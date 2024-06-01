ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

烤鴨買一送一！高雄福華餐飲優惠連推1個月　7歲以下吃Buffet免費

▲▼高雄福華周年慶，江南春推明爐烤鴨買一送一。（圖／高雄福華提供）

▲高雄福華周年慶，江南春推明爐烤鴨買一送一。（圖／高雄福華提供）

記者黃士原／台北報導

高雄福華日前通過星級旅館評鑑五星級及ISQM國際服務品質雙料認證，適逢6月周年慶，飯店推出一系列優惠活動，麗香苑自助餐7歲以下孩童免費，Smile One精緻涮涮鍋消費滿3000元送波士頓龍蝦兌換券，江南春則是祭出招牌烤鴨買一送一。

▲高雄福華周年慶優惠，麗香苑自助餐廳買大送小。（圖／高雄福華提供）

▲6月30日前，麗香苑自助餐廳買大送小。（圖／高雄福華提供）

高雄福華大飯店即日起至6月30日推出一系列優惠，麗香苑自助餐每周一至周三，全面推出輕西餐不分午晚餐優惠價，每位450元；不論平假日，一位大人可以免費帶一位7歲以下孩童用餐，現省250元起，以上二種優惠僅能擇一使用。

▲Smile One精緻涮涮鍋周年慶優惠，加碼送波士頓龍蝦。（圖／高雄福華提供）

▲Smile One精緻涮涮鍋周年慶優惠，加碼送波士頓龍蝦。（圖／高雄福華提供）

其他餐廳部份，Smile One精緻涮涮鍋，則推出平日龍蝦雙人餐超值優惠價2499元，或是消費滿3000元即送波士頓龍蝦1隻兌換（價值1780元）；移師5樓彩悅廳營業的江南春，內用單點消費滿3000元含烤鴨料理，即可獲贈1張烤鴨兌換券；珍珠坊廣東料理餐廳同步推出港式雙人套餐1699元，再贈經典茶包。

▲三燔礁溪日式鍋物推出宜蘭縣居民85折起優惠，及6月壽星專屬限量加贈龍蝦活動。（圖／晶華提供）

▲三燔礁溪日式鍋物推出宜蘭縣居民85折起優惠，及6月壽星專屬限量加贈龍蝦活動。（圖／晶華提供）

此外，位於礁溪晶泉丰旅的三燔礁溪日式鍋物料理餐廳，6月1日至30日推出宜蘭縣居民及6月壽星專屬優惠。宜蘭縣居民用餐享有「兩人同行9折、4人同行85折」，6月壽星同樣享有兩人以上用餐打9折。若壽星生日與飯店周年慶都是6月21日，當天兩人以上用餐，特別限量加贈「龍蝦1隻」。

關鍵字： 美食雲 高雄福華 優惠活動 美食優惠 自助餐 烤鴨 買一送一 周年慶

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

等主人挑鞋子...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

推薦閱讀

烤鴨買一送一！高雄福華餐飲優惠連推1個月

烤鴨買一送一！高雄福華餐飲優惠連推1個月

每人1300入住恆春「臨海質感」民宿！

每人1300入住恆春「臨海質感」民宿！

必勝客搶先曝光庫洛魔法使聯名內容

必勝客搶先曝光庫洛魔法使聯名內容

花蓮訂房剩8%　業者：看不到補助成效

花蓮訂房剩8%　業者：看不到補助成效

玩香港「這5大交通工具」必搞懂！

玩香港「這5大交通工具」必搞懂！

火影忍者一樂拉麵撤出新竹大魯閣

火影忍者一樂拉麵撤出新竹大魯閣

出國帶一堆用不到！9招終極秘訣「精簡行李」

出國帶一堆用不到！9招終極秘訣「精簡行李」

老舊鐵捲門藏入口「不限時」寶藏咖啡

老舊鐵捲門藏入口「不限時」寶藏咖啡

柯南劇場版主題Café 6/7快閃登場

柯南劇場版主題Café 6/7快閃登場

爆餡紅茶牛乳、珈琲牛乳泡芙限時1個月吃

爆餡紅茶牛乳、珈琲牛乳泡芙限時1個月吃

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

花蓮旅宿「丘丘森旅」7月起暫時停業

隱身山腰環境超美！新北咖啡CP值超高

手搖飲「2大飲品買1送1」今天搶喝

黑白切超難搶！大橋頭站「無名涼麵」

「2024福隆LINE主題沙雕季」今開幕

花蓮訂房剩8%　業者：看不到補助成效

饗饗、旭集、饗食天堂「黑鮪魚吃到飽」

桃園隱藏版「點心工廠」挖寶撿便宜！

夏季旅展7家Buffet餐券優惠整理

桃園超犯規20隻泰式酸辣蝦炒飯賣200元

熱門行程

璀璨燈籠現九份 提燈夜遊亮山城

2024九份紅燈籠祭「提燈夜遊」最後名額！週末一起來提燈感受九份彎曲小巷間的獨特魅力吧！

碧潭水舞驚豔亮相 鼓聲水花共響新北

2024碧潭水舞盛大登場，6/16前周末及端午連假晚間還有優人神鼓-青年優人帶來人水共舞

最新新聞更多

烤鴨買一送一！高雄福華餐飲優惠連推1個月

每人1300入住恆春「臨海質感」民宿！

必勝客搶先曝光庫洛魔法使聯名內容

花蓮訂房剩8%　業者：看不到補助成效

玩香港「這5大交通工具」必搞懂！

火影忍者一樂拉麵撤出新竹大魯閣

出國帶一堆用不到！9招終極秘訣「精簡行李」

老舊鐵捲門藏入口「不限時」寶藏咖啡

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366