳影片，帶領大家沉浸於九份採金時期的繁盛風光及濃厚人文風情，一起探索這座古老礦山小鎮的美麗和神秘。端午三天連假就快到了，計劃出遊不妨就來九份紅燈籠祭，陶醉在迷人的九份紅之中！