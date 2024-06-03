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黃仁勳激推「通化夜市阿婆水果攤」！最愛2種水果曝　一次買10袋

▲▼黃仁勳最愛的通化夜市水果攤。（圖／翻攝自通化街（臨江街）觀光夜市50年阿婆水果臉書專頁）

▲黃仁勳最愛的「通化夜市阿婆水果攤」，店家曝光他最愛吃2種水果，一次都買10袋以上。（圖／翻攝自通化街（臨江街）觀光夜市50年阿婆水果臉書專頁

記者周姈姈／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳2日在台大進行發表演講，除了分享AI科技技術進程、數位孿生等主題外，還特別點名通化夜市很棒，尤其是那邊有一個賣水果43年的阿姨，阿姨賣的水果非常好吃，而《ETtoday新聞雲》也採訪到此店家，店家也揭曉黃仁勳最愛買的2種水果。

黃仁勳2日晚間在台大演講時，忍不住岔開話題開始大聊「夜市」，其中，黃仁勳特別提及「通化夜市」真的超棒，還說那邊有一個賣水果43年的阿姨，阿姨賣的水果非常好吃「就讚、就齁呷」（台語），推薦聽眾可以去買來吃吃看。

▲▼輝達執行長黃仁勳於台大體育館發表Computex主題演講「AI如何帶動全球新產業革命發展」。（圖／記者李毓康攝）

▲黃仁勳2日在台大進行發表演講，除了分享AI科技技術進程、數位孿生等主題外，還特別點名通化夜市很棒。（圖／記者李毓康攝）

讓黃仁勳如此著迷的水果攤，在Google上的店名為「阿婆高級現切水果」，位置約在通化夜市的中間段，攤位會擺在萊爾富北市臨江店附近，而在黃仁勳提及這間水果攤之後，店家的臉書也吸引不少網友留言，網友表示「超越AI的水果攤」、「老黃認證」、「阿婆要更火了」。

《ETtoday新聞雲》也特別訪問到店家，店家表示，一直都知道黃仁勳這個大人物，目前他來過攤位大概2次，一次是過年前，另一次則是上周二，那黃仁勳最喜歡買的是小番茄跟情人果，每次都買很多，大概都10袋以上，他也會給小費，例如會直接給整數不找錢。

至於店家的生意是否因為黃仁勳造訪而變得更好？店家回應，目前沒有明顯變多，會來買的還是固定的客人居多。

關鍵字： 黃仁勳 阿婆水果攤 阿婆高級現切水果 通化夜市 人氣美食

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