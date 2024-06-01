烤鴨買一送一！高雄福華餐飲優惠連推1個月　7歲以下吃Buffet免費

▲高雄福華周年慶，江南春推明爐烤鴨買一送一。（圖／高雄福華提供）

記者黃士原／台北報導

高雄福華日前通過星級旅館評鑑五星級及ISQM國際服務品質雙料認證，適逢6月周年慶，飯店推出一系列優惠活動，麗香苑自助餐7歲以下孩童免費，Smile One精緻涮涮鍋消費滿3000元送波士頓龍蝦兌換券，江南春則是祭出招牌烤鴨買一送一。

▲6月30日前，麗香苑自助餐廳買大送小。（圖／高雄福華提供）

高雄福華大飯店即日起至6月30日推出一系列優惠，麗香苑自助餐每周一至周三，全面推出輕西餐不分午晚餐優惠價，每位450元；不論平假日，一位大人可以免費帶一位7歲以下孩童用餐，現省250元起，以上二種優惠僅能擇一使用。

▲Smile One精緻涮涮鍋周年慶優惠，加碼送波士頓龍蝦。（圖／高雄福華提供）

其他餐廳部份，Smile One精緻涮涮鍋，則推出平日龍蝦雙人餐超值優惠價2499元，或是消費滿3000元即送波士頓龍蝦1隻兌換（價值1780元）；移師5樓彩悅廳營業的江南春，內用單點消費滿3000元含烤鴨料理，即可獲贈1張烤鴨兌換券；珍珠坊廣東料理餐廳同步推出港式雙人套餐1699元，再贈經典茶包。

▲三燔礁溪日式鍋物推出宜蘭縣居民85折起優惠，及6月壽星專屬限量加贈龍蝦活動。（圖／晶華提供）

此外，位於礁溪晶泉丰旅的三燔礁溪日式鍋物料理餐廳，6月1日至30日推出宜蘭縣居民及6月壽星專屬優惠。宜蘭縣居民用餐享有「兩人同行9折、4人同行85折」，6月壽星同樣享有兩人以上用餐打9折。若壽星生日與飯店周年慶都是6月21日，當天兩人以上用餐，特別限量加贈「龍蝦1隻」。