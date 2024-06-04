有隱藏版布丁！「辻利茶舗xTella Tella Cafe」宇治焙茶聯名來了

記者蕭筠／台北報導

日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」攜手中山區文青咖啡廳「Tella Tella Cafe」推出全新一系列宇治焙茶聯名，不僅有蛋糕體浸泡過茶湯的焙茶提拉米蘇，還有2款焙茶飲品等喝，加碼還能吃到隱藏版辻利宇治焙茶昭和布丁，濃郁口感讓人忍不住一口接一口，6月6日起限時開賣。

▲「辻利茶舗 x Tella Tella Cafe」推出一系列宇治焙茶聯名甜點、飲品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼4款聯名飲品、甜點一次吃。

「辻利茶舗 x Tella Tella Cafe」聯手推出焙茶系列甜點、飲品，首推「辻利宇治焙茶黑糖冰沙」，選用宇治焙茶結合黑糖、整球香草冰淇淋打成超濃郁冰沙，香氣十足，杯身還淋了一圈黑糖增添口感，消暑又好喝，售價200元；再來的「辻利宇治焙茶歐蕾」則是現刷焙茶搭配鮮乳坊鮮乳的組合，一次就能喝到茶香、奶香，售價180元。

加碼吃聯名甜點「辻利宇治焙茶提拉米蘇」，把辻利焙茶拌入鮮奶油當中，再堆疊浸泡過茶湯的濕潤綿密蛋糕體，最後灑上滿滿焙茶粉，入口就是濃濃茶香，售價220元，6月6日起至7月31日於Tella Tella Cafe限定開賣，還能點到隱藏版甜點「辻利宇治焙茶昭和布丁」，是和Alpha Cafe聯手製成，每一口都能吃到濃濃焙茶香搭配微苦焦糖，還擠上鮮奶油增添口感，售價130元。

▲beard papa’s6月找來即溶品牌「Dripo」推出「牧場牛乳系列泡芙」。（圖／beard papa’s提供，下同）

另外，甜點控也不能放過「beard papa’s X Dripo」聯手推出的「牧場牛乳系列泡芙」，其中「紅茶牛乳泡芙」把加了北海道四葉乳粉的Dripo紅茶牛乳拌入卡士達當中，製成帶有醇厚茶香、濃郁乳香的紅茶牛乳卡士達內餡，香氣十足，另一款「珈琲牛乳泡芙」則是把Dripo珈琲牛乳結合卡士達製成珈琲牛乳卡士達內餡，完美復刻日本珈琲牛乳風味，通通超欠吃。

▲「法式甜圈」派皮回歸。

這個月還有強勢回歸的限定派皮「法式甜圈」，起源於環法單車比賽的甜甜圈造型泡芙，是款帶有鬆餅微酥鬆軟口感的派皮選擇。2款聯名泡芙餡除了可以搭配經典日式餅皮外，還有黑日式、菠蘿、mini及法式甜圈等選擇，每顆售價75元起，即日起至6月30日於全門市開賣或售完為止，提醒珈琲牛乳泡芙限於16家指定門市販售。