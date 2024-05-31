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凱菲屋現場限定73折！夏季旅展7家Buffet餐券優惠整理包

▲台北君悅酒店凱菲屋。（圖／台北君悅酒店凱菲屋提供）

▲台北君悅酒店凱菲屋。（圖／台北君悅提供）

記者黃士原／台北報導

2024台北夏季旅展今日開展，除了台北君悅、台北遠東香格里拉實際參與之外，也有飯店推出線上旅展共襄盛舉，祭出各種優惠方案，以下整理出國人最愛的Buffet餐券，最低下殺73折。

台北君悅酒店「凱菲屋」

展場限定「凱菲屋自助餐平日超值午餐四人券」（每套3張）原價22,176元，優惠價每套16,200元，約73折。等於每人1,350元享有中、西、日、印料理吃到飽。周一至周四平日晚餐每位現場加價200元，周五晚間、六日及例假日每位加價550元。

▲台北君悅酒店彩日本料理。（圖／台北君悅提供）

台北君悅酒店「彩日本料理」

彩日本料理自助餐平日超值午餐四人券，每套4張，原價6,512元，優惠價5,000元，約77折。餐期可以吃到現流生魚片、現握壽司、現煮拉麵，以及居酒屋必點炭烤海鮮、酥炸天婦羅、日式甜點。平日午餐適用，周一至周四晚餐每位加價100元，周五、六日及假日晚餐使用，每位加價550元。

▲台北遠東Café自助餐廳，夏季旅展優惠下殺73折。（圖／台北遠東提供）

▲台北遠東Café自助餐廳。（圖／台北遠東提供）

台北遠東香格里拉「遠東Café」

人氣遠東Café自助餐廳推出超值優惠價，包含午、晚餐、下午茶等豐富選擇，套組最低優惠至73折，原價1,188元的下午茶每位僅需920元，原價2,068元的自助午、晚餐，最低也只要1,430元起。

▲50樓Café。（圖／50樓Café提供）

50樓Café

平日自助午/晚餐10客券，最低74折起，原價12,090元、特價8,950元，約74折。

▲礁溪長榮鳳凰酒店桂冠自助餐廳。（圖／礁溪長榮鳳凰酒店提供）

長榮鳳凰（礁溪）「桂冠自助餐廳」

長榮鳳凰酒店（礁溪）春季線上旅展5月21日開賣，提供星巴克咖啡無限暢飲與晚餐全鴨宴吃到飽的桂冠自助餐廳，推出兩款吃到飽餐券，單人平日早午餐券，原價每張968元，旅展優惠價每張768元（79折）；單人平日晚餐券，原價每張1,298元，旅展優惠價每張998元（77折），兩款餐券皆可享買10送1優惠。

▲台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen。（圖／Klook提供）

台北國泰萬怡酒店「MJ Kitchen」

台北國泰萬怡酒店夏季線上旅展即日起開賣，MJ Kitchen平日自助午餐單人券原價1,298元，旅展優惠價950元（73折）；平日自助晚餐、假日午餐及晚餐，原價每位成人1,518元，旅展優惠價1,150元（76折）。

▲JR東日本大飯店台北鉑麗安全日餐廳。（圖／記者黃士原攝）

JR東日本大飯店台北「鉑麗安」

JR東日本大飯店台北於即日起至6月20日舉辦春夏線上旅展，除了推出超值住宿券外，人氣超旺的鉑麗安自助餐券買10送1。

關鍵字： 美食雲 旅展 Buffet 餐券

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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