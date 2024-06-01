柯南劇場版主題Café 6／7快閃登場　消費滿額送劇照寫真卡

▲《名偵探柯南100萬美元的五稜星xMyAnime Café》。（圖／曼迪傳播提供）

記者黃士原／台北報導

2024日本賣座冠軍的《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》即將在台上映，台灣動漫主題餐廳MyAnime Café日前宣布，柯南劇場版主題Café於6月7日至7月25日登場，除了以電影角色設定呈現店內裝潢及全系列餐點，活動期間消費滿額即贈劇照寫真卡，參加滿額集點活動還可獲得限定款閃銀大胸章。

▲「名偵探柯南100萬美元的五稜星xMyAnime Café」6/7快閃登場。（圖／曼迪傳播提供）

6月7日登場的「名偵探柯南100萬美元的五稜星xMyAnime Café」，以創意蔬食料理為特色，推出以柯南、基德、平次、和葉、小蘭等知名角色餐點，例如以立繪印象打造柯南的「五星米花漢堡」、曾表示大阪燒要配飯的平次有「大阪飯飯御好燒」、結合劇場版所在地北海道概念的基德「北海道白醬燉飯」、平次與和葉的「紅莓青蘋聖代」等等，點餐再送最新劇場版美圖特典。

▲快閃期間單筆滿額600元，可獲得隨機劇照寫真。（圖／曼迪傳播提供）

餐廳也在活動期間推出滿額贈，單筆結帳滿600元送劇場版劇照寫真卡。另外，單筆消費滿500元即可獲得1點，集滿5點即可獲得以本次劇場版專屬角色立繪製作的閃銀大胸章，合計共9個角色胸章。

▲點用聖代可獲得特製圖卡。（圖／曼迪傳播提供）

▲ST.ALi小籠包造型費南雪。（圖／TOK盡興食光提供）

此外，5月30日正式開幕的TOK盡興食光遠東Garden City大巨蛋店，6月7日起邀請到曾獲全球50間最佳咖啡廳的墨爾本咖啡元老品牌「ST. ALi」，來台快閃10天，供應5款經典澳式咖啡及1款台灣快閃限定的巧克力風味特調咖啡。快閃期間，餐廳也推出期間限定款的小籠包造型費南雪，以TOK特有的混血風格甜點，搭配ST. ALi的特色咖啡。