獨／南部最後一家「hot 7」也熄燈　高雄夢時代店只營業到6／10

▲「hot 7」高雄夢時代店只營業到6月10日。（圖／王品集團提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下平價鐵板燒「hot 7」，今年3月才收掉漢神巨蛋店，南部僅剩高雄夢時代店，不過日前官方網站公告，該門市只營業到6月10日，6月11日起南部已無分店，全台只剩3家店。

hot 7主打原塊料理的新鐵板料理，299元起即可享用主餐、食蔬、湯品、飯食、甜品、飲料共7道菜色的套餐。原本北中南合計還有4家分店，分別是台北家樂福桂林店、新北蘆洲家樂福店、台中大魯閣店及高雄夢時代店，不過日前官網公布，南部唯一的高雄夢時代店只營業到6月10日，6月11日起全台只剩3家。

王品表示，集團調整營運資源，hot7高雄夢時代店原址將由其他品牌進駐，未來也會另尋適合地點重新營業。集團截至上半年統計已新開超過10家門店，未來也會持續展店，其中最受台灣人喜愛的石二鍋，今年總店數可望達到100家。

▲王品頂級鍋物「旬嚐」5/27熄燈。（圖／記者黃士原攝）

王品集團一直以多品牌為發展策略，除了不斷的推出新餐廳外，對於既有品牌及門市，也會積極評估市場特性與盤點資源，進行調整品牌組合及汰弱留強，像是因應疫情而成立的「來滋烤鴨」已於2月底收掉，而2023年創立的火鍋品牌「旬嚐」也在5月27日熄燈，以「騰籠換鳥」的形式，原地以集團其他品牌進駐。

王品集團曾表示，今年會持續展店，加強集團競爭力，預計開店數超過30家，其中最受台灣人喜愛的石二鍋，總店數可望達到100家。

▲山頭火台灣首家分店熄燈。（圖／取自Santouka Taiwan 山頭火 台灣臉書粉專）

來自日本北海道旭川的山頭火拉麵2012年登台，第1家店就開設在遠東SOGO復興店的美食街，已營業12年，不過該店已於昨日結束營業，目前全台還有京站店、板橋大遠百店、台中大遠百店。

山頭火於1988年成立，並於2012年4月登陸台灣，其湯頭特色是以豬骨、蔬菜和魚乾熬煮而成的濃郁的乳白色湯頭，無論是鹽味、味噌、醬油還是辣味噌口味拉麵，都擁有不錯的評價，價格230元至490元。另外也提供煎餃、炸雞與叉燒飯等定食（搭配拉麵），不怕客人吃不飽。