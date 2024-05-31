住礁溪無邊際池飯店買1送1！再送早餐吃到飽　還能龜山島賞鯨

▲礁溪晶泉丰旅無邊際池。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

礁溪晶泉丰旅即將迎來8周年，宣布從即日起至8月31日為止推出周年慶系列優惠，首波祭出入住泉韻套房就送雅緻客房的「買一送一」專案，每房每晚1萬888元起，還有好禮二選一優惠，入住送龜山島遊程或義饗食堂窯烤Pizza券。

▲礁溪晶泉丰旅推出買一送一優惠。（圖／業者提供）

業者表示，此次周年慶買一送一專案，入住泉韻雙人套房，就送雅緻客房平日雙人一泊一食住宿券一張，可於11月30日前使用。若選擇「好禮二選一」專案每房每晚5388元起入住雅緻雙人客房，可選贈位於捷絲旅台大尊賢館2樓義饗食堂的窯烤Pizza券，或是龜山島環島賞鯨豚遊程券任一張，官網訂房更享加購高鐵車票7折起優惠。

上述住房專案皆包含翌日三燔礁溪輕日式自助早餐，盡享與米其林綠星餐廳「小小樹食」聯名、結合在地永續食材的星級早餐，飯店客房皆配備有專屬半露天景觀湯池，讓旅客可以盡情享受碳酸氫鈉美人湯泉，頂樓露天溫泉泳池白天可遠眺龜山島的蘭陽美景，晚間則可免費觀賞星空電影院。

▲礁溪老爺酒店將於6月3日重新開幕。（圖／老爺酒店集團提供）

而礁溪老爺酒店將於6月3日重新回歸，酒店表示，此次整修包括部分客房更新，並預告將有新的育樂中心、餐飲空間陸續開放。此次整修請來最初開幕時同一位設計師再次操刀，不只是呈現日式氛圍，而是希望「將日本帶進館內」。此次換新裝，客房更新以洋式客房為主，將部份較舊的硬體進行調整，業者表示，許多細節仍在調整中，有待重新開放後旅客親自感受。