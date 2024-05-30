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廣島7個超人氣伴手禮！紅葉饅頭必買　哈密瓜麵包店好吃又好拍

▲▼廣島必買伴手禮。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲到吳市必買的哈密瓜麵包本店，蒂芬妮綠外觀很吸睛。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

到日本玩，購物絕對是必排行程！廣島就有7款必買伴手禮，包括傳承三代的哈密瓜麵包，到歷時10年研發的生紅葉饅頭，自己帶回家做紀念或送人當伴手禮都很適合。

▲▼廣島必買伴手禮。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲生紅葉饅頭是廣島最經典伴手禮。

1.生紅葉饅頭
提到廣島最經典的伴手禮，就是紅葉饅頭了！由知名老店錦堂推出的「生紅葉饅頭」，歷時10年研發，獲得廣島縣的「廣島品牌」認證，饅頭內選用北海道產紅豆做內餡，並搭配京都宇治抹茶，且每一顆都是獨立包裝、方便攜帶。

▲▼廣島USHIO CHOCOLATL。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲▼廣島USHIO CHOCOLATL巧克力。

▲▼廣島USHIO CHOCOLATL。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

2. 「USHIO CHOCOLATL」六角形巧克力
位於尾道市南部向島上的巧克力工廠「USHIO CHOCOLATL」，以六角形造型和色彩鮮明的彩繪包裝吸引了眾多目光，包裝則與各領域藝術家跨界合作，多樣巧思與細膩設計，展現不同風格的巧克力魅力。

▲▼廣島必買伴手禮。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲劍玉最中。

3. NAGAO「劍玉最中」 
廿日市不僅是世界遺產嚴島神社的所在地，也是傳統童玩劍玉的發源地。創業超過一世紀的甜點老舖「和洋菓子NAGAO」，將經典和菓子「最中」製作成劍玉的模樣，並用廿日市的市木櫻花點綴，造型充滿童趣。

▲▼廣島必買伴手禮。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲▼風呂敷禮盒。

▲▼廣島必買伴手禮。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

4.誠心誠意 風呂敷禮盒
世羅町的甜點店「大手門」推出的「誠心誠意 風呂敷禮盒」是一款樸實有料的伴手禮。使用具日本文化特色、可重複利用的風呂敷包巾，減少過度包裝，包巾下包裹著綜合了長崎蛋糕、貓舌餅乾及覆盆子果醬於一體的蛋糕，是款綜合了蛋糕、餅乾與果醬的甜點。

5.吳市必買昭和古早味伴手禮 「哈密瓜麵包本店」 
位於吳市的「哈密瓜麵包本店」，創立於昭和11年，傳承三代製法，堅持每天手工現做，成為吳市象徵之一，橄欖球型的哈密瓜麵包，滿滿自製奶油內餡，扎實飽滿，是每個來訪吳市的遊客必嚐的美食，加上本店顯眼的蒂芬妮綠外觀，吸引不少旅客特別來拍照。

▲▼廣島必買伴手禮。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲老饕必買伴手禮 「Yassa饅頭」。

6.老饕級的三原市伴手禮 「Yassa饅頭」
三原市每年8月舉行的Yassa節，年年吸引超過40萬人參與。「Yassa饅頭本舖」因對三原市的歷史和文化的致敬，特別製作出「Yassa饅頭」，焦糖色表皮香Q薄嫩，紅豆內餡豐厚，成為三原市的代表性名物。

▲▼章魚酒底料。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲章魚酒底料。

7.章魚酒底料
三原市盛產章魚，創業40年的章魚料理專賣店「食事處 蔵」推出的「章魚酒底料」，瓶身以捕抓章魚的陶罐為設計，放入煙燻過的章魚乾，只需倒入溫清酒，章魚鮮甜海味與清酒米香隨即完美融合，將任何清酒升級為深邃豐饒的風味，深受老饕喜愛，送禮自用兩相宜。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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