檀島推新品「海鹽焦糖蛋撻」　加入會員再抽港點買一送一

▲檀島香港餐廳慶祝登台7年周年，首度推出新品「海鹽焦糖蛋撻」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

檀島香港餐廳慶祝登台7周年，首度推出新品「海鹽焦糖蛋撻」，在傳統的港式蛋撻中融入法式甜點風味。另外，品牌也推出一系列優惠，包括分享檀島蛋撻創意吃法有機會獲得5000元餐券，加入Line@會員可抽新品48元嚐鮮價、現做港點買一送一。

▲「海鹽焦糖蛋撻」，融入法式甜點風味，佐上法國布列塔尼鹽之花、焦糖內餡，鹹甜不膩。（圖／記者黃士原攝）

身為港式蛋撻始祖、以經典192層酥皮蛋撻聞名的檀島香港餐廳，光是酥皮就要耗費3天時間製作，內餡有著似類燉奶般的香氣；歡慶品牌來台7周年，推出全新「海鹽焦糖蛋撻」，融入法式甜點風味，佐上法國布列塔尼鹽之花、焦糖內餡，鹹甜不膩，重新詮釋港式蛋撻。

▲檀島香港餐廳港式漢補煲湯「鮑魚鹿茸菇燉雞湯」。（圖／記者黃士原攝）

檀島7周年慶同步推出「港式漢補煲湯」-鮑魚鹿茸菇燉雞湯、胡椒豬肚雞湯，使用全台灣第一個規模化、生長全程不使用抗生素的「益活雞」，並以香港傳統煲湯料理手法製作。

歡慶來台7周年，從6月7日至7月6日止，檀島香港餐廳舉辦「蛋撻好食。好味。好好玩」活動，只要tag好友並分享檀島蛋撻創意吃法，有機會獲得5000元餐券。周年慶期間，只要加入檀島會員Line@，就可抽新品海鹽焦糖蛋撻48元嚐鮮價、現做港點買一送一等優惠。

▲神旺普諾麵包坊的「金芒藏寶箱」。（圖／神旺普諾麵包坊提供）

另外時序邁入初夏的同時，也到了芒果和水蜜桃盛產的季節，台北東區「神旺普諾麵包坊」即日起推出於10款芒果、桃子系列蛋糕甜品、麵包。店家首推新品是「金芒藏寶箱」，以蜜糖吐司為創意發想，自製鬆軟的牛奶吐司搭配濃郁的芒果卡士達及布丁，內層再夾入綿密的戚風蛋糕，最後再以繽紛的莓果點綴。

▲神旺普諾麵包坊的「夏日芒果丹麥」。（圖／神旺普諾麵包坊提供）

神旺普諾麵包坊表示，如果是酥皮控的螞蟻人，則可選擇「夏日芒果丹麥」，手工延壓27層酥皮丹麥麵團，佐上濕潤的芒果卡士達及新鮮水果，最後以白巧克力增添風味。