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台劇《不夠善良》山中餐廳！樂埔町今日回歸「同步開放訂位」

▲樂埔町。（圖／樂埔町提供）

▲樂埔町今日回歸。（圖／樂埔町提供）

記者黃士原／台北報導

因為台劇《不夠善良的我們》引起劇迷們熱烈討論的拍攝場景「樂埔町」，之前因為整修中，處於暫停營業的狀態，不過業者日前宣布，今日（6/1）溫暖回歸，同步開放訂位。

▲樂埔町原本是頹朽的錦町日式宿舍，修復後化身為城市中的綠洲。（圖／取自樂埔町臉書）

位於台北市大安區杭州南路上的樂埔町，原本是頹朽的錦町日式宿舍，修復後化身為城市中的綠洲，開放後已走過9年時光，時藝多媒體自2021年接手經營後引入藝文展演元素，並且秉持著永續經營理念，去年11月11日起進行修繕工程。

▲台劇《不夠善良的我們》中的山中餐廳拍攝場景就是「樂埔町」。（圖／取自不夠善良的我們臉書粉專）

靜謐唯美的樂埔町，因為是《不夠善良的我們》劇裡山中餐廳的拍攝場景，意外成為粉絲想要打卡朝聖地點，時藝多媒體表示，4月受到該劇爆紅帶動，收到許多粉絲預訂要求，除了打電話之外，也有私訊臉書，但當時餐廳還在進行修繕工程，也無法提供民眾用餐。不過官方臉書日前公布，樂埔町6月1日溫暖回歸，同時開放訂位。

▲好運冰火菠蘿。（圖／取自添好運網站）

另外，登台10年的添好運港式點心專門店，第一家門市「台北站前店」進行改裝，5月30日重新開幕，今天是「好運冰火菠蘿」買一送一優惠最後一天。此外，添好運也祭出第二波周年慶活動，6月17日起至9月30日消費滿600元，即可線上登錄發票抽大金空調、清淨機及除濕機。

關鍵字： 美食雲 樂埔町 不夠善良的我們

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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