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北台灣最大水樂園要開了！每日只要10元爽玩　超殺門票限時開賣

▲▼六福水樂園。（圖／六福村提供）

▲北台灣最大水樂園「六福水樂園」將在6月15日至9月8日開園，並自即日起開賣4大優惠。（圖／六福村提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

炎炎夏日即將到來，「北台灣最大水樂園」終於要在6月15日開園了，並自即日起搶先開賣早鳥票，現在買只要399元就能暢玩水樂園；不僅如此，這次水樂園也有推出季票，最便宜每日只要10元就能無限暢玩水上設施，另還有水陸雙樂園季票，絕對可以一次玩個過癮。

北台灣最大水樂園「六福水樂園」將於6月15日盛大開幕，並一路開園至9月8日，並推出4大超殺優惠！即日起至6月10日止，線上購買六福水樂園門票即可享早鳥優惠價399元（原價799元）。

▲▼六福水樂園。（圖／六福村提供）

▲六福水樂園共有12項水上設施，季票售價899元，從6月15日至9月8日總共能玩86天，等於每日只要10元，非常划算。

如果想要無限暢玩，那就絕對不能錯過季票，即日起至6月30日，至六福村現場購買六福水樂園季票只要899元，能在6月15日至9月8日（共86天）不限次數玩水，等於每日票價只要10元；同步還有六福水陸雙樂園季票，12歲（含）以上全面1599元、3歲至未滿12歲1299元，即日起就能先衝六福村無限暢玩，等到水樂園開幕之後就可以雙園玩透透。

另外，六福水樂園今年夏天也將舉辦夢幻的「人魚派對」，人魚公主與人魚王子預計在7月13日、7月27日、8月10日以及8月24日亮相，現在就趕快安排假期來六福水樂園與人魚們一同玩樂。

▲▼劍湖山世界。（圖／劍湖山世界提供）

▲劍湖山世界則是將在端午連假開放3大水上設施，並祭出健保卡優惠，只要健保卡卡號對中5個以上的0，即可享水陸暢玩優惠價299元。（圖／劍湖山世界提供）

「劍湖山世界－小威の海盜村」則將在端午連假（6月8日至6月10日）開放3大水上設施，分別為大碗公、龍捲風、大船塢，並將在6月22日至9月1日全面開放所有水上設施。

劍湖山世界也祭出端午連假優惠，只要出示本人健保卡（若健保卡無照片，需同時出示身分證或戶口名簿），且上方的健保卡卡號（健保卡正面左下角的12位數字）對中「5個以上的0」，例如0000 1234 5670，即可享水陸暢玩優惠票價299元，同行親友最多2位也可各享599元優惠價。

關鍵字： 六福水樂園 六福村 水樂園 暑假 門票優惠 玩水 樂園優惠

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