ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

柯南劇場版主題Café 6／7快閃登場　消費滿額送劇照寫真卡

▲柯南劇場版主題Café 6/7快閃登場。（圖／曼迪傳播提供）

▲《名偵探柯南100萬美元的五稜星xMyAnime Café》。（圖／曼迪傳播提供）

記者黃士原／台北報導

2024日本賣座冠軍的《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》即將在台上映，台灣動漫主題餐廳MyAnime Café日前宣布，柯南劇場版主題Café於6月7日至7月25日登場，除了以電影角色設定呈現店內裝潢及全系列餐點，活動期間消費滿額即贈劇照寫真卡，參加滿額集點活動還可獲得限定款閃銀大胸章。

▲柯南劇場版主題Café 6/7快閃登場。（圖／曼迪傳播提供）

▲「名偵探柯南100萬美元的五稜星xMyAnime Café」6/7快閃登場。（圖／曼迪傳播提供）

6月7日登場的「名偵探柯南100萬美元的五稜星xMyAnime Café」，以創意蔬食料理為特色，推出以柯南、基德、平次、和葉、小蘭等知名角色餐點，例如以立繪印象打造柯南的「五星米花漢堡」、曾表示大阪燒要配飯的平次有「大阪飯飯御好燒」、結合劇場版所在地北海道概念的基德「北海道白醬燉飯」、平次與和葉的「紅莓青蘋聖代」等等，點餐再送最新劇場版美圖特典。

▲柯南劇場版主題Café 6/7快閃登場。（圖／曼迪傳播提供）

▲快閃期間單筆滿額600元，可獲得隨機劇照寫真。（圖／曼迪傳播提供）

餐廳也在活動期間推出滿額贈，單筆結帳滿600元送劇場版劇照寫真卡。另外，單筆消費滿500元即可獲得1點，集滿5點即可獲得以本次劇場版專屬角色立繪製作的閃銀大胸章，合計共9個角色胸章。

▲柯南劇場版主題Café 6/7快閃登場。（圖／曼迪傳播提供）

▲點用聖代可獲得特製圖卡。（圖／曼迪傳播提供）

▲ST.ALi小籠包造型費南雪。（圖／TOK盡興食光提供）

▲ST.ALi小籠包造型費南雪。（圖／TOK盡興食光提供）

此外，5月30日正式開幕的TOK盡興食光遠東Garden City大巨蛋店，6月7日起邀請到曾獲全球50間最佳咖啡廳的墨爾本咖啡元老品牌「ST. ALi」，來台快閃10天，供應5款經典澳式咖啡及1款台灣快閃限定的巧克力風味特調咖啡。快閃期間，餐廳也推出期間限定款的小籠包造型費南雪，以TOK特有的混血風格甜點，搭配ST. ALi的特色咖啡。

關鍵字： 美食雲 柯南劇場版主題Café 100萬美元的五稜星 名偵探柯南

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

推薦閱讀

花蓮訂房剩8%　業者：看不到補助成效

花蓮訂房剩8%　業者：看不到補助成效

玩香港「這5大交通工具」必搞懂！

玩香港「這5大交通工具」必搞懂！

火影忍者一樂拉麵撤出新竹大魯閣

火影忍者一樂拉麵撤出新竹大魯閣

出國帶一堆用不到！9招終極秘訣「精簡行李」

出國帶一堆用不到！9招終極秘訣「精簡行李」

老舊鐵捲門藏入口「不限時」寶藏咖啡

老舊鐵捲門藏入口「不限時」寶藏咖啡

柯南劇場版主題Café 6/7快閃登場

柯南劇場版主題Café 6/7快閃登場

爆餡紅茶牛乳、珈琲牛乳泡芙限時1個月吃

爆餡紅茶牛乳、珈琲牛乳泡芙限時1個月吃

foodpanda6月超殺優惠碼懶人包！

foodpanda6月超殺優惠碼懶人包！

樂埔町今日回歸「同步開放訂位」

樂埔町今日回歸「同步開放訂位」

TEA TOP西門町店6款飲品買1送1

TEA TOP西門町店6款飲品買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

花蓮旅宿「丘丘森旅」7月起暫時停業

隱身山腰環境超美！新北咖啡CP值超高

「2024福隆LINE主題沙雕季」今開幕

黑白切超難搶！大橋頭站「無名涼麵」

手搖飲「2大飲品買1送1」今天搶喝

饗饗、旭集、饗食天堂「黑鮪魚吃到飽」

桃園隱藏版「點心工廠」挖寶撿便宜！

夏季旅展7家Buffet餐券優惠整理

「台北水舞嘉年華」加碼音樂、雜技秀

桃園超犯規20隻泰式酸辣蝦炒飯賣200元

熱門行程

璀璨燈籠現九份 提燈夜遊亮山城

2024九份紅燈籠祭「提燈夜遊」最後名額！週末一起來提燈感受九份彎曲小巷間的獨特魅力吧！

碧潭水舞驚豔亮相 鼓聲水花共響新北

2024碧潭水舞盛大登場，6/16前周末及端午連假晚間還有優人神鼓-青年優人帶來人水共舞

最新新聞更多

花蓮訂房剩8%　業者：看不到補助成效

玩香港「這5大交通工具」必搞懂！

火影忍者一樂拉麵撤出新竹大魯閣

出國帶一堆用不到！9招終極秘訣「精簡行李」

老舊鐵捲門藏入口「不限時」寶藏咖啡

柯南劇場版主題Café 6/7快閃登場

爆餡紅茶牛乳、珈琲牛乳泡芙限時1個月吃

foodpanda6月超殺優惠碼懶人包！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366